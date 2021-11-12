Сборная Англии сыграет на своем поле против Албании в рамках отборочного турнира ЧМ-2022. Матч пройдет 12 ноября в Лондоне на «Уэмбли», начало — в 22:45 мск. Англия — Албания: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Англия

Сборная Англии занимает первое место в группе после восьми сыгранных матчей. На данный момент в активе англичан 20 очков.

В прошлом месяце команда Гарета Саутгейта сначала разгромила Андорру (5:0), а потом неожиданно сыграла вничью на своем поле с командой Венгрии (1:1).

В сентябре Англия после крупных побед над Венгрией и Андоррой разошлась миром с Польшей (1:1).

Англия ни разу не проигрывала в квалификации ЧМ-2022, при этом забив 24 мяча — в среднем по три за игру.

Албания

Албания тем временем продолжает борьбу за второе место в группе. Сейчас в активе албанцев 15 очков — на два меньше, чем у Польши, их главного конкурента.

В октябре сборная Албании одержала гостевую победу над Венгрией и потерпела домашнее поражение от Польши.

Ни один из восьми матчей текущего отбора с участием Албании не завершился вничью.

Все прогнозы на ЧМ-2022

Сборная Албании выиграла три из четырех гостевых матчей квалификации ЧМ-2022.

Прогноз и ставка

На Англию в этом матче можно поставить за 1.15, ничью букмекеры предлагают за 10.00, а победу Албании — за 34.00.

Албанцы неплохо сопротивлялись в домашней игре с Англией (0:2), несмотря на поражение. Понятно, что на «Уэмбли» им будет крайне сложно рассчитывать на очки в противостоянии с лучшими представителями АПЛ. Но в то же время, учитывая, что им абсолютно нечего терять, албанцы вполне могут забить гол престижа.

Ставка — гол Албании за 3.04.

Также можно рассмотреть ставку на обе забьют + тотал больше 2,5 за 3.68.