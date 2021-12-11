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    «Шахтер» показательно отомстит «Александрии»?

    «Александрия» — «Шахтер» Д. Прогноз, ставка (к. 2.00) на футбол, УПЛ, 11 декабря 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Александрия» — «Шахтер» Д
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    Тарас Степаненко
    «Александрия» сыграет на своем поле с «Шахтером» Д в рамках 18-го тура чемпионата Украины. Матч пройдет 11 декабря, начало — в 15:00 мск. «Александрия» — «Шахтер» Д: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Украина. Премьер-лига 11 Декабря 2021 года
    Александрия
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    •  Александрия 15:00 Шахтёр Д Шахтёр Д
  • Донецк
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    Коэффициенты на матч Александрия — Шахтёр Д

  • 1
  • 9.00
  • X
  • 4.80
  • 2
  • 1.35
  • Ставка!
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    «Александрия»

    «Александрия» в нынешнем сезоне показывает весьма привлекательный футбол, однако с результатами не все так весело. Лишь 6 место в таблице не тянет на особый прогресс.

    И ведь не стоит забывать, что команда Юрия Гуры стала единственной, кто сумел обыграть «Шахтер» в УПЛ. В Киеве александрийцы сотворили сенсацию (1:2).

    В минувшем туре УПЛ «Александрия» добыла три очка. Причем победа над «Минаем» (3:0) получилась уж слишком обыденной.

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    «Александрия» выиграла два последних поединка у «горняков». Причем до того команды дважды расписали ничью.

    «Шахтер» Д

    Если в Лиге чемпионов «Шахтер» Д откровенно провалился, то в УПЛ команда Роберто Де Дзерби бьется за золото. Правда, по очкам с «Динамо» пока паритет.

    «Шахтер» в минувшем туре вновь добыл победу. «Горняки» буквально деклассировали «Львов» (6:1).

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    • Вот только после того дончане умудрились упустить верную победу над «Шерифом» (1:1) в Лиге чемпионов. И никакого позитива от той встречи у «горняков» не осталось.

    Наверняка команда Де Дзерби захочет завершить этот календарный год победой. Да и реваншистские настроения сыграют свою мотивационную роль.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на «Шахтер» Д за 1.35, на ничью за 5.00, а на «Александрию» — за 8.80.

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    Александрийцы в последнее время удачно играют с «Шахтером».

    «Горняки» после неудачи в Лиге чемпионов бросят все силы и ресурсы на чемпионат Украины.

    Даже не в лучшем психологическом состоянии дончане смотрятся на голову сильнее оппонента. Наши прогноз и ставка — Фора «Шахтера» Д -1.5 с коэффициентом 2.00.

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    «Александрия» — «Шахтер» Д: прогноз, ставка (2.00), статистика, коэффициенты матча 11.12.2021. Прогнозы на футбол. «Шахтер» показательно отомстит «Александрии»?
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