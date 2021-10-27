«Торпедо»
«Торпедо», как и ростовчане, уже потеряли шансы на проход в следующий раунд. Стало быть, этот матч уже не будет иметь турнирного значения.
Все силы торпедовцев сконцентрированы на чемпионате. После первого круга команда Александра Бородюка занимает проходное 2 место.
В минувшем туре ФНЛ «Торпедо» переиграло «Енисей» (2:1). Так что в этом матче Бородюк наверняка даст отдохнуть ряду ведущих исполнителей.
«Торпедо» неудачно играет против «Уфы». Причем в двух очных встречах победы добывали только уфимцы.
«Ростов»
Уже двух тренеров сменили в Ростове, а результата все нет. Из Кубка команда вылетела, а в чемпионате только на днях покинула опасную зону.
Проблемы в обороне никуда не испарились. Все-таки 23 пропущенных мяча в РПЛ — явно многовато, да и атака не блещет (14 мячей).
В минувшем туре чемпионата «Ростов» наконец-то победил. И как: дома был буквально сметен с газона тульский «Арсенал» (4:0).
Наверняка тренерский штаб команды в этом матче сделает некоторую ротацию. Все-таки основные силы сейчас нужно направить на исправление ситуации в РПЛ.
Прогноз и ставка
Букмекеры предлагают поставить на «Ростов» за 1.83, на ничью за 3.45, а на «Торпедо» — за 4.30.
В матче без турнирной мотивации
Ростовчане озабочены сохранением прописки в элите, и явно сыграют не в оптимальном сочетании.
Обе команды вряд ли сыграют в оптимальных составах, но наверняка реализуют свои шансы. Наши прогноз и ставка — Обе забьют с коэффициентом 2.01.