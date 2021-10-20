ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Роберт ЛевандовскиТрансферный дайджест. 12 — 18 октября «Реал Сосьедад»Примера. «Реал Сосьедад» вышел в лидеры, «Барселона» обыграла «Валенсию» Садио МанеАПЛ. «Ливерпуль» разгромил «Уотфорд», «Лестер» победил «МЮ», «Ман Сити» справился с «Бернли»
  • 00:11
    • «Эспаньол» дома обыграл «Кадис»
  • 23:59
    • Гол Ляказетта спас «Арсенал» от поражения
  • 22:14
    • «Спартак» в овертайме обыграл ЦСКА
  • 21:55
    • «Бетис» минимально выиграл у «Алавеса»
  • 20:52
    • В НХЛ выбрали звезд недели
  • 19:42
    • УЕФА наказал сборную Англии матчем без зрителей за беспорядки в финале Евро-2020
  • 18:51
    • Овечкин стал первой звездой недели в НХЛ среди российских игроков
    Все новости спорта

    Победа «Челси» с отрывом?

    «Челси» — «Мальме». Прогноз (к. 1.91) и ставки на футбол, Лига чемпионов, 20 октября 2021 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Лигу чемпионов Прогнозы на футбол Англии Прогнозы на Челси Прогнозы на Мальмё Календарь Лиги чемпионов
    Прогноз и ставки на «Челси» — «Мальме»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Ромелу Лукаку
    В поединке третьего тура групповой стадии Лиги чемпионов «Челси» примет «Мальме» на «Стэмфорд Бридж». Матч назначен на 20 октября 22:00 по мск. «Челси» — «Мальме»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
    ×
    Футбол. Лига чемпионов. Группа H 20 Октября 2021 года
    Челси
  • Лондон
    •  Челси 22:00 Мальмё Мальмё
  • Мальмё
    •
    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 1.10
  • X
  • 9.80
  • 2
  • 29.00
  • Ставка!
    •

    «Челси»

    После поражения от «Ювентуса» «Челси» занимает второе место в группе. Команда Томаса Тухеля уступила 0:1, прервав тем самым свою беспроигрышную серию в турнире.

    В первом туре «аристократы» набрали 3 очка, обыграв дома «Зенит», забив при этом всего один мяч. Таким образом, коллектив выиграл 3 из 4 матчей в ЛЧ.

    перед этим поединком у «Челси» было две победы в чемпионате Англии. «Синие» обыграли «Саутгемптон» 3:1 и победили «Брентфорд» 1:0.

    Все прогнозы на Лигу чемпионов

    Под вопросом участие Хакима Зиеша и Кристиана Пулишича.

    «Мальме»

    Шведы идут на последнем месте после двух поражений подряд. Причем в обоих случаях команда терпела крупное фиаско.

    В первом туре «Мальме» проиграл «Ювентусу» 0:3. В туре втором гостям не удалось сбавить темп набора пропущенных голов — они уступили «Зениту» 0:4.

  • Трансферный дайджест. 12 — 18 октября
  • Уйдет ли Левандовски из «Баварии», где видит свое будущее Погба, найдет ли «Барселона» качественных свободных агентов и другие трансферные новости последних дней
  • Вчера

    • После поражения от питерского клуба у «Мальме» была неудача в чемпионате Швеции. Команда проиграла «Мьельбю» 0:1. Тем не менее серию она прервала, обыграв клуб «Онсала» 5:1 и «Эстерсунд» 3:0.

    Из-за травм не сыграют Ола Тойвонен, Оскар Левицки и Феликс Беймо. Дисквалифицирован Анель Ахмедходжич.

    Прогноз и ставка

    На «Челси» букмекеры дают 1.10, тогда как на «Мальме» они предлагают 30.00. Ничья оценена цифрой 11.00.

    100ИгратьБонус новым игрокамvulkan 122ИгратьУдвоение вашего депозита22bet

    «Челси» вроде бы оправился от прошлых двух поражений. Матч с «Мальме» — это отличный шанс продлить победную серию.

    Шведы очень много пропускали в прошлых матчах Лиги чемпионов и не исключено, что от «Челси» им влетит не меньше. Учитывая последние результаты гостей в турнире, мы ставим на победу «аристократов» с форой -2.5 за 1.91.

    Ещё прогнозы на спорт
    1.92
  • Прогноз на матч Сафиуллин — Маннарино
  • Теннис
  • Сегодня в 11:00
    •  1.81
  • Прогноз на матч Александрова — Жабер
  • Теннис
  • Сегодня в 12:00
    •  2.36
  • Прогноз на матч Рыбакина — Вондроушова
  • Теннис
  • Сегодня в 12:00
    •  1.96
  • Прогноз на матч Потапова — Халеп
  • Теннис
  • Сегодня в 12:00
    •  2.04
  • Прогноз на матч Остапенко — Петкович
  • Теннис
  • Сегодня в 12:00
    •  2.70
  • Прогноз на матч Контавейт — Синякова
  • Теннис
  • Сегодня в 12:30
    •  2.16
  • Прогноз на матч Бублик — Марченко
  • Теннис
  • Сегодня в 12:30
    •  2.12
  • Прогноз на матч Трактор — Салават Юлаев
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  1.80
  • Прогноз на матч Селтик — Ференцварош
  • Футбол
  • Сегодня в 17:30
    •  2.23
  • Прогноз на матч Динамо Минск — Барыс
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:10
    •  2.80
  • Прогноз на матч СКА — Йокерит
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  2.04
  • Прогноз на матч Ак Барс — Динамо Москва
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  2.04
  • Прогноз на матч Брюгге — Манчестер Сити
  • Футбол
  • Сегодня в 19:45
    •  1.79
  • Прогноз на матч Бешикташ — Спортинг
  • Футбол
  • Сегодня в 19:45
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Челси» — «Мальме»: прогноз, ставка (1.91), статистика, коэффициенты матча 20.10.2021. Прогнозы на футбол. Победа «Челси» с отрывом?
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры