В 12 туре чемпионата Италии (Серия А) «Наполи» примет «Верону». Игра состоится 7 ноября в 20:00 мск. «Наполи» — «Верона»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Наполи»

«Неаполитанцы» продолжают держать лидерство в турнирной таблице. У них на счету 31 очко, однако даже ничья может опустить их на вторую строчку.

«Наполи» в этом сезоне имеет самый низкий показатель пропущенных голов. Всего «адзурри» пропустили 3 мяча в 10 турах.

У хозяев ни одного поражения — 10 побед и ничья. Команда выиграла в двух прошлых турах, одолев «Болонью» (3:0) и «Салернитану» (1:0). Победную серию дополнили выездные 4:1 с «Легией» в Лиге Европы.

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«Верона»

Гости занимают 9 позицию. Они смогли набрать 15 пунктов в 11 турах. К этому поединку веронцы подходят с серией из трех матчей без поражений.

В прошлом туре «Верона» смогла дома победить «Ювентус» со счетом 2:1 благодаря дублю форварда Джованни Симеоне. Перед этим на своем же поле команда разгромила «Лацио» со счетом 4:1.

В выездных поединках Серии А у «Вероны» не все идет как надо, поскольку с начала сезона она ни разу не победила на чужом поле. Из последних результатов отметим поражение поражение от «Милана» (2:3) и ничья с «Удинезе» (1:1).

Всего в гостях «Верона» трижды сыграла вничью и потерпела две неудачи.

Прогноз и ставка

На победу «Наполи» букмекеры предлагают поставить с котировкой 1.42. На победу «Вероны» выставлен коэффициент 7.90. Ничья оценивается коэффициентом 4.90.

«Наполи» показывает отличные результаты в чемпионате. Команда Спаллетти очень мало пропускает и имеет приличный показатель побед , тогда как «Верона» плохо выступает в чужих стенах.

По идее «Наполи» может использовать свою надежность в обороне и сосредоточить внимание на атаке, тем самым одержав нужный результат. Возможно, что хозяевам удастся выиграть с отрывом. Ставка на победу «Наполи» с форой -1.5 дается за 2.15.