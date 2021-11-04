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    «Реал Сосьедад» не испытает проблем

    «Реал Сосьедад» — «Штурм». Прогноз (к. 1.85) и ставка на матч Лиги Европы 4 ноября 2021 года

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    Давид Сильва
    «Реал Сосьедад» — «Штурм»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Реал Сосьедад»

    «Реал Сосьедад» подошел к очередному матчу с беспроигрышной серией, которая насчитывает 14 матчей во всех турнирах. «Сосьедад» проиграл только в самом первом матче сезона — против «Барселоны». После этого команда 8 раз победила и 6 раз сыграла вничью.

    Между матчами Лиги Европы «Реал Сосьедад» в Ла Лиге сыграл вничью с «Атлетико» (2:2), обыграл «Сельту» (2:0) и разошелся миром с «Атлетиком» (1:1).

    В Лиге Европы «Реал Сосьедад» стартовал сразу с группового этапа. Испанский клуб сыграл вничью с ПСВ (2:2), с «Монако» (1:1) и в гостях обыграл «Штурм» (1:0).

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    В турнирной таблице своей группы «Сосьедад» с 5 очками идет вторым. Команда на 2 очка отстает от «Монако» и на 1 опережает ПСВ.

    «Штурм»

    «Штурм» сейчас переживает не лучшее время. У команды четыре поражения в четырех последних матчах и шесть — в последних семи.

    В последних матчах «Штурм» вылетел из Кубка Австрии, проиграв «Риду» (1:2). А в чемпионате был разгромлен «Вольфсбергом» — 0:3. Оба поражения были домашними.

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    • В Лиге Европы команда преодолела один раунд квалификации, дважды обыграв «Муру». На групповом этапе «Штурм» проиграл «Монако» (0:1 в гостях), 1:4 дома от ПСВ и 0:1 дома против «Реала Сосьедада».

    «Штурм» — безоговорочный аутсайдер своей группы, и шансы команды на борьбу за плей-офф на данный момент уже минимальны.

    Прогноз и ставка

    На победу «Реала Сосьедада» букмекеры дают коэффициент 1,25, на ничью — 6,75, а на победу «Штурма» — 14,50.

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    «Реал Сосьедад» — безоговорочный фаворит матча, и вряд ли находящийся в кризисе «Штурм» сможет навязать хоть какую-либо борьбу сопернику.

    Прогноз и ставка на матч — сухая победа хозяев с коэффициентом 1,85.

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    «Реал Сосьедад» — «Штурм»: прогноз, ставка (1.85), статистика, коэффициенты матча 04.11.2021. Прогнозы на футбол. «Реал Сосьедад» не испытает проблем
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