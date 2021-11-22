«Верона»
«Верона» в текущем сезоне выступает в привычном для себя ключе. Веронцы занимают 10 место, чем подтверждают свой давний статус середняка Серии А.
В минувшем туре «Верона» порадовала игрой и результатом. На выезде команда Игора Тудора отобрала очки у «Наполи» (1:1).
Более того, до этого веронцы переиграли «Ювентус» (2:1). Из лидеров чемпионат Италии с командой Тудора справился только «Милан».
В нынешнем сезоне в составе веронцев выделяется Джованни Симеоне. В его активе 9 точных ударов, и в гонке бомбардиров он отстает лишь от Чиро Иммобиле из «Лацио».
«Эмполи»
Новичок элитного дивизиона довольно быстро привык к новым реалиям. Сейчас команда занимает 11 место в турнирной таблице.
Правда, с обороной у «Эмполи» не все так позитивно. Пропущено 23 мяча в 12 матчах, и проблема пока не решена.
К слову, в минувшем туре команда упустила победу над «Дженоа» (2:2). Такие потери очков не идут в плюс психологии игроков.
Не радует бомбардирскими успехами и ведущий форвард «Эмполи» Андреа Пинамонти. В его активе только 4 забитых мяча.
Прогноз и ставка
Букмекеры предлагают поставить на «Верону» за 1.77, на ничью за 4.24, а на «Эмполи» — за 4.42.
«Верона» наверняка
В последние годы «Эмполи» удачно играет с веронцами.
Обе команды имеют проблемы в обороне. Наши прогноз и ставка — Тотал больше 3.5 с коэффициентом 2.54.