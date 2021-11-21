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    Все новости спорта

    Одержит ли «Болонья» третью победу подряд?

    «Болонья» — «Венеция». Прогноз (к. 2.07) и ставки на матч чемпионата Италии по футболу 21 ноября 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Болонья» — «Венеция»
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    Синиша Михайлович
    В воскресенье, 21 ноября, «Болонья» на своем поле примет «Венецию» в рамках 13-го тура итальянской Серии А. Встреча, которая пройдет на стадионе «Ренато Далль'Ара», начнется в 17:00 по московскому времени. «Болонья» — «Венеция»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Болонья»

    «Болонья» занимает девятое место в турнирной таблице чемпионата Италии, имея на своем счету 18 очков.

    «Красно-синие» одержали пять побед, трижды сыграли вничью и потерпели четыре поражения в 12 турах.

    Перед паузой на матчи сборных подопечные Синиши Михайловича успели обыграть «Кальяри» (2:0) и «Сампдорию» (2:1).

    Все прогнозы на Серию А

    После травм у «Болоньи» восстанавливаются Лоренцо Де Сильвестри, Кингсли Майкл и Йерди Схаутен.

    «Венеция»

    «Венеция» расположилась на 15-й строчке в турнирной таблице итальянской Серии А с 12 баллами.

    На счету «крылатых львов» три победы, три ничьи и шесть поражений в национальном первенстве.

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  • Вчера

    • Команда Паоло Дзанетти в своем последнем матче обыграла «Рому» (3:2), а за тур до этого поделила очки с «Дженоа» (0:0).

    Неделю назад в товарищеском матче «оранжево-черно-зеленые» уступили словенской «Табор Сежане» (1:2).

    Среди травмированных у «Венеции» значатся Михаэль Свобода, Лука Фиордилино, Домен Чрнигой и Тайронн Эбюэхи.

    Прогноз и ставка

    В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество хозяевам: победа «Болоньи» — 1.62, победа «Венеции» — 5.80, ничья — 4.10.

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    «Красно-синие» в этом сезоне хорошо играют на своем поле, так что у нас есть множество причин считать их здесь явными фаворитами.

    В шести домашних встречах они одержали четыре победы, один раз сыграли вничью и один раз проиграли, забив сразу 13 голов.

    «Крылатые львы» тоже могут быть на подъеме после триумфа над «Ромой», однако подопечные Паоло Дзанетти позволили сопернику нанести сразу 27 ударов, так что можно сказать, что им повезло. Наш прогноз и ставка — «победа "Болоньи" с форой -1» за 2.07.

    Еще один вариант — «тотал больше 2,5» за 1.80. Мы уже говорили, что «Болонья» результативно играет в домашних матчах, но и «Венеция» не забила лишь раз в семи предыдущих поединках.

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    «Болонья» — «Венеция»: прогноз, ставка (2.07), статистика, коэффициенты матча 21.11.2021. Прогнозы на футбол. Одержит ли «Болонья» третью победу подряд?
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