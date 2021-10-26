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    Команды продолжат огорчать друг друга

    «Нюрнберг» — «Гамбург». Прогноз, ставка (к. 1.79) на футбол, Кубок Германии, 26 октября 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Нюрнберг» — «Гамбург»
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    Мориц Хайер
    Во вторник, 26 октября, в 1/16 финала Кубка Германии «Нюрнберг» на своем поле будет соревноваться с «Гамбургом». Стартовый свисток будет дан в 21:45 по мск. «Нюрнберг» — «Гамбург»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Нюрнберг»

    На предыдущем этапе Кубка Германии этого сезона «Нюрнберг» с трудом сломил сопротивление представителя региональной лиги «Ульм», выиграв 1:0 в гостях, забив в самом конце игры.

    До этого в двух предыдущих кубковых соревнованиях баварцы завершили свое выступление на первом же сопернике, и всего за последние четыре сезона более одного раунда не проходили.

    В этом году «клуб» выступает во второй Бундеслиги, где после 11 туров идет на третьей позиции, но от дуэта лидеров отстает всего лишь на один балл, но и преследователи находятся рядом.

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    В текущем сезоне «Нюрнберг» еще не знал горечи поражений в официальных играх, выиграв шесть при шести мировых исходах. К данной встрече он подходит с серий из двух «сухих» викторий.

    «Гамбург»

    «Гамбург» же на предыдущем этапе кубкового соревнования выбил «Айнтрахт Брауншвейг», представляющий третью Бундеслигу, выиграв в гостях 2:1.

    До этого «динозавры» в трех последних кубковых турнирах более одного раунда не проходили ни когда. В прошлом же сезоне они завершили борьбу на первом же сопернике.

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    • Этот же сезон команда проводит также во второй Бундеслиге, находясь на текущий момент на шестой позиции в турнирной таблице, отставая от своего предстоящего противника на три очка.

    «Гамбург» в текущем сезоне проиграл лишь раз за 12 официальных игр, а к данному поединку подходит с 8-матчевой беспроигрышной серией, где только трижды победил.

    В текущем первенстве второй Бундеслиги эти команды расписали мировую со счетом 2:2 на поле «Гамбурга».

    Прогноз и ставка на «Нюрнберг» — «Гамбург»

    В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение гостям: победа «Гамбурга» — 2.35, победа «Нюрнберга» — 2.90, ничья — 3.50.

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    Проход: «Гамбурга» — 1.76; «Нюрнберга» — 2.05.

    В четырех из последних пяти очных встреч этих клубов забивали обе стороны. Считаем, что и на этот раз отличится смогут обе команды.

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    «Нюрнберг» — «Гамбург»: прогноз, ставка (1.79), статистика, коэффициенты матча 26.10.2021. Прогнозы на футбол. Команды продолжат огорчать друг друга
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