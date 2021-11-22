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    «Верона» и «Эмполи» будут активно атаковать?

    «Верона» — «Эмполи». Прогноз, ставка (к. 2.54) на футбол, Серия А, 22 ноября 2021 года

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    Джованни Симеоне
    «Верона» сыграет на своем поле с «Эмполи» в рамках 13-го тура чемпионата Италии. Матч пройдет 22 ноября, начало — в 20:30 мск. «Верона» — «Эмполи»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Италия. Серия А 22 Ноября 2021 года
    Верона
  • Верона
    •  Верона 20:30 Эмполи Эмполи
  • Италия. Серия А
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    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 1.72
  • X
  • 4.00
  • 2
  • 4.55
  • Ставка!
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    «Верона»

    «Верона» в текущем сезоне выступает в привычном для себя ключе. Веронцы занимают 10 место, чем подтверждают свой давний статус середняка Серии А.

    В минувшем туре «Верона» порадовала игрой и результатом. На выезде команда Игора Тудора отобрала очки у «Наполи» (1:1).

    Более того, до этого веронцы переиграли «Ювентус» (2:1). Из лидеров чемпионат Италии с командой Тудора справился только «Милан».

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    В нынешнем сезоне в составе веронцев выделяется Джованни Симеоне. В его активе 9 точных ударов, и в гонке бомбардиров он отстает лишь от Чиро Иммобиле из «Лацио».

    «Эмполи»

    Новичок элитного дивизиона довольно быстро привык к новым реалиям. Сейчас команда занимает 11 место в турнирной таблице.

    Правда, с обороной у «Эмполи» не все так позитивно. Пропущено 23 мяча в 12 матчах, и проблема пока не решена.

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    • К слову, в минувшем туре команда упустила победу над «Дженоа» (2:2). Такие потери очков не идут в плюс психологии игроков.

    Не радует бомбардирскими успехами и ведущий форвард «Эмполи» Андреа Пинамонти. В его активе только 4 забитых мяча.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на «Верону» за 1.77, на ничью за 4.24, а на «Эмполи» — за 4.42.

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    «Верона» наверняка будет активно действовать в атаке.

    В последние годы «Эмполи» удачно играет с веронцами.

    Обе команды имеют проблемы в обороне. Наши прогноз и ставка — Тотал больше 3.5 с коэффициентом 2.54.

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    «Верона» — «Эмполи»: прогноз, ставка (2.54), статистика, коэффициенты матча 22.11.2021. Прогнозы на футбол. «Верона» и «Эмполи» будут активно атаковать?
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