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    Крупной победы албанцев не ждать?

    Албания — Андорра. Прогноз (к. 1.75) и ставки на футбол, отбор ЧМ-2022, 15 ноября 2021 года

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    Прогноз и ставки на Албания — Андорра
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    Андорра — Албания
    В заключительном поединке отборочного цикла ЧМ-2022 сборная Албании примет сборную Андорры. Матч группы I запланирован на 15 ноября 22:45 мск. Албания — Андорра: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. ЧМ-2022. Отбор. Европа. Группа I 15 Ноября 2021 года
    Албания
  • Тирана
    •  Албания 22:45 Андорра Андорра
  • Андорра-ла-Велья
    •
    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 1.16
  • X
  • 7.50
  • 2
  • 17.50
  • Ставка!
    •

    Албания

    Для албанцев в этой квалификации уже все ясно. Они не попадают даже в раунд стыков. Матч с Андоррой носит чисто формальный характер.

    Ухудшила свою ситуацию команда в последних двух турах. Она проиграла лидерам группы — сборным Польши (0:1) и Англии (0:5). В целом за 9 матчей у хозяев уже 4 поражения.

    Последняя победа у сборной Албании была 9 октября в игре с венграми. Тот поединок закончился с минимальным счетом 1:0. Перед этим албанцы разгромили команду Сан-Марино с результатом 5:0.

    Все прогнозы на ЧМ-2022

    По итогу в группе Албания занимает 3 место с 15 очками. В предстоящем матче коллектив имеет хорошие шансы улучшить свою разницу голов. На данный момент у «горных орлов» -1.

    Андорра

    Гости с самого начала ни на что не претендовали. Оно и понятно. Имея в группе много высокоранговых соперников, андоррцы смогли нанести поражения лишь Сан-Марино.

    Сборная Андорры дважды победила «серениссима», выиграв 2:0 в первом случае и 3:0 во втором.

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    • Благодаря двух победам команда набрала 6 очков. Сейчас она занимает предпоследнее пятое место в группе.

    Семь поражений с лихвой перекрывают эти победы. В последних матчах Андорра проигрывала Англии (0:5) и Польше (1:4). За все 9 игр у нее 23 пропущенных гола. Забить ей удалось лишь восемь.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров показывают, что никто не сомневается в победе албанцев — 1.18 против 16.00. Ничья выставлена с котировкой 6.90.

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    Албания старалась как могла. До этого она обыгрывала всех соперников кроме Англии и Польши. При этом делала она это не так уж и результативно. Лишь в одном из пяти случаев гости хозяева забивали больше двух мячей.

    Прошлая встреча команд завершилась минимальной победой албанцев. Рекомендуемая ставка на поединок — ИТ Албании меньше 2.5 за 1.75.

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    Албания — Андорра: прогноз, ставка (1.75), статистика, коэффициенты матча 15.11.2021. Прогнозы на футбол. Крупной победы албанцев не ждать?
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