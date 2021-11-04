Загребское «Динамо» сыграет на своем поле с венским «Рапидом» в рамках четвертого тура группового этапа Лиги Европы. Матч пройдет 4 ноября в Загребе, начало — в 23:00 мск. «Динамо» Загреб — «Рапид» Вена: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Динамо»

«Динамо» занимает второе место в своей группе. В активе хорватов сейчас три очка, при этом «Рапид» и бельгийский «Генк» они опережают только по дополнительным показателям.

Свою пока что единственную победу команда из Загреба одержала во втором туре, выиграв на поле «Генка» со счетом 3:0.

Две недели назад «Динамо» проиграло на поле «Рапида» (1:2). Команда Дамира Кржнара слабо сыграла, прежде всего, в атаке.

В пяти предыдущих матчах в еврокубках «Динамо» потерпело четыре поражения .

«Рапид»

«Рапид» тоже набрал пока лишь три очка и находится на третьем месте в группе.

У венского клуба был не очень простой отрезок перед домашней встречей с «Динамо», но в итоге им удалось показать хороший футбол и выиграть.

И победа над загребским клубом, по всей видимости, придала «Рапиду» уверенность в своих силах. В следующих трех матчах команда одержала две победы и один раз сыграла вничью.

Все прогнозы на Лигу Европы

В пяти предыдущих матчах на выезде «Рапид» потерпел только одно поражение.

Прогноз и ставка

На «Динамо» в этом матче можно поставить за 1.74, ничью букмекеры предлагают за 4.10, победу «Рапида» букмекеры предлагают за 4.85.

«Динамо» в этом сезоне слабо играет в еврокубках. Сейчас уже ясно, что хорваты неслучайно с треском проиграли молдавскому «Шерифу» в квалификации Лиги чемпионов.

Скорее всего, «Рапид» поборется за очки даже в Загребе. И наверняка гости тоже смогут забить хотя бы один мяч.

Ставка — обе команды забьют + тотал больше 2,5 за 2.26.