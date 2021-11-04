«Динамо»
«Динамо» занимает второе место в своей группе. В активе хорватов сейчас три очка, при этом «Рапид» и бельгийский «Генк» они опережают только по дополнительным показателям.
Свою пока что единственную победу команда из Загреба одержала во втором туре, выиграв на поле «Генка» со счетом 3:0.
Две недели назад «Динамо» проиграло на поле «Рапида» (1:2). Команда Дамира Кржнара слабо сыграла, прежде всего, в атаке.
В пяти предыдущих матчах в еврокубках «Динамо»
«Рапид»
«Рапид» тоже набрал пока лишь три очка и находится на третьем месте в группе.
У венского клуба был не очень простой отрезок перед домашней встречей с «Динамо», но в итоге им удалось показать хороший футбол и выиграть.
И победа над загребским клубом, по всей видимости, придала «Рапиду» уверенность в своих силах. В следующих трех матчах команда одержала две победы и один раз сыграла вничью.
В пяти предыдущих матчах на выезде «Рапид» потерпел только одно поражение.
Прогноз и ставка
На «Динамо» в этом матче можно поставить за 1.74, ничью букмекеры предлагают за 4.10, победу «Рапида» букмекеры предлагают за 4.85.
«Динамо» в этом сезоне слабо играет в еврокубках. Сейчас уже ясно, что хорваты неслучайно с треском проиграли молдавскому «Шерифу» в квалификации Лиги чемпионов.
Скорее всего, «Рапид» поборется за очки даже в Загребе. И наверняка гости тоже смогут забить хотя бы один мяч.
Ставка — обе команды забьют + тотал больше 2,5 за 2.26.