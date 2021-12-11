«Александрия» сыграет на своем поле с «Шахтером» Д в рамках 18-го тура чемпионата Украины. Матч пройдет 11 декабря, начало — в 15:00 мск. «Александрия» — «Шахтер» Д: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Александрия»

«Александрия» в нынешнем сезоне показывает весьма привлекательный футбол, однако с результатами не все так весело. Лишь 6 место в таблице не тянет на особый прогресс.

И ведь не стоит забывать, что команда Юрия Гуры стала единственной, кто сумел обыграть «Шахтер» в УПЛ. В Киеве александрийцы сотворили сенсацию (1:2).

В минувшем туре УПЛ «Александрия» добыла три очка. Причем победа над «Минаем» (3:0) получилась уж слишком обыденной.

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«Александрия» выиграла два последних поединка у «горняков». Причем до того команды дважды расписали ничью.

«Шахтер» Д

Если в Лиге чемпионов «Шахтер» Д откровенно провалился, то в УПЛ команда Роберто Де Дзерби бьется за золото. Правда, по очкам с «Динамо» пока паритет.

«Шахтер» в минувшем туре вновь добыл победу. «Горняки» буквально деклассировали «Львов» (6:1).

Вот только после того дончане умудрились упустить верную победу над «Шерифом» (1:1) в Лиге чемпионов. И никакого позитива от той встречи у «горняков» не осталось.

Наверняка команда Де Дзерби захочет завершить этот календарный год победой. Да и реваншистские настроения сыграют свою мотивационную роль.

Прогноз и ставка

Букмекеры предлагают поставить на «Шахтер» Д за 1.35, на ничью за 5.00, а на «Александрию» — за 8.80.

Александрийцы в последнее время удачно играют с «Шахтером».

«Горняки» после неудачи в Лиге чемпионов бросят все силы и ресурсы на чемпионат Украины .

Даже не в лучшем психологическом состоянии дончане смотрятся на голову сильнее оппонента. Наши прогноз и ставка — Фора «Шахтера» Д -1.5 с коэффициентом 2.00.