«Колорадо Рэпидс»
«Колорадо» занимает третье место в турнирной таблице Западной конференции МЛС. На данный момент в активе хозяев 58 очков.
Клуб из Денвера уже гарантировал себе участие в плей-офф. В первую очередь, благодаря тому, что прошел почти всю дистанцию без серьезных спадов.
В предыдущем матче «Рэпидс» выиграли на выезде у «Хьюстон Динамо» со счетом 1:0.
«Рэпидс» в текущем сезоне
«Лос-Анджелес»
«Лос-Анджелес» тем временем набрал 45 очков находится на девятой строчке в Западной конференции.
Для калифорнийцев предстоящий матч станет ключевым. В случае победы они могут выйти в плей-офф. Но это также будет зависеть и от результатов конкурентов.
«Лос-Анджелес» ни разу не проиграл в шести предыдущих матчах. Перед поездкой в Денвер команда Боба Брэдли сыграла вничью с «Ванкувером», который тоже продолжает борьбу за путевку в плей-офф.
«Лос-Анджелес» выиграл только один из пяти предыдущих матчей в гостях.
Прогноз и ставка
На «Колорадо Рэпидс» в этом матче можно поставить за 2.29, ничью букмекеры предлагают за 3.64, а победу «Лос-Анджелеса» за 2.95.
«Лос-Анджелес» оказался в сложнейшей ситуации, потеря очков в предстоящем матче будет означать, что команда досрочно отправится в отпуск.
И этот вариант совсем нельзя исключать, учитывая, как «Колорадо» играет на своем поле.
Ставка — обе команды забьют + тотал матча больше 2,5 за 1.87.