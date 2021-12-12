«Лилль» сыграет на своем поле против «Лиона» в рамках 18-го тура чемпионата Франции. Матч пройдет 12 декабря, начало — в 15:00 мск. «Лилль» — «Лион»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Лилль»

«Лилль» находится на 11-й строчке в таблице Лиги 1 после 17-ти сыгранных матчей, в которых набрал 24 очка.

Для «Лилля» главное событие недели уже позади. Ранее на этой неделе действующий чемпион Франции обыграл на выезде немецкий «Вольфсбург» и вышел в плей-офф Лиги чемпионов. И это грандиозное событие для «Лилля», который не лучшим образом начал сезон.

Команде потребовалось какое-то время, чтобы привыкнуть к новому тренеру. Сейчас у «Лилля» все в порядке, Жослен Гурвеннек может больше не переживать за свое будущее.

Беспроигрышная серия «Лилля» составляет уже восемь матчей (пять побед и три ничьи).

Более того, в 11-ти предыдущих матчах у «догов» только одно поражение. А на своем поле «Лилль» и вовсе не проигрывает с середины августа.

«Лион»

«Лион» тем временем занимает всего лишь 13-е место, набрав в 16-ти матчах 22 очка. У гостей есть еще игра в запасе, но даже в случае победы в ней ситуация кардинально не поменяется.

Все идет к тому, что текущий чемпионат тоже станет провальным для «Лиона», хотя по игре команда Петера Боса далеко не всегда дает повод для критики. Но результаты явно не те, на которые рассчитывали в клубе перед началом сезона.

Несколько дней назад «Лион» сыграл на выезде вничью с шотландским «Рейнджерс» в Лиге Европы. Эта игра уже не имела никакого значения для французов, которые досрочно обеспечили себе первое место в группе.

Все прогнозы на Лигу 1

«Лион» в этом сезоне одержал только две гостевые победы в чемпионате Франции.

Предстоящий матч из-за дисквалификации пропустил лидер «Лиона» бразилец Лукас Пакета.

Прогноз и ставка

На «Лилль» в этом матче можно поставить за 2.40, ничью букмекеры предлагают за 3.85, а победу «Лиона» — за 3.08.

«Лион» умеет играть зрелищно, дарить эмоции, но в данном случае лучше отдать предпочтение более сбалансированной игре «Лилля».

Ставка — победа «Лилля» с форой (0) за 1.82.

Также можно рассмотреть ставку на тотал «Лилля» больше 1,5 за 2.00. У «Лиона» по-прежнему много проблем в обороне.