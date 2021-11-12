Швейцария U21 сыграет на своем поле с Молдавией U21 в рамках квалификации на молодежный чемпионат Европы. Матч пройдет 12 ноября, начало — в 20:30 мск. Швейцария U21 — Молдавия U21: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Сборная Швейцарии U21

Команда Мауро Лустринелли лидирует в своем секстете. У швейцарцев лучшая атака в группе — 11 мячей.

В активе у сборной Швейцарии U21 10 очков. Между тем, отрыв от идущего вторым Израиля составляет три пункта.

В своем последнем матче команда Лустринелли добыла три очка. Выездная встреча с Болгарией получилась непростой, но принесла швейцарцам минимальную викторию.

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Швейцария U21 отлично обороняется. Всего два раза пропустила команда, как, впрочем, и главный конкурент голландцы.

Сборная Молдавии U21

Молдавская молодежка нынешний отборочный цикл проводит неожиданно успешно. Ну, вот скажите, кто ожидал от молодых молдаван такой прыти в виде 3 места в группе?!

Правда, забивает сборная Молдавии U21 не столь много. В 5 сыгранных матчах команда забила лишь дважды, но оба гола стали победными!

Последний поединок команда провела не столь уверенно. Зато победа над гибралтарскими сверстниками (1:0) принесла заслуженные три очка в таблицу.

К слову, против венгерской молодежки Молдавия играла однажды. 15 лет назад юные молдаване были биты (1:3).

Прогноз и ставка

Букмекеры предлагают поставить на Швейцарию U21 за 1.03, на ничью за 15.78, а на Молдавию U21 — за 31.17.

Хозяева существенно превосходят молдаван в классе .

Молдавии явно недостает стабильности, особенно это касается атакующих действий.

Хозяева бьются за лидерство, и наверняка покажут класс. Наши прогноз и ставка — Фора Швейцарии -1.5 в 1 тайме с коэффициентом 2.11.