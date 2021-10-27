«Торпедо» сыграет на своем поле с «Ростовом» в рамках 3-го тура группового этапа Кубка России. Матч пройдет 27 октября, начало — в 19:00 мск. «Торпедо» — «Ростов»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Торпедо»

«Торпедо», как и ростовчане, уже потеряли шансы на проход в следующий раунд. Стало быть, этот матч уже не будет иметь турнирного значения.

Все силы торпедовцев сконцентрированы на чемпионате. После первого круга команда Александра Бородюка занимает проходное 2 место.

В минувшем туре ФНЛ «Торпедо» переиграло «Енисей» (2:1). Так что в этом матче Бородюк наверняка даст отдохнуть ряду ведущих исполнителей.

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«Торпедо» неудачно играет против «Уфы». Причем в двух очных встречах победы добывали только уфимцы.

«Ростов»

Уже двух тренеров сменили в Ростове, а результата все нет. Из Кубка команда вылетела, а в чемпионате только на днях покинула опасную зону.

Проблемы в обороне никуда не испарились. Все-таки 23 пропущенных мяча в РПЛ — явно многовато, да и атака не блещет (14 мячей).

В минувшем туре чемпионата «Ростов» наконец-то победил. И как: дома был буквально сметен с газона тульский «Арсенал» (4:0).

Наверняка тренерский штаб команды в этом матче сделает некоторую ротацию. Все-таки основные силы сейчас нужно направить на исправление ситуации в РПЛ.

Прогноз и ставка

Букмекеры предлагают поставить на «Ростов» за 1.83, на ничью за 3.45, а на «Торпедо» — за 4.30.

В матче без турнирной мотивации свой шанс наверняка получат игроки, редко попадающие в основу .

Ростовчане озабочены сохранением прописки в элите, и явно сыграют не в оптимальном сочетании.

Обе команды вряд ли сыграют в оптимальных составах, но наверняка реализуют свои шансы. Наши прогноз и ставка — Обе забьют с коэффициентом 2.01.