«Галатасарай» встретится на своем стадионе с «Фенербахче» в рамках 13-го тура чемпионата Турции. Матч пройдет 21 ноября в Стамбуле, начало — в 19:00 мск. «Галатасарай» — «Фенербахче»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Галатасарай»

Если в Лиге Европы у подопечных Фатиха Терима все достаточно неплохо, то в чемпионате Турции у гранда игра в атаке не клеится, да и в обороне много трудностей.

В конце октября стамбульский клуб в гостях уступил «Бешикташу» (1:2) и на своем поле победил «Газиантеп» (2:0).

Затем в домашнем матче Лиги Европы турки поделили очки с «Локомотивом» (1:1), а потом сыграл вничью с «Фатих Карагумрук» (1:1) в выездном матче чемпионата.

Все прогнозы на футбол

После 12 туров турецкой высшей лиги «Галатасарай» с 21 очком на 4-м месте. Разница мячей 18-15. Под вопросом участие Арда Турана и Саши Бои.

«Фенербахче»

«Фенербахче» также испытывает немало проблем. Президент клуба на днях даже совершил жертвоприношение на арене «Шюкрю Сараджоглу» и пригласил имама заговорить ворота.

В конце октября «желтые канарейки» дома уступили «Аланьяспору» (1:2), после чего на выезде проиграли «Коньяспору» (1:2).

В последних матчах «Фенер» на выезде разгромил «Антверпен» (3:0) в Лиге Европы, а потом на своем поле спасся от поражения в матче с «Кайзериспором» благодаря пенальти на девятой добавленной минуте — 2:2.

Все футбольные трансферы

После 12 туров турецкой высшей лиги «Фенербахче» с 20 очками на 7-м месте. Разница мячей 17-15.

Прогноз и ставка

На победу «Галатасарая» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 1.14, на ничью в основное время — 8.60, а на победу «Фенербахче» — 23.00.

В прошлом сезоне «Галатасарай» сыграл 0:0 дома и победил 1:0 в гостях. «Галатасарай» сыграл вничью с «Фенербахче» в шести предыдущих матчах из восьми

В 5-ти последних матчах на поле «Галатасарая» 1 раз сильнее оказывался «Фенербахче», 4 встречи завершились вничью. Прогнозируем, что «Галатасарай» не проиграет .