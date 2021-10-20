«Суонси» сыграет на своем поле с «Вест Бромвичем» в рамках 13-го тура чемпионата Англии. Матч пройдет 20 октября, начало — в 21:45 мск. «Суонси» — «Вест Бромвич»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Суонси»

В прошлом сезоне «Суонси» был близок к возвращение в элиту английского футбола, но, заняв четвертое место в Чемпионшипе, в финале плей-офф он уступил «Брентфорду» 0:2.

При подготовке к новому сезону валлийский коллектив сперва поочередно по 2:1 одолел команды из низших лиг Англии, а также проиграл «Саутгемптону» из АПЛ со счетом 1:3.

По итогам 12 туров нынешней кампании Чемпионшипа коллектив набрал 14 очков и занимает 17-ю строчку с отрывом в шесть баллов от зоны вылета.

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В девяти последних матчах «Лебеди» одержали две победы при трех поражениях и четырех ничьих. Одна виктория была одержана в прошлом туре — в принципиальной игре против «Кардифф Сити» (3:0).

«Вест Бромвич»

«Вест Бромвич» идет на второй строчке в Чемпионшипе после 12 матчей. Команда семь раз победила и четыре раза сыграла вничью, набрав 25 очков.

«Дрозды» делят третье место в лиге по результативности (21 гол), а по пропущенным — в тройке лучших (восемь мячей).

В трех последних турах дружина Исмаэля обыграл «Кардифф» (4:0) и «Бирмингем» (1:0), а также проиграл «Сток Сити» (0:1).

Еще одно поражение в этом сезоне «Вест Бромвич» потерпел в Кубке лиги, разгромно уступив «Арсеналу» со счетом 0:6.

Прогноз и ставки

Букмекеры логично считают фаворитом гостей, коэффициент на победу которых равен 2,00.

Успех хозяев поля оценивается в 3,90, тогда как ничья — в 3,25.

Наши прогноз и ставка — «Вест Бромвич» выиграет, и в матче будет забито два или больше голов за 2,60.