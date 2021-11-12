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    Сможет ли Албания забить на поле Англии?

    Англия — Албания. Прогноз (к. 3.04) и ставки на отборочный турнир ЧМ-2022 12 ноября 2021 года

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    Прогноз и ставки на Англия — Албания
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    Джек Грилиш
    Сборная Англии сыграет на своем поле против Албании в рамках отборочного турнира ЧМ-2022. Матч пройдет 12 ноября в Лондоне на «Уэмбли», начало — в 22:45 мск. Англия — Албания: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. ЧМ-2022. Отбор. Европа. Группа I 12 Ноября 2021 года
    Англия
  • Лондон
    •  Англия 22:45 Албания Албания
  • Тирана
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    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 1.12
  • X
  • 9.00
  • 2
  • 25.00
  • Ставка!
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    Англия

    Сборная Англии занимает первое место в группе после восьми сыгранных матчей. На данный момент в активе англичан 20 очков.

    В прошлом месяце команда Гарета Саутгейта сначала разгромила Андорру (5:0), а потом неожиданно сыграла вничью на своем поле с командой Венгрии (1:1).

    В сентябре Англия после крупных побед над Венгрией и Андоррой разошлась миром с Польшей (1:1).

    Англия ни разу не проигрывала в квалификации ЧМ-2022, при этом забив 24 мяча — в среднем по три за игру.

    Албания

    Албания тем временем продолжает борьбу за второе место в группе. Сейчас в активе албанцев 15 очков — на два меньше, чем у Польши, их главного конкурента.

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  • Вчера

    • В октябре сборная Албании одержала гостевую победу над Венгрией и потерпела домашнее поражение от Польши.

    Ни один из восьми матчей текущего отбора с участием Албании не завершился вничью.

    Все прогнозы на ЧМ-2022

    Сборная Албании выиграла три из четырех гостевых матчей квалификации ЧМ-2022.

    Прогноз и ставка

    На Англию в этом матче можно поставить за 1.15, ничью букмекеры предлагают за 10.00, а победу Албании — за 34.00.

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    Албанцы неплохо сопротивлялись в домашней игре с Англией (0:2), несмотря на поражение. Понятно, что на «Уэмбли» им будет крайне сложно рассчитывать на очки в противостоянии с лучшими представителями АПЛ. Но в то же время, учитывая, что им абсолютно нечего терять, албанцы вполне могут забить гол престижа.

    Ставка — гол Албании за 3.04.

    Также можно рассмотреть ставку на обе забьют + тотал больше 2,5 за 3.68.

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    Англия — Албания: прогноз, ставка (3.04), статистика, коэффициенты матча 12.11.2021. Прогнозы на футбол. Сможет ли Албания забить на поле Англии?
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