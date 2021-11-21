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    Обгонят ли «желтые канарейки» в таблице чемпионата Турции «львов»?

    «Галатасарай» — «Фенербахче». Прогноз и ставка (к. 2.36) на чемпионат Турции по футболу 21 ноября 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Галатасарай» — «Фенербахче»
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    «Галатасарай»
    «Галатасарай» встретится на своем стадионе с «Фенербахче» в рамках 13-го тура чемпионата Турции. Матч пройдет 21 ноября в Стамбуле, начало — в 19:00 мск. «Галатасарай» — «Фенербахче»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Галатасарай»

    Если в Лиге Европы у подопечных Фатиха Терима все достаточно неплохо, то в чемпионате Турции у гранда игра в атаке не клеится, да и в обороне много трудностей.

    В конце октября стамбульский клуб в гостях уступил «Бешикташу» (1:2) и на своем поле победил «Газиантеп» (2:0).

    Затем в домашнем матче Лиги Европы турки поделили очки с «Локомотивом» (1:1), а потом сыграл вничью с «Фатих Карагумрук» (1:1) в выездном матче чемпионата.

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    После 12 туров турецкой высшей лиги «Галатасарай» с 21 очком на 4-м месте. Разница мячей 18-15. Под вопросом участие Арда Турана и Саши Бои.

    «Фенербахче»

    «Фенербахче» также испытывает немало проблем. Президент клуба на днях даже совершил жертвоприношение на арене «Шюкрю Сараджоглу» и пригласил имама заговорить ворота.

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  • 15/11/2021

    • В конце октября «желтые канарейки» дома уступили «Аланьяспору» (1:2), после чего на выезде проиграли «Коньяспору» (1:2).

    В последних матчах «Фенер» на выезде разгромил «Антверпен» (3:0) в Лиге Европы, а потом на своем поле спасся от поражения в матче с «Кайзериспором» благодаря пенальти на девятой добавленной минуте — 2:2.

    Все футбольные трансферы

    После 12 туров турецкой высшей лиги «Фенербахче» с 20 очками на 7-м месте. Разница мячей 17-15.

    Прогноз и ставка

    На победу «Галатасарая» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 1.14, на ничью в основное время — 8.60, а на победу «Фенербахче» — 23.00.

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    В прошлом сезоне «Галатасарай» сыграл 0:0 дома и победил 1:0 в гостях. «Галатасарай» сыграл вничью с «Фенербахче» в шести предыдущих матчах из восьми

    В 5-ти последних матчах на поле «Галатасарая» 1 раз сильнее оказывался «Фенербахче», 4 встречи завершились вничью. Прогнозируем, что «Галатасарай» не проиграет.

    В четырех предыдущих очных встречах из пяти тотал ни разу не пробивался. Интересны варианты ставок «Обе забьют — нет» за 2.09 и оба тайма меньше 1,5 за 2.50.

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    «Галатасарай» — «Фенербахче»: прогноз, ставка (2.36), статистика, коэффициенты матча 21.11.2021. Прогнозы на футбол. Обгонят ли «желтые канарейки» в таблице чемпионата Турции «львов»?
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