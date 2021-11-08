«Колорадо Рэпидс» сыграет на своем поле против «Лос-Анджелеса» в рамках заключительго тура регулярного чемпионата МЛС. Матч пройдет 8 ноября в Денвере, начало — в 02:00 мск. «Колорадо Рэпидс» — «Лос-Анджелес»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Колорадо Рэпидс»

«Колорадо» занимает третье место в турнирной таблице Западной конференции МЛС. На данный момент в активе хозяев 58 очков.

Клуб из Денвера уже гарантировал себе участие в плей-офф. В первую очередь, благодаря тому, что прошел почти всю дистанцию без серьезных спадов.

В предыдущем матче «Рэпидс» выиграли на выезде у «Хьюстон Динамо» со счетом 1:0.

«Рэпидс» в текущем сезоне проиграли только в одном домашнем матче . Это было случилось еще в конце апреля. С тех пор «Колорадо» обязательно набирал очки на своем поле.

«Лос-Анджелес»

«Лос-Анджелес» тем временем набрал 45 очков находится на девятой строчке в Западной конференции.

Для калифорнийцев предстоящий матч станет ключевым. В случае победы они могут выйти в плей-офф. Но это также будет зависеть и от результатов конкурентов.

Все прогнозы на футбол

«Лос-Анджелес» ни разу не проиграл в шести предыдущих матчах. Перед поездкой в Денвер команда Боба Брэдли сыграла вничью с «Ванкувером», который тоже продолжает борьбу за путевку в плей-офф.

«Лос-Анджелес» выиграл только один из пяти предыдущих матчей в гостях.

Прогноз и ставка

На «Колорадо Рэпидс» в этом матче можно поставить за 2.29, ничью букмекеры предлагают за 3.64, а победу «Лос-Анджелеса» за 2.95.

«Лос-Анджелес» оказался в сложнейшей ситуации, потеря очков в предстоящем матче будет означать, что команда досрочно отправится в отпуск.

И этот вариант совсем нельзя исключать, учитывая, как «Колорадо» играет на своем поле.

Ставка — обе команды забьют + тотал матча больше 2,5 за 1.87.