«Бавария» сыграет на своем поле с «Барселоной» в рамках 6-го тура группового турнира Лиги чемпионов. Матч пройдет 8 декабря, начало — в 23:00 мск. «Бавария» — «Барселона»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Бавария»

Мюнхенцы уже обеспечили себе плей-офф, сделав это уверенно. 15 очков в 5 матчах — идеальный показатель.

В минувшем туре Бундеслиги «Бавария» также преуспела. Выездная победа в Дортмунде над основным конкурентом (2:3) увела команду в четырехочковый отрыв.

В этом поединке «Бавария» вряд ли сыграет в оптимальном сочетании. Юлиан Нагельсман наверняка даст отдохнуть кому-то из лидеров, но явно не всем.

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19 забитых мячей в 5 матчах — блестящий показатель. Да и могло ли быть иначе, если Роберт Левандовски находится в прекрасных кондициях, и уже отличился 9 голами.

«Барселона»

Каталонцам нужна исключительно победа. Конечно, в случае осечки «Бенфики» «Барселона» пройдет в плей-офф и без нее, но рассчитывать лучше исключительно на себя.

Где это видано, чтобы «Барса» завершала групповой турнир с отрицательной разницей мячей (2:6)?! А оба своих мяча каталонцы забили в ворота киевского «Динамо».

«Барселона» в своем чемпионате также выступает неровно. Вот и в минувшем туре команда Хави дома уступила «Бетису» (0:1).

Нет сомнений, что «Барселона» будет настроена максимальным образом. Мемфису Депаю и его партнерам придется очень хорошо поработать.

Коэффициенты

Букмекеры предлагают поставить на «Баварию» за 1.67, на ничью за 4.92, а на «Барселону» — за 4.44.

Прогноз

Хозяева уже потеряли турнирную мотивацию на последний тур.

Несмотря на все свои проблемы, каталонцы способны выдать отдельный мощный поединок .

Ставка

Запредельная мотивация поможет каталонцам совершить сенсацию. Для тех, кто готов рискнуть: прогноз — Фора «Барселоны» -0.75, поставить на это можно с коэффициентом 5.20.

Для остальных — более умеренный прогноз.