ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Винисиус ЖуниорОт разочарования до главной звезды. Как Винисиус стал важным игроком «Реала» «Челси» вырвал победу в конце матча«Челси» разучился защищаться, но еще умеет бороться Марко АсенсиоПримера. «Севилья» в гостях у «Атлетика», мадридское дерби «Реала» и «Атлетико»
  • 22:26
    • Гол Роналду принес «МЮ» победу над «Норвичем»
  • 20:55
    • Дубль Гаджимурадова помог «Уралу» разгромить «Ростов»
  • 19:59
    • «Арсенал» крупно обыграл «Саутгемптон»
  • 19:52
    • Гол Салаха принес «Ливерпулю» победу над «Астон Виллой»
  • 21:54
    • «Ювентус» не справился с «Венецией»
  • 19:23
    • «Лейпциг» разгромил менхенгладбахскую «Боруссию» в первом матче Тедеско
  • 18:37
    • Российские биатлонистки завоевали серебро в эстафете на австрийском этапе Кубка мира
    Все новости спорта

    Сможет ли «Лион» набрать очки на поле «Лилля»?

    «Лилль» — «Лион». Прогноз (к. 1.82) и ставки на чемпионат Франции 12 декабря 2021 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Лигу 1 Прогнозы на футбол Франции Прогнозы на Лилль Прогнозы на Лион Календарь Лиги 1
    Прогноз и ставки на «Лилль» — «Лион»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Беспроигрышная серия «Лилля» составляет уже восемь матчей
    «Лилль» сыграет на своем поле против «Лиона» в рамках 18-го тура чемпионата Франции. Матч пройдет 12 декабря, начало — в 15:00 мск. «Лилль» — «Лион»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
    ×
    Футбол. Франция. Лига 1 12 Декабря 2021 года
    Лилль
  • Франция. Лига 1
    •  Лилль 15:00 Лион Лион
  • Лион
    •

    Коэффициенты на матч Лилль — Лион

  • 1
  • 2.30
  • X
  • 3.60
  • 2
  • 2.95
  • Ставка!
    •

    «Лилль»

    «Лилль» находится на 11-й строчке в таблице Лиги 1 после 17-ти сыгранных матчей, в которых набрал 24 очка.

    Для «Лилля» главное событие недели уже позади. Ранее на этой неделе действующий чемпион Франции обыграл на выезде немецкий «Вольфсбург» и вышел в плей-офф Лиги чемпионов. И это грандиозное событие для «Лилля», который не лучшим образом начал сезон.

    Команде потребовалось какое-то время, чтобы привыкнуть к новому тренеру. Сейчас у «Лилля» все в порядке, Жослен Гурвеннек может больше не переживать за свое будущее.

    Беспроигрышная серия «Лилля» составляет уже восемь матчей (пять побед и три ничьи).

    Более того, в 11-ти предыдущих матчах у «догов» только одно поражение. А на своем поле «Лилль» и вовсе не проигрывает с середины августа.

    «Лион»

    «Лион» тем временем занимает всего лишь 13-е место, набрав в 16-ти матчах 22 очка. У гостей есть еще игра в запасе, но даже в случае победы в ней ситуация кардинально не поменяется.

    Все идет к тому, что текущий чемпионат тоже станет провальным для «Лиона», хотя по игре команда Петера Боса далеко не всегда дает повод для критики. Но результаты явно не те, на которые рассчитывали в клубе перед началом сезона.

    Несколько дней назад «Лион» сыграл на выезде вничью с шотландским «Рейнджерс» в Лиге Европы. Эта игра уже не имела никакого значения для французов, которые досрочно обеспечили себе первое место в группе.

    Все прогнозы на Лигу 1

    «Лион» в этом сезоне одержал только две гостевые победы в чемпионате Франции.

    Предстоящий матч из-за дисквалификации пропустил лидер «Лиона» бразилец Лукас Пакета.

    Прогноз и ставка

    На «Лилль» в этом матче можно поставить за 2.40, ничью букмекеры предлагают за 3.85, а победу «Лиона» — за 3.08.

    1000$ИгратьБонус новым игрокам1win 122ИгратьУдвоение вашего депозита22bet

    «Лион» умеет играть зрелищно, дарить эмоции, но в данном случае лучше отдать предпочтение более сбалансированной игре «Лилля».

    Ставка — победа «Лилля» с форой (0) за 1.82.

    Также можно рассмотреть ставку на тотал «Лилля» больше 1,5 за 2.00. У «Лиона» по-прежнему много проблем в обороне.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.40
  • Прогноз на матч Торонто — Чикаго
  • Хоккей
  • Сегодня в 03:00
    •  1.95
  • Прогноз на матч Майами — Чикаго
  • Баскетбол
  • Сегодня в 04:00
    •  1.82
  • Прогноз на матч Филадельфия — Голден Стэйт
  • Баскетбол
  • Сегодня в 04:30
    •  4.30
  • Прогноз на матч Ломаченко — Комми
  • Бокс
  • Сегодня в 05:00
    •  1.89
  • Прогноз на матч Эдмонтон — Каролина
  • Хоккей
  • Сегодня в 06:00
    •  2.22
  • Прогноз на матч Сан-Хосе — Даллас
  • Хоккей
  • Сегодня в 06:30
    •  2.15
  • Прогноз на матч Оливейра — Порье
  • Прочие
  • Сегодня в 07:00
    •  2.15
  • Прогноз на матч Динамо — Зенит
  • Футбол
  • Сегодня в 14:00
    •  9.00
  • Прогноз на матч Динамо — Зенит
  • Футбол
  • Сегодня в 14:00
    •  2.90
  • Прогноз на матч Торино — Болонья
  • Футбол
  • Сегодня в 14:30
    •  1.85
  • Прогноз на матч Леганес — Понферрадина
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Ахмат — Химки
  • Футбол
  • Сегодня в 16:30
    •  3.30
  • Прогноз на матч Труа — Бордо
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  1.911.97
  • Прогноз на матч Ренн — Ницца
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Лилль» — «Лион»: прогноз, ставка (1.82), статистика, коэффициенты матча 12.12.2021. Прогнозы на футбол. Сможет ли «Лион» набрать очки на поле «Лилля»?
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры