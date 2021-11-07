В воскресенье, 7 ноября, в рамках 15-го тура второго испанского дивизиона «Сарагоса» на своей арене «Ла-Ромареда» примет «Спортинг» из Хихона. Встреча начнется в 18:00 по мск. «Сарагоса» — «Спортинг»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Сарагоса»

В прошлом розыгрыше Сегунды «Сарагоса» с трудом избежала понижения в классе и в этом сезоне она также ведет борьбу за выживание.

После 14-ти туров арагонцы с 16 очками идут вблизи зоны вылета, опережая ее на два балла. Отметим, что у них аж десять мировых при двух викториях и двух неудачах.

Несколько дней тому назад коллектив обыграл в гостях «Бургос» со счетом 1:0. А перед этим он девять поединков подряд играл вничью. К данной игре команда подходит с 11-матчевой беспроигрышной серией.

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В данном первенстве «Сарагоса» еще в родных стенах не побеждала, раз уступив и шесть встреч завершив мировыми исходами.

«Спортинг» Хихон

«Спортинг» в прошлом сезоне остановился в шаге от зоны плей-офф, а в этом сезоне он также ведет борьбу за то, чтобы попасть хотя бы в стыки.

После 14 туров хихонцы разместились с 22 набранными очками на седьмой строке, но совсем немного отстают от топ-6. За всю турнирную дистанцию у них шесть викторий, четыре ничьи и четыре фиаско.

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К данной встрече «красно-белые» подходят с 4-матчевой безвыигрышной серией, в которой раз сыграли вничью, расписав мировую в гостях с «Луго» 1:1, а также три раза уступили. Одно из фиаско было в минувшем туре дома от лидирующей «Альмерии» 0:1.

Вне родных стен клуб из Хихона в этом чемпионате выиграл только раз, еще дважды он проиграл и четыре встречи завершил мировыми исходами.

В прошлом сезоне «Спортинг» в поединках с «Сарагосой» добыл четыре очка, выиграв 1:0 дома и сыграв 0:0 на выезде.

Прогноз и ставка на «Сарагоса» — «Спортинг» Хихон

В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение хозяевам: победа «Сарагосы» — 2.54, победа «Спортинга» — 3.02, ничья — 3.13.

В данной встрече рискнем поставить на то, что «Сарагоса» вновь вернется на мировой путь. Наш прогноз на эту игру — ничья.