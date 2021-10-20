В поединке третьего тура групповой стадии Лиги чемпионов «Челси» примет «Мальме» на «Стэмфорд Бридж». Матч назначен на 20 октября 22:00 по мск. «Челси» — «Мальме»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Челси»

После поражения от «Ювентуса» «Челси» занимает второе место в группе. Команда Томаса Тухеля уступила 0:1, прервав тем самым свою беспроигрышную серию в турнире.

В первом туре «аристократы» набрали 3 очка, обыграв дома «Зенит», забив при этом всего один мяч. Таким образом, коллектив выиграл 3 из 4 матчей в ЛЧ.

перед этим поединком у «Челси» было две победы в чемпионате Англии. «Синие» обыграли «Саутгемптон» 3:1 и победили «Брентфорд» 1:0.

Все прогнозы на Лигу чемпионов

Под вопросом участие Хакима Зиеша и Кристиана Пулишича.

«Мальме»

Шведы идут на последнем месте после двух поражений подряд. Причем в обоих случаях команда терпела крупное фиаско.

В первом туре «Мальме» проиграл «Ювентусу» 0:3. В туре втором гостям не удалось сбавить темп набора пропущенных голов — они уступили «Зениту» 0:4.

После поражения от питерского клуба у «Мальме» была неудача в чемпионате Швеции. Команда проиграла «Мьельбю» 0:1. Тем не менее серию она прервала, обыграв клуб «Онсала» 5:1 и «Эстерсунд» 3:0.

Из-за травм не сыграют Ола Тойвонен, Оскар Левицки и Феликс Беймо. Дисквалифицирован Анель Ахмедходжич.

Прогноз и ставка

На «Челси» букмекеры дают 1.10, тогда как на «Мальме» они предлагают 30.00. Ничья оценена цифрой 11.00.

«Челси» вроде бы оправился от прошлых двух поражений. Матч с «Мальме» — это отличный шанс продлить победную серию.