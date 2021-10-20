«Суонси»
В прошлом сезоне «Суонси» был близок к возвращение в элиту английского футбола, но, заняв четвертое место в Чемпионшипе, в финале плей-офф он уступил «Брентфорду» 0:2.
При подготовке к новому сезону валлийский коллектив сперва поочередно по 2:1 одолел команды из низших лиг Англии, а также проиграл «Саутгемптону» из АПЛ со счетом 1:3.
По итогам 12 туров нынешней кампании Чемпионшипа коллектив набрал 14 очков и занимает 17-ю строчку с отрывом в шесть баллов от зоны вылета.
В девяти последних матчах «Лебеди» одержали две победы при трех поражениях и четырех ничьих. Одна виктория была одержана в прошлом туре — в принципиальной игре против «Кардифф Сити» (3:0).
«Вест Бромвич»
«Вест Бромвич» идет на второй строчке в Чемпионшипе после 12 матчей. Команда семь раз победила и четыре раза сыграла вничью, набрав 25 очков.
«Дрозды» делят третье место в лиге по результативности (21 гол), а по пропущенным — в тройке лучших (восемь мячей).
В трех последних турах дружина Исмаэля обыграл «Кардифф» (4:0) и «Бирмингем» (1:0), а также проиграл «Сток Сити» (0:1).
Еще одно поражение в этом сезоне «Вест Бромвич» потерпел в Кубке лиги, разгромно уступив «Арсеналу» со счетом 0:6.
Прогноз и ставки
Букмекеры логично считают фаворитом гостей, коэффициент на победу которых равен 2,00.
Успех хозяев поля оценивается в 3,90, тогда как ничья — в 3,25.
Наши прогноз и ставка — «Вест Бромвич» выиграет, и в матче будет забито два или больше голов за 2,60.