«Венеция» сыграет на своем поле с «Салернитаной» в рамках 10-го тура чемпионата Италии. Матч пройдет 26 октября, начало — в 19:30 мск. «Венеция» — «Салернитана»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Венеция»

«Венеции» явно предстоит непростой сезон. Борьба за выживание — объективная реальность для клуба из города на воде.

На данный момент «Венеция» занимает 16 место. Отрыв от опасной зоны составляет всего-лишь два очка.

Вот только минувший тур «Венеции» откровенно не удался. Выездное поражение от «Сассуоло» (3:1) получилось вдвойне обидным, ведь счет открыли именно венецианцы.

Все прогнозы на Серию А

«Венеция» против «Салернитаны» в последние годы играет крайне неудачно. В трех последних очных встречах команда проиграла.

«Салернитана»

Еще один новичок элиты также будет биться за сохранение прописки в Серии А. «Салернитана» набрала лишь 4 очка в 9 матчах.

Последнее 20 место — таковы реалии клуба из Салерно. При этому два последних матча команда завершила поражениями.

Вот и минувший тур «Салернитана» провалила. Дома команда не устояла перед натиском еще одного пришельца из Серии В «Эмполи» (2:4).

Особый расчет в этом сезоне был на звездного Франка Рибери. Однако французский ветеран пока отметился лишь одним ассистом.

Прогноз и ставка

Букмекеры предлагают поставить на «Венецию» за 2.15, на ничью за 3.40, а на «Салернитану» — за 3.40.

Хозяева смотрятся монолитнее оппонента.

«Салернитана», несмотря на наличие в составе Рибери, никак не может подняться со дна таблицы .

И у тех, и у других дела обстоят неважно, но фактор своего поля сыграет за венецианцев. Наши прогноз и ставка — Победа «Венеции» с коэффициентом 2.15.