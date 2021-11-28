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    Атака будет преобладать над обороной

    «Брентфорд» — «Эвертон». Прогноз, ставка (к. 2.15) на футбол, чемпионат Англии, 28 ноября 2021 года

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    «Брентфорд»
    В 13-м туре АПЛ «Брентфорд» на своем поле примет «Эвертон». Игра пройдет в Лондоне 28 ноября и начнется в 17:00 по мск. «Брентфорд» — «Эвертон»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Англия. Премьер-лига 28 Ноября 2021 года
    Брентфорд
  • Брентфорд
    •  Брентфорд 17:00 Эвертон Эвертон
  • Ливерпуль
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    Коэффициенты на матч Брентфорд — Эвертон

  • 1
  • 2.25
  • X
  • 3.30
  • 2
  • 3.30
  • Ставка!
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    «Брентфорд»

    «Брентфорд» только поднялся в сильнейший дивизион, и в элите пока занимает в турнирной таблице 14 место, имея на своем счету 13 очков и опережает опасную зону на четыре балла.

    Лондонский коллектив три поединка выиграл, четырежды играл вничью, а также пять встреч в чемпионате проигрывал. К данному же матчу он подходит с 5-матчевой безвыигрышной серией.

    В прошлом туре «пчелы» на выезде расписали мировую с «Ньюкаслом», сыграв 3:3, а перед этим они потерпели четыре поражения подряд, правда, три из них с минимальной разницей.

    Календарь и таблица АПЛ

    В родных стенах в текущем розыгрыше АПЛ «Брентфорд» добыл всего четыре очка, раз победив при одном мировом исходе и четырех фиаско.

    «Эвертон»

    «Эвертон» по итогам 12 туров находится на 11 позиции в турнирной таблице английской Премьер-лиги, имея на два очка больше, чем у предстоящего противника.

    Клуб из Ливерпуля в текущем первенстве добился четыре победы, три поединка он завершил вничью и пять раз уходил с поля поверженным, забил 16, пропустил на три гола больше.

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    • Сейчас у «ирисок» 6-матчевая безвыигрышная серия, в которой они два раза сыграли вничью и потерпели четыре фиаско. Одно из них пришлось на прошлый тур от «Ман Сити» в гостях — 0:3.

    Вне родных стен «Эвертон» разжился всего лишь пятью очками, выиграв только раз при двух мировых результатах и трех поражениях.

    Последний раз между собой эти клубы играли в 2010 году. И тогда в рамках Кубка Англии «Брентфорд» переиграл «Эвертон» в серии послематчевых пенальти.

    Прогноз и ставка на «Брентфорд» — «Эвертон»

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Брентфорда» предлагают — 2.29.

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    На викторию «Эвертона» дают — 3.42, ничья оценена — в 3.34.

    Обе команды находятся далеко не в оптимальных кондициях, имея длительные серии без викторий. Каждая из сторон постарается прервать серию, уделяя больше внимание атаке, чем обороне, что должно сказаться на результативности.

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    «Брентфорд» — «Эвертон»: прогноз, ставка (2.15), статистика, коэффициенты матча 28.11.2021. Прогнозы на футбол. Атака будет преобладать над обороной
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