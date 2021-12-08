«Бавария» сыграет на своем поле против «Барселоны» в рамках заключительного тура группового этапа Лиги чемпионов. Матч пройдет 8 декабря в Мюнхене, начало — в 23:00 мск. «Бавария» — «Барселона»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Бавария»

«Бавария» занимает первое место в группе после пяти туров. Лучший клуб Германии пока не потерял ни одного очка.

Можно сказать, что «Бавария» легко выиграла все пять предыдущих матчей. Об этом свидетельствует хотя бы общая разница мячей — 19:3.

Самым тяжелым, если можно так выразиться, для «Баварии» был гостевой матч против киевского «Динамо» (2:1) в пятом туре. Хозяева до последнего пытались сравнять счет, но у них так ничего и не получилось.

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В минувшую субботу «Бавария» одержала победу над дортмундской «Боруссией» (3:2). Главным героем матча стал, конечно же, Роберт Левандовский, забивший два мяча.

«Бавария» в девяти домашних матчах текущего сезона забила 33 мяча.

«Барселона»

«Барселона» тем временем находится на втором месте. В активе каталонцев сейчас семь очков. Отрыв от «Бенфики» составляет два очка, но проблема в том, что португальцы в последнем туре будут играть в Лиссабоне против слабого киевского «Динамо».

А еще одна проблема заключается в том, что «Барса» даже после назначения Хави все равно играет чересчур невыразительно. Это связано в том числе и с травмами, но дело не только в них.

Несколько дней назад «Барселона» проиграла на своем поле «Бетису» (0:1). После игры Хави заявил, что все равно уверен в том, что его команде по силам выиграть в Мюнхене. Наверняка в душе главный тренер «Барсы» думает иначе.

«Барселона» в этом сезоне выиграла всего лишь два матча на выезде. В одном из них каталонцы с трудом дожали киевское «Динамо» (1:0) благодаря голу Ансу Фати, который пропустит матч с «Баварией» из-за травмы.

Прогноз и ставка

На «Баварию» в этом матче можно поставить за 1.67, ничью букмекеры предлагают за 5.15, а победу «Барселоны» — за 4.75.

«Барсу» теоретически может устроить даже ничья в этом матче. Но только в том случае, если «Бенфика» потеряет очки в матче с «Динамо». В общем, надо выигрывать.

Но об этом нет смысла даже рассуждать. Матчи против «Баварии» в последнее время стали настоящим кошмаром для «Барселоны». Год назад немцы разорвали «Барсу» со счетом 8:2, а этой осенью тихонько развалили ее на «Камп Ноу», забив три безответных мяча.

В предстоящем матче «Бавария» тоже выйдет разрывать. На этот раз основная мотивация — показать миру, кто на самом деле лучший футболист мира на данный момент. Защите «Барселоны» будет сложно остановить Левандовски.

Ставка — победа «Баварии» с форой (-2,5) за 4.50.

Также можно рассмотреть ставку на тотал «Баварии» больше 3,0 за 3.68.