Коэффициенты на матч Брентфорд — Эвертон
«Брентфорд»
«Брентфорд» только поднялся в сильнейший дивизион, и в элите пока занимает в турнирной таблице 14 место, имея на своем счету 13 очков и опережает опасную зону на четыре балла.
Лондонский коллектив три поединка выиграл, четырежды играл вничью, а также пять встреч в чемпионате проигрывал. К данному же матчу он подходит с 5-матчевой безвыигрышной серией.
В прошлом туре «пчелы» на выезде расписали мировую с «Ньюкаслом», сыграв 3:3, а перед этим они потерпели четыре поражения подряд, правда, три из них с минимальной разницей.
В родных стенах в текущем розыгрыше АПЛ «Брентфорд» добыл всего четыре очка, раз победив при одном мировом исходе и четырех фиаско.
«Эвертон»
«Эвертон» по итогам 12 туров находится на 11 позиции в турнирной таблице английской Премьер-лиги, имея на два очка больше, чем у предстоящего противника.
Клуб из Ливерпуля в текущем первенстве добился четыре победы, три поединка он завершил вничью и пять раз уходил с поля поверженным, забил 16, пропустил на три гола больше.
Сейчас у «ирисок» 6-матчевая безвыигрышная серия, в которой они два раза сыграли вничью и потерпели четыре фиаско. Одно из них пришлось на прошлый тур от «Ман Сити» в гостях — 0:3.
Вне родных стен «Эвертон» разжился всего лишь пятью очками, выиграв только раз при двух мировых результатах и трех поражениях.
Последний раз между собой эти клубы играли в 2010 году. И тогда в рамках Кубка Англии «Брентфорд» переиграл «Эвертон» в серии послематчевых пенальти.
Прогноз и ставка на «Брентфорд» — «Эвертон»
В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Брентфорда» предлагают — 2.29.
На викторию «Эвертона» дают — 3.42, ничья оценена — в 3.34.
Обе команды находятся далеко не в оптимальных кондициях, имея длительные серии без викторий. Каждая из сторон постарается прервать серию, уделяя больше внимание атаке, чем обороне, что должно сказаться на результативности.