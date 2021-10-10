«Форталеза» сыграет на своем поле с «Фламенго» в рамках 25-го тура чемпионата Бразилии. Матч пройдет 10 октября, начало — в 01:00 мск. «Форталеза» — «Фламенго»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Форталеза»

«Форталеза» сейчас находится в лидирующей группе с 39 очками в активе. Причем столь же пунктов набрали идущие выше «Фламенго» и «Палмейрас».

Вот только, у команды несколько не складывается с реализацией. В 24 сыгранных поединках «Форталеза» забила лишь 32 мяча в ворота соперников.

В минувшем туре «Форталеза» добыла важнейшие три очка. На выезде команде удалось переиграть «Флуминенсе» (0:2).

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Против «Фламенго» «Форталеза» традиционно играет откровенно неудачно. Что говорить, если из пяти последних очных встреч команда проиграла в четырех при одном паритете.

«Фламенго»

Эта команда в нынешнем чемпионате еще не потеряла шансов на чемпионство. «Фламенго» еще надеется догнать ушедший в отрыв «Атлетико Минейро».

В минувшем туре «Фламенго» не смог добыть нужный для себя результат. Команда удовлетворилась лишь мировым соглашением с «Брагантино» (1:1).

У команды лучшая атака в лиге. Забито уже 40 мячей в 21 матче, а чаще всех отличался Бруно Энрике (9 голов).

Отставание в 11 очков от лидера кажется трудно отыгрываемым. Между тем, у «Фламенго» еще два матча в запасе.

Прогноз и ставка

Букмекеры предлагают поставить на «Фламенго» за 2.20, на ничью за 3.46, а на «Форталезу» — за 3.27.

Хозяева не так много забивают, к тому же неудачно играют против «Фламенго».

«Фламенго» еще может побороться за чемпионский титул, для чего очки терять категорически нельзя .

«Фламенго» мотивирован догнать лидера, а значит, постарается победить, во что бы то ни стало. Наши прогноз и ставка — Победа «Фламенго» с коэффициентом 2.20.