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    Отбрете ли «Эльче» очки у «Реала»?

    «Эльче» — «Реал». Прогноз (к. 1.80) и ставка на матч чемпионата Испании 30 октября 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Эльче» — «Реал»
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    «Реал»
    В субботу 30 октября, «Эльче» будет принимать на своем поле мадридский «Реал» в рамках 12 тура испанской Примеры. Матч на «Мануэль Мартинес Валеро» начнется в 15:00 мск. «Эльче» — «Реал»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Испания. Примера 30 Октября 2021 года
    Эльче
  • Испания. Примера
    •  Эльче 15:00 Реал Мадрид Реал Мадрид
  • Мадрид
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    Коэффициенты на матч
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    «Эльче»

    «Эльче» продлил свою серию без побед в Примере до 3 матчей (1 ничья, 2 поражения). При этом клуб не проиграл в 6 последних домашних поединках в Ла Лиге (2 победы, 4 ничьи).

    В начале октября «Эльче» дома одолел «Сельту» со счетом 1:0, после чего на выезде проиграл «Райо Вальекано» (1:2).

    В последних матчах команда дома спаслась от поражения в матче с «Эспаньолом» (2:2), а потом на выезде проиграла «Алавесу» (0:1).

    Все прогнозы на чемпионат Испании по футболу

    После 11 туров у подопечных Франа Эскрибы 10 набранных очков, 15-е место и отрыв в 3 балла от зоны вылета. Разница мячей 8-13. Не сыграет Пабло Пьятти.

    «Реал»

    «Реал» не выигрывал в 3 из 4 последних поединков в чемпионате Испании (2 ничьи, 1 поражение).

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  • 26/10/2021

    • В начале октября «Реал» на выезде уступил «Эспаньолу» (1:2) в Примере, после чего разгромил «Шатхтер» (5:0) в гостевом матче Лиги чемпионов.

    В последних матчах мадридцы на выезде победили «Барселону» (2:1) в Класико, после чего потеряли очки в домашнем матче с «Осасуной» (0:0)

    Календарь и таблица испанской Примеры

    С 21 очком после 10 матчей «Реал» идет на втором месте, имея матч в запасе. Разница мячей 24-11, Бензема забил 9 голов. Не сыграют Вальверде, Бейл и Себальос.

    Прогноз и ставка

    На победу «Эльче» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 6.60, на ничью в основное время — 4.70, а на победу «Реала» — 1.48.

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    В прошлом сезоне «Эльче» дома сыграл вничью 1:1, а на выезде проиграл 1:2.

    Мадридский клуб побеждал предстоящего соперника в 5 из 6 предыдущих очных поединков в Примере. Прогнозируем, что «Реал» не проиграет.

    «Реал» забивал как минимум 2 гола в 5 из 6 последних личных встреч в чемпионате Испании. Интересны варианты ставок «Обе забьют» за 1.87 и ТБ 2,5 за 1.71.

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    «Эльче» — «Реал»: прогноз, ставка (1.80), статистика, коэффициенты матча 30.10.2021. Прогнозы на футбол. Отбрете ли «Эльче» очки у «Реала»?
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