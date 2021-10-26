«Венеция»
«Венеции» явно предстоит непростой сезон. Борьба за выживание — объективная реальность для клуба из города на воде.
На данный момент «Венеция» занимает 16 место. Отрыв от опасной зоны составляет всего-лишь два очка.
Вот только минувший тур «Венеции» откровенно не удался. Выездное поражение от «Сассуоло» (3:1) получилось вдвойне обидным, ведь счет открыли именно венецианцы.
«Венеция» против «Салернитаны» в последние годы играет крайне неудачно. В трех последних очных встречах команда проиграла.
«Салернитана»
Еще один новичок элиты также будет биться за сохранение прописки в Серии А. «Салернитана» набрала лишь 4 очка в 9 матчах.
Последнее 20 место — таковы реалии клуба из Салерно. При этому два последних матча команда завершила поражениями.
Вот и минувший тур «Салернитана» провалила. Дома команда не устояла перед натиском еще одного пришельца из Серии В «Эмполи» (2:4).
Особый расчет в этом сезоне был на звездного Франка Рибери. Однако французский ветеран пока отметился лишь одним ассистом.
Прогноз и ставка
Букмекеры предлагают поставить на «Венецию» за 2.15, на ничью за 3.40, а на «Салернитану» — за 3.40.
Хозяева смотрятся монолитнее оппонента.
«Салернитана», несмотря на наличие в составе Рибери,
И у тех, и у других дела обстоят неважно, но фактор своего поля сыграет за венецианцев. Наши прогноз и ставка — Победа «Венеции» с коэффициентом 2.15.