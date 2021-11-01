В понедельник, 1 ноября, в рамках 14-го тура французской Лиги 2 «Валансьен» в родных стенах сразится с «Осером». Стартовый свисток будет дан в 22:45 по мск. «Валансьен» — «Осер»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Валансьен»

После 13 проведенных туров «Валансьен» с 15 зачетными пунктами разместился на 15 позиции в турнирной таблице второй французской лиги, оторвавшись от опасной зоны всего на три очка.

«Красно-белые» к данной игре подходят после серии из двух поражений, в которой они поочередно уступили на своем поле «Дюнкерку» 1:3 и на выезде «Амьену» 0:3 в минувшем туре.

Перед этим коллектив не уступал на протяжении четырех встреч. Начал он этот период с мирового результата, а продолжил тремя викториями подряд, правда, все они были с минимальным результатом.

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В текущем первенстве «Валансьен» на своем поле выступает хуже, чем на выезде. За шесть игр он добыл всего одну победу при одной мировой и четырех фиаско.

«Осер»

С 23 набранными очками «Осер» на текущий момент находится на пятом месте в таблице Лиги 2, дающей право играть в плей-офф повышения. Причем конкуренты отстают незначительно.

Бургундцы к данной встрече подходят после домашней виктории над «Бастией» со счетом 1:0. Этой победой они прервали свою 3-матчевую безвыигрышную серию.

В этот период коллектив потерпел унизительно поражения от «Тулузы» 0:6, а перед этим дважды сыграл вничью, а еще ранее команда выиграла три встречи из четырех при одной мировой.

Что касается гостевой статистики текущего розыгрыша Лиги 2, то за шесть проведенных игр «Осер» уступил только раз при двух выигрышах и трех ничейных исходах.

За последние четыре поединка этих клубов неизменно была зафиксирована ничья. Причем во всех случаях она была результативной.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение гостям. На победу «Осера» предлагают — 2.31.

На викторию «Валансьена» дают — 3.09, ничья оценена — в 3.44.

Что и в своих последних играх, и во очных противостояниях обе команды редко когда уходят с поля без забитого мяча. Вот так и сейчас ждем результативных действий от одной и другой стороны.