«Верона» сыграет на своем поле с «Эмполи» в рамках 13-го тура чемпионата Италии. Матч пройдет 22 ноября, начало — в 20:30 мск. «Верона» — «Эмполи»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Верона»

«Верона» в текущем сезоне выступает в привычном для себя ключе. Веронцы занимают 10 место, чем подтверждают свой давний статус середняка Серии А.

В минувшем туре «Верона» порадовала игрой и результатом. На выезде команда Игора Тудора отобрала очки у «Наполи» (1:1).

Более того, до этого веронцы переиграли «Ювентус» (2:1). Из лидеров чемпионат Италии с командой Тудора справился только «Милан».

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В нынешнем сезоне в составе веронцев выделяется Джованни Симеоне. В его активе 9 точных ударов, и в гонке бомбардиров он отстает лишь от Чиро Иммобиле из «Лацио».

«Эмполи»

Новичок элитного дивизиона довольно быстро привык к новым реалиям. Сейчас команда занимает 11 место в турнирной таблице.

Правда, с обороной у «Эмполи» не все так позитивно. Пропущено 23 мяча в 12 матчах, и проблема пока не решена.

К слову, в минувшем туре команда упустила победу над «Дженоа» (2:2). Такие потери очков не идут в плюс психологии игроков.

Не радует бомбардирскими успехами и ведущий форвард «Эмполи» Андреа Пинамонти. В его активе только 4 забитых мяча.

Прогноз и ставка

Букмекеры предлагают поставить на «Верону» за 1.77, на ничью за 4.24, а на «Эмполи» — за 4.42.

«Верона» наверняка будет активно действовать в атаке .

В последние годы «Эмполи» удачно играет с веронцами.

Обе команды имеют проблемы в обороне. Наши прогноз и ставка — Тотал больше 3.5 с коэффициентом 2.54.