«Саутгемптон»
«Саутгемптон» с первых туров не показывал нормальных результатов. Ситуация изменилась немного, но и текущее 15 место вряд ли можно назвать успешным.
«Святые» забили лишь 6 мячей в чемпионате, пропустив в свои ворота почти в два раза больше (10). Отрыв от опасной зоны составляет 4 очка.
В минувшем туре «Саутгемптон» наконец-то победил. Дома «святые» оставили ни с чем «Лидс» (1:0), а победный мяч забил молодой Армандо Броя.
«Бернли» для «Саутгемптона» — не самый удобный оппонент. Из пяти последних поединков команда смогла выиграть дважды однажды при двух поражениях.
«Бернли»
Эта команда традиционно окопалась в нижней части таблицы. Лишь три набранных очка в 8 матчах — жуткий стартовый показатель.
«Кларетовые» проиграли в трех последних поединках. Причем последняя неудача с «Манчестер Сити» еще вышла относительно достойной (2:0).
В 8 матчах «Бернли» забил только 5 мячей. При этом в свои ворота команда пропустила уже 13 раз. С такими показателями вылет в Чемпионшип — явная реальность.
Слабая атака подводит «кларетовых» с первых туров, и пока просветления в этом плане не видно. Есть и кадровые проблемы. Как минимум, в виде повреждения Бена Ми, участие которого в этом матче под вопросом.
Прогноз и ставка
Букмекеры предлагают поставить на «Саутгемптон» за 2.00, на ничью за 3.50, а на «Бернли» — за 4.00.
«Святые» лишь в прошлом туре прерывали свою длительную безвыигрышную серию.
Родные стены и моральный подъем после победы над «Лидсом» помогут «святым» добиться победы. Наши прогноз и ставка — Победа «Саутгемптона» с коэффициентом 2.00.