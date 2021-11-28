В 13-м туре АПЛ «Брентфорд» на своем поле примет «Эвертон». Игра пройдет в Лондоне 28 ноября и начнется в 17:00 по мск. «Брентфорд» — «Эвертон»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Брентфорд»

«Брентфорд» только поднялся в сильнейший дивизион, и в элите пока занимает в турнирной таблице 14 место, имея на своем счету 13 очков и опережает опасную зону на четыре балла.

Лондонский коллектив три поединка выиграл, четырежды играл вничью, а также пять встреч в чемпионате проигрывал. К данному же матчу он подходит с 5-матчевой безвыигрышной серией.

В прошлом туре «пчелы» на выезде расписали мировую с «Ньюкаслом», сыграв 3:3, а перед этим они потерпели четыре поражения подряд, правда, три из них с минимальной разницей.

Календарь и таблица АПЛ

В родных стенах в текущем розыгрыше АПЛ «Брентфорд» добыл всего четыре очка, раз победив при одном мировом исходе и четырех фиаско.

«Эвертон»

«Эвертон» по итогам 12 туров находится на 11 позиции в турнирной таблице английской Премьер-лиги, имея на два очка больше, чем у предстоящего противника.

Клуб из Ливерпуля в текущем первенстве добился четыре победы, три поединка он завершил вничью и пять раз уходил с поля поверженным, забил 16, пропустил на три гола больше.

Сейчас у «ирисок» 6-матчевая безвыигрышная серия, в которой они два раза сыграли вничью и потерпели четыре фиаско. Одно из них пришлось на прошлый тур от «Ман Сити» в гостях — 0:3.

Вне родных стен «Эвертон» разжился всего лишь пятью очками, выиграв только раз при двух мировых результатах и трех поражениях.

Последний раз между собой эти клубы играли в 2010 году. И тогда в рамках Кубка Англии «Брентфорд» переиграл «Эвертон» в серии послематчевых пенальти.

Прогноз и ставка на «Брентфорд» — «Эвертон»

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Брентфорда» предлагают — 2.29.

На викторию «Эвертона» дают — 3.42, ничья оценена — в 3.34.

Обе команды находятся далеко не в оптимальных кондициях, имея длительные серии без викторий. Каждая из сторон постарается прервать серию, уделяя больше внимание атаке, чем обороне, что должно сказаться на результативности.