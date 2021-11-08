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    Сможет ли «Лос-Анджелес» выиграть ключевой матч в Денвере?

    «Колорадо Рэпидс» — «Лос-Анджелес». Прогноз (к. 1.87) и ставки на чемпионат МЛС 8 ноября 2021 года

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    «Лос-Анджелес»
    «Колорадо Рэпидс» сыграет на своем поле против «Лос-Анджелеса» в рамках заключительго тура регулярного чемпионата МЛС. Матч пройдет 8 ноября в Денвере, начало — в 02:00 мск. «Колорадо Рэпидс» — «Лос-Анджелес»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. США. MLS 08 Ноября 2021 года
    Колорадо Рэпидс
  • Денвер
    •  Колорадо Рэпидс 02:00 Лос-Анджелес Лос-Анджелес
  • Лос-Анджелес
    •
    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 2.25
  • X
  • 3.70
  • 2
  • 2.95
  • Ставка!
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    «Колорадо Рэпидс»

    «Колорадо» занимает третье место в турнирной таблице Западной конференции МЛС. На данный момент в активе хозяев 58 очков.

    Клуб из Денвера уже гарантировал себе участие в плей-офф. В первую очередь, благодаря тому, что прошел почти всю дистанцию без серьезных спадов.

    В предыдущем матче «Рэпидс» выиграли на выезде у «Хьюстон Динамо» со счетом 1:0.

    «Рэпидс» в текущем сезоне проиграли только в одном домашнем матче. Это было случилось еще в конце апреля. С тех пор «Колорадо» обязательно набирал очки на своем поле.

    «Лос-Анджелес»

    «Лос-Анджелес» тем временем набрал 45 очков находится на девятой строчке в Западной конференции.

    Для калифорнийцев предстоящий матч станет ключевым. В случае победы они могут выйти в плей-офф. Но это также будет зависеть и от результатов конкурентов.

    Все прогнозы на футбол

    «Лос-Анджелес» ни разу не проиграл в шести предыдущих матчах. Перед поездкой в Денвер команда Боба Брэдли сыграла вничью с «Ванкувером», который тоже продолжает борьбу за путевку в плей-офф.

    «Лос-Анджелес» выиграл только один из пяти предыдущих матчей в гостях.

    Прогноз и ставка

    На «Колорадо Рэпидс» в этом матче можно поставить за 2.29, ничью букмекеры предлагают за 3.64, а победу «Лос-Анджелеса» за 2.95.

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    «Лос-Анджелес» оказался в сложнейшей ситуации, потеря очков в предстоящем матче будет означать, что команда досрочно отправится в отпуск.

    И этот вариант совсем нельзя исключать, учитывая, как «Колорадо» играет на своем поле.

    Ставка — обе команды забьют + тотал матча больше 2,5 за 1.87.

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    «Колорадо Рэпидс» — «Лос-Анджелес»: прогноз, ставка (1.87), статистика, коэффициенты матча 08.11.2021. Прогнозы на футбол. Сможет ли «Лос-Анджелес» выиграть ключевой матч в Денвере?
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