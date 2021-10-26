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    «Венеция» одолеет «Салернитану»?

    «Венеция» — «Салернитана». Прогноз, ставка (к. 2.15) на футбол, Серия А, 26 октября 2021 года

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    Томас Анри
    «Венеция» сыграет на своем поле с «Салернитаной» в рамках 10-го тура чемпионата Италии. Матч пройдет 26 октября, начало — в 19:30 мск. «Венеция» — «Салернитана»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Италия. Серия А 26 Октября 2021 года
    Венеция
  • Италия. Серия А
    •  Венеция 19:30 Салернитана Салернитана
  • Италия. Серия А
    •
    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 2.10
  • X
  • 3.40
  • 2
  • 3.55
  • Ставка!
    •

    «Венеция»

    «Венеции» явно предстоит непростой сезон. Борьба за выживание — объективная реальность для клуба из города на воде.

    На данный момент «Венеция» занимает 16 место. Отрыв от опасной зоны составляет всего-лишь два очка.

    Вот только минувший тур «Венеции» откровенно не удался. Выездное поражение от «Сассуоло» (3:1) получилось вдвойне обидным, ведь счет открыли именно венецианцы.

    Все прогнозы на Серию А

    «Венеция» против «Салернитаны» в последние годы играет крайне неудачно. В трех последних очных встречах команда проиграла.

    «Салернитана»

    Еще один новичок элиты также будет биться за сохранение прописки в Серии А. «Салернитана» набрала лишь 4 очка в 9 матчах.

    Последнее 20 место — таковы реалии клуба из Салерно. При этому два последних матча команда завершила поражениями.

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    • Вот и минувший тур «Салернитана» провалила. Дома команда не устояла перед натиском еще одного пришельца из Серии В «Эмполи» (2:4).

    Особый расчет в этом сезоне был на звездного Франка Рибери. Однако французский ветеран пока отметился лишь одним ассистом.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на «Венецию» за 2.15, на ничью за 3.40, а на «Салернитану» — за 3.40.

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    Хозяева смотрятся монолитнее оппонента.

    «Салернитана», несмотря на наличие в составе Рибери, никак не может подняться со дна таблицы.

    И у тех, и у других дела обстоят неважно, но фактор своего поля сыграет за венецианцев. Наши прогноз и ставка — Победа «Венеции» с коэффициентом 2.15.

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    «Венеция» — «Салернитана»: прогноз, ставка (2.15), статистика, коэффициенты матча 26.10.2021. Прогнозы на футбол. «Венеция» одолеет «Салернитану»?
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