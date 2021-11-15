В заключительном поединке отборочного цикла ЧМ-2022 сборная Албании примет сборную Андорры. Матч группы I запланирован на 15 ноября 22:45 мск. Албания — Андорра: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Албания

Для албанцев в этой квалификации уже все ясно. Они не попадают даже в раунд стыков. Матч с Андоррой носит чисто формальный характер.

Ухудшила свою ситуацию команда в последних двух турах. Она проиграла лидерам группы — сборным Польши (0:1) и Англии (0:5). В целом за 9 матчей у хозяев уже 4 поражения.

Последняя победа у сборной Албании была 9 октября в игре с венграми. Тот поединок закончился с минимальным счетом 1:0. Перед этим албанцы разгромили команду Сан-Марино с результатом 5:0.

Все прогнозы на ЧМ-2022

По итогу в группе Албания занимает 3 место с 15 очками. В предстоящем матче коллектив имеет хорошие шансы улучшить свою разницу голов. На данный момент у «горных орлов» -1.

Андорра

Гости с самого начала ни на что не претендовали. Оно и понятно. Имея в группе много высокоранговых соперников, андоррцы смогли нанести поражения лишь Сан-Марино.

Сборная Андорры дважды победила «серениссима», выиграв 2:0 в первом случае и 3:0 во втором.

Благодаря двух победам команда набрала 6 очков. Сейчас она занимает предпоследнее пятое место в группе.

Семь поражений с лихвой перекрывают эти победы. В последних матчах Андорра проигрывала Англии (0:5) и Польше (1:4). За все 9 игр у нее 23 пропущенных гола. Забить ей удалось лишь восемь.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров показывают, что никто не сомневается в победе албанцев — 1.18 против 16.00. Ничья выставлена с котировкой 6.90.

Албания старалась как могла. До этого она обыгрывала всех соперников кроме Англии и Польши. При этом делала она это не так уж и результативно . Лишь в одном из пяти случаев гости хозяева забивали больше двух мячей.

Прошлая встреча команд завершилась минимальной победой албанцев. Рекомендуемая ставка на поединок — ИТ Албании меньше 2.5 за 1.75.