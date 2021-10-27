«Бавария» сыграет на выезде против «Боруссии» из Менхенгладбаха во втором раунде Кубка Германии. Матч пройдет 27 октября, начало — в 21:45 мск. «Боруссия» М — «Бавария»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Боруссия» М

«Боруссия» стартовала в Кубке Германии с гостевой победы над «Кайзерслаутерном» (1:0). Единственный гол тогда забил Ларс Штиндль.

В Бундеслиге команда Ади Хюттера занимает 12-е место после девяти туров. В минувшую субботу «Боруссия» уступила на выезде «Герте» (0:1).

Но перед этим у Гладбаха была серия из трех матчей без поражений (два победы и ничья). «Боруссия» одержала победы над дортмундской «Боруссией» и «Вольфсбургом» и сыграла вничью со «Штутгартом».

«Боруссия» еще ни разу в этом сезоне не проигрывала на своем поле (две победы и две ничьи).

«Бавария»

«Бавария» в первом раунде Кубка Германии разорвала «Бремер». Скромный клуб получил от лучшей команды страны 12 мячей.

На прошлой неделе команда Юлиана Нагельсманна одержала две крупные победы. Сначала Рекордмайстер обыграл в Лиге чемпионов киевское «Динамо», а потом разобрался с «Хоффенхаймом» в Бундеслиге.

«Бавария» демонстрирует просто пугающую результативность в этом сезоне. Команда Юлиана Нагельсманна забила 33 мяча в девяти турах чемпионата Германии и еще 12 в трех турах Лиги чемпионов.

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«Бавария» одержала семь побед в восьми гостевых матчах и ни разу не проиграла.

Прогноз и ставка

На «Боруссию» в этом матче можно поставить за 7.00, ничью в основное время букмекеры предлагают за 5.55, а победу «Баварии» — за 1.47.

«Боруссия» — одна из двух команд, которые ранее в этом сезоне смогли не проиграть в матче с «Баварией». В первом туре Бундеслиги Гладбах сыграл на своем поле вничью с дейсвующим чемпионом. Встреча тогда завершилась со счетом 1:1.

Возможно, «Боруссия» сможет забить и в предстоящем матче, но вряд ли хозяевам удастся остановить эту машину. «Бавария» набрала просто сумасшедшую форму.

Ставка — победа «Баварии» + обе команды забьют за 2.51.