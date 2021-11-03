Мадридский «Реал» сыграет на своем поле с донецким «Шахтером» в рамках четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов. Матч пройдет 3 ноября, начало — в 20:45 мск. «Реал» — «Шахтер» Д: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Реал»

«Реал» находится на первом месте в группе после трех туров. В активе «Королевского клуба» сейчас шесть очков. Столько же и у молдавского «Шерифа», который опережает «Реал» по дополнительным показателям.

Две недели назад «Реал» разгромил «Шахтер» в киевском матче со счетом 5:0. Одним из лучших тогда был Винисиус Жуниор, забивший два мяча.

После этого у «Мадрида» было три сложнейших матча в чемпионате Испании. В одном из них команда Карло Анчелотти обыграла «Барселону» — 2:1. На «Камп Ноу» отличились Давид Алаба и Лукас Васкес.

Календарь и таблица Лиги чемпионов

«Реал» в шести домашних матчах одержал только две победы . Безвыигрышная серия на «Сантьяго Бернабеу» составляет уде три игры, две из них завершились со счетом 0:0.

«Шахтер»

«Шахтер» после трех сыгранных матчей занимает последнее место в группе. Вице-чемпион Украины пока что набрал лишь одно очко.

Домашняя встреча с «Реалом» стала для «Шахтера» большим разочарованием. «Горняки» очень бодро начали, и до тех пор, пока Сергей Кривцов не поразил собственные ворота, играли с «Мадридом» абсолютно на равных. После перерыва «Реал» деклассировал команду Роберто Де Дзерби.

Но пока что главным разочарованием можно назвать поражение от «Шерифа». «Шахтер», как и «Реал», совсем недооценил команду Юрия Вернидуба.

Все прогнозы на Лигу чемпионов

В чемпионате Украины у «Шахтера» все под контролем, но на эти результаты нет смысла обращать внимания, учитывая уровень турнира.

Прогноз и ставка

На «Реал» в этом матче можно поставить за 1.24, ничью букмекеры предлагают за 6.85, а победу «Шахтера» — за 13.75.

Несмотря на амбиции, «Шахтеру» все-таки пока рано думать о плей-офф Лиги чемпионов. В лучшем случае — можно помечтать о пропуске в Лигу Европы.

Ставка — победа «Реала» + тотал больше 3,5 за 2.56. «Шахтер», возможно, тоже забьет, если будет грамотно использовать свои контратаки.

Также можно рассмотреть ставку на тотал «Реала» больше 2,5 за 1.95.