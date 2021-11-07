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    «Наполи» отстоит свое лидерство в Серии А

    «Наполи» — «Верона». Прогноз (к. 2.15) и ставки на футбол, Серия А, 7 ноября 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Наполи» — «Верона»
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    Виктор Осимхен
    В 12 туре чемпионата Италии (Серия А) «Наполи» примет «Верону». Игра состоится 7 ноября в 20:00 мск. «Наполи» — «Верона»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Италия. Серия А 07 Ноября 2021 года
    Наполи
  • Неаполь
    •  Наполи 20:00 Верона Верона
  • Верона
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    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 1.40
  • X
  • 4.90
  • 2
  • 7.85
  • Ставка!
    •

    «Наполи»

    «Неаполитанцы» продолжают держать лидерство в турнирной таблице. У них на счету 31 очко, однако даже ничья может опустить их на вторую строчку.

    «Наполи» в этом сезоне имеет самый низкий показатель пропущенных голов. Всего «адзурри» пропустили 3 мяча в 10 турах.

    У хозяев ни одного поражения — 10 побед и ничья. Команда выиграла в двух прошлых турах, одолев «Болонью» (3:0) и «Салернитану» (1:0). Победную серию дополнили выездные 4:1 с «Легией» в Лиге Европы.

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    Травмирован Константинос Манолас и дисквалифицирован Калиду Кулибали.

    «Верона»

    Гости занимают 9 позицию. Они смогли набрать 15 пунктов в 11 турах. К этому поединку веронцы подходят с серией из трех матчей без поражений.

    В прошлом туре «Верона» смогла дома победить «Ювентус» со счетом 2:1 благодаря дублю форварда Джованни Симеоне. Перед этим на своем же поле команда разгромила «Лацио» со счетом 4:1.

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  • 01/11/2021

    • В выездных поединках Серии А у «Вероны» не все идет как надо, поскольку с начала сезона она ни разу не победила на чужом поле. Из последних результатов отметим поражение поражение от «Милана» (2:3) и ничья с «Удинезе» (1:1).

    Всего в гостях «Верона» трижды сыграла вничью и потерпела две неудачи.

    Прогноз и ставка

    На победу «Наполи» букмекеры предлагают поставить с котировкой 1.42. На победу «Вероны» выставлен коэффициент 7.90. Ничья оценивается коэффициентом 4.90.

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    «Наполи» показывает отличные результаты в чемпионате. Команда Спаллетти очень мало пропускает и имеет приличный показатель побед, тогда как «Верона» плохо выступает в чужих стенах.

    По идее «Наполи» может использовать свою надежность в обороне и сосредоточить внимание на атаке, тем самым одержав нужный результат. Возможно, что хозяевам удастся выиграть с отрывом. Ставка на победу «Наполи» с форой -1.5 дается за 2.15.

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    «Наполи» — «Верона»: прогноз, ставка (2.15), статистика, коэффициенты матча 07.11.2021. Прогнозы на футбол. «Наполи» отстоит свое лидерство в Серии А
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