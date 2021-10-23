«Саутгемптон» сыграет на своем поле с «Бернли» в рамках 9-го тура чемпионата Англии. Матч пройдет 23 октября, начало — в 17:00 мск. «Саутгемптон» — «Бернли»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Саутгемптон»

«Саутгемптон» с первых туров не показывал нормальных результатов. Ситуация изменилась немного, но и текущее 15 место вряд ли можно назвать успешным.

«Святые» забили лишь 6 мячей в чемпионате, пропустив в свои ворота почти в два раза больше (10). Отрыв от опасной зоны составляет 4 очка.

В минувшем туре «Саутгемптон» наконец-то победил. Дома «святые» оставили ни с чем «Лидс» (1:0), а победный мяч забил молодой Армандо Броя.

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«Бернли» для «Саутгемптона» — не самый удобный оппонент. Из пяти последних поединков команда смогла выиграть дважды однажды при двух поражениях.

«Бернли»

Эта команда традиционно окопалась в нижней части таблицы. Лишь три набранных очка в 8 матчах — жуткий стартовый показатель.

«Кларетовые» проиграли в трех последних поединках. Причем последняя неудача с «Манчестер Сити» еще вышла относительно достойной (2:0).

В 8 матчах «Бернли» забил только 5 мячей. При этом в свои ворота команда пропустила уже 13 раз. С такими показателями вылет в Чемпионшип — явная реальность.

Слабая атака подводит «кларетовых» с первых туров, и пока просветления в этом плане не видно. Есть и кадровые проблемы. Как минимум, в виде повреждения Бена Ми, участие которого в этом матче под вопросом.

Прогноз и ставка

Букмекеры предлагают поставить на «Саутгемптон» за 2.00, на ничью за 3.50, а на «Бернли» — за 4.00.

«Святые» лишь в прошлом туре прерывали свою длительную безвыигрышную серию.

«Бернли» не может похвастать надежностью своих тылов , да и в атаке у «кларетовых» имеются серьезные проблемы.

Родные стены и моральный подъем после победы над «Лидсом» помогут «святым» добиться победы. Наши прогноз и ставка — Победа «Саутгемптона» с коэффициентом 2.00.