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    Добудет ли «Фламенго» три очка?

    «Форталеза» — «Фламенго». Прогноз, ставка (к. 2.20) на футбол, чемпионат Бразилии, 10 октября 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Форталеза» — «Фламенго»
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    Педро
    «Форталеза» сыграет на своем поле с «Фламенго» в рамках 25-го тура чемпионата Бразилии. Матч пройдет 10 октября, начало — в 01:00 мск. «Форталеза» — «Фламенго»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Форталеза»

    «Форталеза» сейчас находится в лидирующей группе с 39 очками в активе. Причем столь же пунктов набрали идущие выше «Фламенго» и «Палмейрас».

    Вот только, у команды несколько не складывается с реализацией. В 24 сыгранных поединках «Форталеза» забила лишь 32 мяча в ворота соперников.

    В минувшем туре «Форталеза» добыла важнейшие три очка. На выезде команде удалось переиграть «Флуминенсе» (0:2).

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    Против «Фламенго» «Форталеза» традиционно играет откровенно неудачно. Что говорить, если из пяти последних очных встреч команда проиграла в четырех при одном паритете.

    «Фламенго»

    Эта команда в нынешнем чемпионате еще не потеряла шансов на чемпионство. «Фламенго» еще надеется догнать ушедший в отрыв «Атлетико Минейро».

    В минувшем туре «Фламенго» не смог добыть нужный для себя результат. Команда удовлетворилась лишь мировым соглашением с «Брагантино» (1:1).

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    • У команды лучшая атака в лиге. Забито уже 40 мячей в 21 матче, а чаще всех отличался Бруно Энрике (9 голов).

    Отставание в 11 очков от лидера кажется трудно отыгрываемым. Между тем, у «Фламенго» еще два матча в запасе.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на «Фламенго» за 2.20, на ничью за 3.46, а на «Форталезу» — за 3.27.

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    Хозяева не так много забивают, к тому же неудачно играют против «Фламенго».

    «Фламенго» еще может побороться за чемпионский титул, для чего очки терять категорически нельзя.

    «Фламенго» мотивирован догнать лидера, а значит, постарается победить, во что бы то ни стало. Наши прогноз и ставка — Победа «Фламенго» с коэффициентом 2.20.

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    «Форталеза» — «Фламенго»: прогноз, ставка (2.20), статистика, коэффициенты матча 10.10.2021. Прогнозы на футбол. Добудет ли «Фламенго» три очка?
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