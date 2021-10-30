В субботу 30 октября, «Эльче» будет принимать на своем поле мадридский «Реал» в рамках 12 тура испанской Примеры. Матч на «Мануэль Мартинес Валеро» начнется в 15:00 мск. «Эльче» — «Реал»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Эльче»

«Эльче» продлил свою серию без побед в Примере до 3 матчей (1 ничья, 2 поражения). При этом клуб не проиграл в 6 последних домашних поединках в Ла Лиге (2 победы, 4 ничьи).

В начале октября «Эльче» дома одолел «Сельту» со счетом 1:0, после чего на выезде проиграл «Райо Вальекано» (1:2).

В последних матчах команда дома спаслась от поражения в матче с «Эспаньолом» (2:2), а потом на выезде проиграла «Алавесу» (0:1).

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После 11 туров у подопечных Франа Эскрибы 10 набранных очков, 15-е место и отрыв в 3 балла от зоны вылета. Разница мячей 8-13. Не сыграет Пабло Пьятти.

«Реал»

«Реал» не выигрывал в 3 из 4 последних поединков в чемпионате Испании (2 ничьи, 1 поражение).

В начале октября «Реал» на выезде уступил «Эспаньолу» (1:2) в Примере, после чего разгромил «Шатхтер» (5:0) в гостевом матче Лиги чемпионов.

В последних матчах мадридцы на выезде победили «Барселону» (2:1) в Класико, после чего потеряли очки в домашнем матче с «Осасуной» (0:0)

Календарь и таблица испанской Примеры

С 21 очком после 10 матчей «Реал» идет на втором месте, имея матч в запасе. Разница мячей 24-11, Бензема забил 9 голов. Не сыграют Вальверде, Бейл и Себальос.

Прогноз и ставка

На победу «Эльче» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 6.60, на ничью в основное время — 4.70, а на победу «Реала» — 1.48.

В прошлом сезоне «Эльче» дома сыграл вничью 1:1, а на выезде проиграл 1:2.

Мадридский клуб побеждал предстоящего соперника в 5 из 6 предыдущих очных поединков в Примере. Прогнозируем, что «Реал» не проиграет .