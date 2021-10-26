«Нюрнберг»
На предыдущем этапе Кубка Германии этого сезона «Нюрнберг» с трудом сломил сопротивление представителя региональной лиги «Ульм», выиграв 1:0 в гостях, забив в самом конце игры.
До этого в двух предыдущих кубковых соревнованиях баварцы завершили свое выступление на первом же сопернике, и всего за последние четыре сезона более одного раунда не проходили.
В этом году «клуб» выступает во второй Бундеслиги, где после 11 туров идет на третьей позиции, но от дуэта лидеров отстает всего лишь на один балл, но и преследователи находятся рядом.
В текущем сезоне «Нюрнберг» еще не знал горечи поражений в официальных играх, выиграв шесть при шести мировых исходах. К данной встрече он подходит с серий из двух «сухих» викторий.
«Гамбург»
«Гамбург» же на предыдущем этапе кубкового соревнования выбил «Айнтрахт Брауншвейг», представляющий третью Бундеслигу, выиграв в гостях 2:1.
До этого «динозавры» в трех последних кубковых турнирах более одного раунда не проходили ни когда. В прошлом же сезоне они завершили борьбу на первом же сопернике.
Этот же сезон команда проводит также во второй Бундеслиге, находясь на текущий момент на шестой позиции в турнирной таблице, отставая от своего предстоящего противника на три очка.
«Гамбург» в текущем сезоне проиграл лишь раз за 12 официальных игр, а к данному поединку подходит с 8-матчевой беспроигрышной серией, где только трижды победил.
В текущем первенстве второй Бундеслиги эти команды расписали мировую со счетом 2:2 на поле «Гамбурга».
Прогноз и ставка на «Нюрнберг» — «Гамбург»
В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение гостям: победа «Гамбурга» — 2.35, победа «Нюрнберга» — 2.90, ничья — 3.50.
Проход: «Гамбурга» — 1.76; «Нюрнберга» — 2.05.
В четырех из последних пяти очных встреч этих клубов забивали обе стороны. Считаем, что и на этот раз отличится смогут обе команды.