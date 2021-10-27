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    «Бавария» снова не выиграет в Менхенгладбахе?

    «Боруссия» М — «Бавария». Прогноз (к. 2.51) и ставки на Кубок Германии 27 октября 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Боруссия» М — «Бавария»
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    «Бавария» забила 33 мяча в девяти турах чемпионата Германии
    «Бавария» сыграет на выезде против «Боруссии» из Менхенгладбаха во втором раунде Кубка Германии. Матч пройдет 27 октября, начало — в 21:45 мск. «Боруссия» М — «Бавария»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Боруссия» М

    «Боруссия» стартовала в Кубке Германии с гостевой победы над «Кайзерслаутерном» (1:0). Единственный гол тогда забил Ларс Штиндль.

    В Бундеслиге команда Ади Хюттера занимает 12-е место после девяти туров. В минувшую субботу «Боруссия» уступила на выезде «Герте» (0:1).

    Но перед этим у Гладбаха была серия из трех матчей без поражений (два победы и ничья). «Боруссия» одержала победы над дортмундской «Боруссией» и «Вольфсбургом» и сыграла вничью со «Штутгартом».

    «Боруссия» еще ни разу в этом сезоне не проигрывала на своем поле (две победы и две ничьи).

    «Бавария»

    «Бавария» в первом раунде Кубка Германии разорвала «Бремер». Скромный клуб получил от лучшей команды страны 12 мячей.

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    • На прошлой неделе команда Юлиана Нагельсманна одержала две крупные победы. Сначала Рекордмайстер обыграл в Лиге чемпионов киевское «Динамо», а потом разобрался с «Хоффенхаймом» в Бундеслиге.

    «Бавария» демонстрирует просто пугающую результативность в этом сезоне. Команда Юлиана Нагельсманна забила 33 мяча в девяти турах чемпионата Германии и еще 12 в трех турах Лиги чемпионов.

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    «Бавария» одержала семь побед в восьми гостевых матчах и ни разу не проиграла.

    Прогноз и ставка

    На «Боруссию» в этом матче можно поставить за 7.00, ничью в основное время букмекеры предлагают за 5.55, а победу «Баварии» — за 1.47.

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    «Боруссия» — одна из двух команд, которые ранее в этом сезоне смогли не проиграть в матче с «Баварией». В первом туре Бундеслиги Гладбах сыграл на своем поле вничью с дейсвующим чемпионом. Встреча тогда завершилась со счетом 1:1.

    Возможно, «Боруссия» сможет забить и в предстоящем матче, но вряд ли хозяевам удастся остановить эту машину. «Бавария» набрала просто сумасшедшую форму.

    Ставка — победа «Баварии» + обе команды забьют за 2.51.

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    «Боруссия» М — «Бавария»: прогноз, ставка (2.51), статистика, коэффициенты матча 27.10.2021. Прогнозы на футбол. «Бавария» снова не выиграет в Менхенгладбахе?
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