Во вторник, 26 октября, в 1/16 финала Кубка Германии «Нюрнберг» на своем поле будет соревноваться с «Гамбургом». Стартовый свисток будет дан в 21:45 по мск. «Нюрнберг» — «Гамбург»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Нюрнберг»

На предыдущем этапе Кубка Германии этого сезона «Нюрнберг» с трудом сломил сопротивление представителя региональной лиги «Ульм», выиграв 1:0 в гостях, забив в самом конце игры.

До этого в двух предыдущих кубковых соревнованиях баварцы завершили свое выступление на первом же сопернике, и всего за последние четыре сезона более одного раунда не проходили.

В этом году «клуб» выступает во второй Бундеслиги, где после 11 туров идет на третьей позиции, но от дуэта лидеров отстает всего лишь на один балл, но и преследователи находятся рядом.

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В текущем сезоне «Нюрнберг» еще не знал горечи поражений в официальных играх, выиграв шесть при шести мировых исходах. К данной встрече он подходит с серий из двух «сухих» викторий.

«Гамбург»

«Гамбург» же на предыдущем этапе кубкового соревнования выбил «Айнтрахт Брауншвейг», представляющий третью Бундеслигу, выиграв в гостях 2:1.

До этого «динозавры» в трех последних кубковых турнирах более одного раунда не проходили ни когда. В прошлом же сезоне они завершили борьбу на первом же сопернике.

Этот же сезон команда проводит также во второй Бундеслиге, находясь на текущий момент на шестой позиции в турнирной таблице, отставая от своего предстоящего противника на три очка.

«Гамбург» в текущем сезоне проиграл лишь раз за 12 официальных игр, а к данному поединку подходит с 8-матчевой беспроигрышной серией, где только трижды победил.

В текущем первенстве второй Бундеслиги эти команды расписали мировую со счетом 2:2 на поле «Гамбурга».

Прогноз и ставка на «Нюрнберг» — «Гамбург»

В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение гостям: победа «Гамбурга» — 2.35, победа «Нюрнберга» — 2.90, ничья — 3.50.

Проход: «Гамбурга» — 1.76; «Нюрнберга» — 2.05.

В четырех из последних пяти очных встреч этих клубов забивали обе стороны. Считаем, что и на этот раз отличится смогут обе команды.