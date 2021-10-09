Швеция
Летом сборная Швеции выступала на чемпионате Европы, где смогла преодолеть групповую стадию, но на этапе 1/8 финала проиграла Украине со счетом 1:2 по итогам дополнительного времени.
В текущем отборочном цикле к чемпионату мира в Катаре «три короны» выиграли во всех трех проведенных встречах и на текущий момент идут вторыми в группе, но имеют пару игр в запасе.
Еще до континентального первенства шведы поочередно одолели Грузию 1:0 дома и сборную Косова 3:0 в гостях. После него они переиграли в родных стенах Испанию со счетом 2:1.
После такого успеха коллектив не сумел продолжить в том же духе и уступил на выезде Греции (1:2). Теперь он занимает второе место с отставанием в четыре очка от Испании.
Косово
Косовары едва ли могут претендовать на путевку на Мундиаль. Вероятнее всего, обе первых позиции достанутся более сильным сборным Испании и Швеции.
По итогам пяти сыгранных матчей сборная Косова занимает 4-е место в турнирной таблице своей отборочной группы. Правда, в активе у команды только четыре очка.
В позапрошлом туре квалификации сборная Косово не сумела добыть три пункта. Дома косовары подписали мировое соглашение с Грецией (1:1).
В прошлом она снова уступила — на этот раз Испании в домашних стенах со счетом 0:2.
Прогноз и ставки
Букмекеры считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 1,33.
Успех гостей оценивается в 10,00, ничья — в 4,80.
Наши прогноз и ставка — обе команды забьют без ничьей за 2,90.