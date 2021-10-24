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    Очередная мировая в данном противостоянии?

    «Уфа» — «Рубин». Прогноз, ставка (к. 3.28) на футбол, Чемпионат России, 24 октября 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Уфа» — «Рубин»
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    «Уфа»
    В воскресенье, 24 октября, в 12-м туре российской Премьер-лиги «Уфа» на своем поле примет казанский «Рубин». Стартовый свисток будет дан в 14:00 по мск. «Уфа» — «Рубин»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Россия. Премьер-лига 24 Октября 2021 года
    Уфа
  • Уфа
    •  Уфа 14:00 Рубин Рубин
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    «Уфа»

    С девятью очками «Уфа» замыкает турнирную таблицу российской Премьер-лиги, но от безопасной 12 позиции отстает всего лишь на три очка.

    За всю турнирную дистанцию башкирский коллектив добыл только два победных результата, трижды он расписывал мировые со своими соперниками и аж шесть раз был повержен.

    В прошлом туре первенства «горожане» сыграли на выезде вничью с «Краснодаром» со счетом 1:1, а до этого они уступили в двух поединках подряд — в Москве «Спартаку» 0:2 и на своем поле 0:1 «Уралу».

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    На домашнем поле «Уфа» в текущем чемпионате России пока добилась только одной виктории, дважды сыграла вничью и трижды проиграла, забила восемь мячей, а пропустила на два больше.

    «Рубин»

    У «Рубина» после 11 туров в копилке числится 15 зачетных пунктов, с которыми они идет в турнирке девятым, отставая от четвертой еврокубковой строки на пять баллов.

    Казанцы удачно вошли в сезон, выиграв в трех из пяти первых матчах при двух мировых исходах. Однако затем они победили только раз за последующие шесть встреч, еще раз сыграли вничью и четырежды уступили.

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  • 17/10/2021

    • В минувшем игровом дне «рубиновые» на своей арене расписали мировую с московским «Локомотивом» со счетом 2:2, а перед этим они потерпели три фиаско подряд, забив в этом отрезке всего лишь один гол.

    Отметим, что на выезде в рамках чемпионата страны «Рубин» после шести подряд побед взял только одно очко в трех последних матчах.

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    В прошлом розыгрыше РПЛ «Рубин» дважды одолел «Уфу» с одинаковым счетом по 3:0.

    Прогноз и ставка на «Уфа» — «Рубин»

    В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение гостям: победа «Рубина» — 2.42, победа «Уфы» — 3.42, ничья — 3.28.

    В пяти из семи последних очных матчей между этими командами была зафиксирована ничья. И сейчас, учитывая неважную форму обеих клубов, ожидаем, что поединок также не выявит победителя.

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    «Уфа» — «Рубин»: прогноз, ставка (3.28), статистика, коэффициенты матча 24.10.2021. Прогнозы на футбол. Очередная мировая в данном противостоянии?
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