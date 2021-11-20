«Ювентус» сыграет на выезде против «Лацио» в рамках 13-го тура чемпионата Италии. Матч пройдет 20 ноября в Риме, начало — в 20:00 мск. «Лацио» — «Ювентус»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Лацио»

«Лацио» находится на пятом месте в турнирной таблице Серии А. После 12-ти сыгранных матчей в активе римлян 21 очко.

В трех предыдущих матчах команда Маурицио Сарри набрала семь очков. Между домашними победами над «Фиорентиной» и «Салернитаной» была гостевая ничья с «Аталантой».

По-настоящему плохо в этом сезоне «Лацио» сыграл только в двух матчах, когда проиграл на выезде «Болонье» и «Вероне».

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В шести домашних матчах чемпионата Италии «Лацио» одержал пять побед, ни разу не проиграл и забил 18 мячей.

«Ювентус»

«Ювентус» тем временем всего лишь восьмой. «Старая синьора» набрала в 12-ти турах 18 очков.

Как ни странно, «Ювентус» уверенно выиграл четыре матча в Лиге чемпионов, но в Серии А у бьянконери почему-то проблемы.

Хотя перед паузой команда Массимилиано Аллегри выиграла на своем поле у «Фиорентины», благодаря чему прервала серию из трех матчей без побед.

В конце октября «Юве» сыграл вничью с «Интер» и уступил «Сассуоло» и «Вероне».

«Ювентус» не пропускал только в одном из шести гостевых матчей Серии А.

Прогноз и ставка

На «Лацио» в этом матче можно поставить за 3.08, ничью букмекеры предлагают за 3.72, а победу «Ювентуса» — за 2.45.

«Ювентус» вовсю барахлит в Серии А. Похоже, итальянские команды просто хорошо знают, что будет делать команда Аллегри.

Так что «Юве» не удивит, если снова потеряет очки. Тем более Сарри всегда хорошо играл против «Ювентуса».

Ставка — победа «Лацио» с форой (0) за 2.23.

Также можно рассмотреть ставку на тотал «Лацио» больше 1,5 за 2.45.