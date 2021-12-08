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    Каталонцы одолеют немотивированную «Баварию»?

    «Бавария» — «Барселона». Дерзкая ставка за 5.20 на матч Лиги чемпионов 8 декабря 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Бавария» — «Барселона»
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    Мемфис Депай
    «Бавария» сыграет на своем поле с «Барселоной» в рамках 6-го тура группового турнира Лиги чемпионов. Матч пройдет 8 декабря, начало — в 23:00 мск. «Бавария» — «Барселона»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Лига чемпионов. Группа E 08 Декабря 2021 года
    Бавария
  • Мюнхен
    •  Бавария 23:00 Барселона Барселона
  • Барселона
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    Коэффициенты на матч Бавария — Барселона

  • 1
  • 1.60
  • X
  • 4.80
  • 2
  • 4.40
  • Ставка!
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    «Бавария»

    Мюнхенцы уже обеспечили себе плей-офф, сделав это уверенно. 15 очков в 5 матчах — идеальный показатель.

    В минувшем туре Бундеслиги «Бавария» также преуспела. Выездная победа в Дортмунде над основным конкурентом (2:3) увела команду в четырехочковый отрыв.

    В этом поединке «Бавария» вряд ли сыграет в оптимальном сочетании. Юлиан Нагельсман наверняка даст отдохнуть кому-то из лидеров, но явно не всем.

    Все прогнозы на Лигу чемпионов

    19 забитых мячей в 5 матчах — блестящий показатель. Да и могло ли быть иначе, если Роберт Левандовски находится в прекрасных кондициях, и уже отличился 9 голами.

    «Барселона»

    Каталонцам нужна исключительно победа. Конечно, в случае осечки «Бенфики» «Барселона» пройдет в плей-офф и без нее, но рассчитывать лучше исключительно на себя.

    Где это видано, чтобы «Барса» завершала групповой турнир с отрицательной разницей мячей (2:6)?! А оба своих мяча каталонцы забили в ворота киевского «Динамо».

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    • «Барселона» в своем чемпионате также выступает неровно. Вот и в минувшем туре команда Хави дома уступила «Бетису» (0:1).

    Нет сомнений, что «Барселона» будет настроена максимальным образом. Мемфису Депаю и его партнерам придется очень хорошо поработать.

    Коэффициенты

    Букмекеры предлагают поставить на «Баварию» за 1.67, на ничью за 4.92, а на «Барселону» — за 4.44.

    Прогноз

    Хозяева уже потеряли турнирную мотивацию на последний тур.

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    Несмотря на все свои проблемы, каталонцы способны выдать отдельный мощный поединок.

    Ставка

    Запредельная мотивация поможет каталонцам совершить сенсацию. Для тех, кто готов рискнуть: прогноз — Фора «Барселоны» -0.75, поставить на это можно с коэффициентом 5.20.

    Для остальных — более умеренный прогноз.

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    «Бавария» — «Барселона»: прогноз, ставка (5.20), статистика, коэффициенты матча 08.12.2021. Прогнозы на футбол. Каталонцы одолеют немотивированную «Баварию»?
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