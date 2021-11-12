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    Уверенная победа Швейцарии U21?

    Швейцария U21 — Молдавия U21. Прогноз, ставка (к. 2.11) на футбол, молодежный чемпионат Европы U21, 12 ноября 2021 года

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    Прогноз и ставки на Швейцария U21 — Молдавия U21
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    Мауро Лустринелли
    Швейцария U21 сыграет на своем поле с Молдавией U21 в рамках квалификации на молодежный чемпионат Европы. Матч пройдет 12 ноября, начало — в 20:30 мск. Швейцария U21 — Молдавия U21: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. U21 Евро-2023. Отбор. Группа E 12 Ноября 2021 года
    Швейцария U21
  • U21 Евро-2023. Отбор. Группа E
    •  Швейцария U21 20:30 Молдавия U21 Молдавия U21
  • U21 Евро-2023. Отбор. Группа E
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    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 1.06
  • X
  • 11.50
  • 2
  • 42.00
  • Ставка!
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    Сборная Швейцарии U21

    Команда Мауро Лустринелли лидирует в своем секстете. У швейцарцев лучшая атака в группе — 11 мячей.

    В активе у сборной Швейцарии U21 10 очков. Между тем, отрыв от идущего вторым Израиля составляет три пункта.

    В своем последнем матче команда Лустринелли добыла три очка. Выездная встреча с Болгарией получилась непростой, но принесла швейцарцам минимальную викторию.

    Все прогнозы на футбол

    Швейцария U21 отлично обороняется. Всего два раза пропустила команда, как, впрочем, и главный конкурент голландцы.

    Сборная Молдавии U21

    Молдавская молодежка нынешний отборочный цикл проводит неожиданно успешно. Ну, вот скажите, кто ожидал от молодых молдаван такой прыти в виде 3 места в группе?!

    Правда, забивает сборная Молдавии U21 не столь много. В 5 сыгранных матчах команда забила лишь дважды, но оба гола стали победными!

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    • Последний поединок команда провела не столь уверенно. Зато победа над гибралтарскими сверстниками (1:0) принесла заслуженные три очка в таблицу.

    К слову, против венгерской молодежки Молдавия играла однажды. 15 лет назад юные молдаване были биты (1:3).

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на Швейцарию U21 за 1.03, на ничью за 15.78, а на Молдавию U21 — за 31.17.

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    Хозяева существенно превосходят молдаван в классе.

    Молдавии явно недостает стабильности, особенно это касается атакующих действий.

    Хозяева бьются за лидерство, и наверняка покажут класс. Наши прогноз и ставка — Фора Швейцарии -1.5 в 1 тайме с коэффициентом 2.11.

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    Швейцария U21 — Молдавия U21: прогноз, ставка (2.11), статистика, коэффициенты матча 12.11.2021. Прогнозы на футбол. Уверенная победа Швейцарии U21?
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