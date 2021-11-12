Англия
Сборная Англии занимает первое место в группе после восьми сыгранных матчей. На данный момент в активе англичан 20 очков.
В прошлом месяце команда Гарета Саутгейта сначала разгромила Андорру (5:0), а потом неожиданно сыграла вничью на своем поле с командой Венгрии (1:1).
В сентябре Англия после крупных побед над Венгрией и Андоррой разошлась миром с Польшей (1:1).
Англия
Албания
Албания тем временем продолжает борьбу за второе место в группе. Сейчас в активе албанцев 15 очков — на два меньше, чем у Польши, их главного конкурента.
В октябре сборная Албании одержала гостевую победу над Венгрией и потерпела домашнее поражение от Польши.
Ни один из восьми матчей текущего отбора с участием Албании не завершился вничью.
Сборная Албании выиграла три из четырех гостевых матчей квалификации ЧМ-2022.
Прогноз и ставка
На Англию в этом матче можно поставить за 1.15, ничью букмекеры предлагают за 10.00, а победу Албании — за 34.00.
Албанцы неплохо сопротивлялись в домашней игре с Англией (0:2), несмотря на поражение. Понятно, что на «Уэмбли» им будет крайне сложно рассчитывать на очки в противостоянии с лучшими представителями АПЛ. Но в то же время, учитывая, что им абсолютно нечего терять, албанцы вполне могут забить гол престижа.
Ставка — гол Албании за 3.04.
Также можно рассмотреть ставку на обе забьют + тотал больше 2,5 за 3.68.