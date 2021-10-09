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    Приблизится ли Швеция к Испании?

    Швеция — Косово. Прогноз (к. 2.90) и ставки на отборочный турнир ЧМ-2022 9 октября 2021 года

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    Прогноз и ставки на Швеция — Косово
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    Швеция идет на втором месте в группе
    Сборная Швеции сыграет на своем поле против команды Косова в рамках 7-го тура отборочного турнира ЧМ-2022. Матч пройдет 9 октября в Казани, начало — в 19:00 мск. Швеция — Косово: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. ЧМ-2022. Отбор. Европа. Группа B 09 Октября 2021 года
    Швеция
  • Стокгольм
    •  Швеция 19:00 Косово Косово
  • ЧМ-2022. Отбор. Европа. Группа B
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    Коэффициенты на матч
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    Швеция

    Летом сборная Швеции выступала на чемпионате Европы, где смогла преодолеть групповую стадию, но на этапе 1/8 финала проиграла Украине со счетом 1:2 по итогам дополнительного времени.

    В текущем отборочном цикле к чемпионату мира в Катаре «три короны» выиграли во всех трех проведенных встречах и на текущий момент идут вторыми в группе, но имеют пару игр в запасе.

    Еще до континентального первенства шведы поочередно одолели Грузию 1:0 дома и сборную Косова 3:0 в гостях. После него они переиграли в родных стенах Испанию со счетом 2:1.

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    После такого успеха коллектив не сумел продолжить в том же духе и уступил на выезде Греции (1:2). Теперь он занимает второе место с отставанием в четыре очка от Испании.

    Косово

    Косовары едва ли могут претендовать на путевку на Мундиаль. Вероятнее всего, обе первых позиции достанутся более сильным сборным Испании и Швеции.

    По итогам пяти сыгранных матчей сборная Косова занимает 4-е место в турнирной таблице своей отборочной группы. Правда, в активе у команды только четыре очка.

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    • В позапрошлом туре квалификации сборная Косово не сумела добыть три пункта. Дома косовары подписали мировое соглашение с Грецией (1:1).

    В прошлом она снова уступила — на этот раз Испании в домашних стенах со счетом 0:2.

    Прогноз и ставки

    Букмекеры считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 1,33.

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    Успех гостей оценивается в 10,00, ничья — в 4,80.

    Наши прогноз и ставка — обе команды забьют без ничьей за 2,90.

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    Швеция — Косово: прогноз, ставка (2.90), статистика, коэффициенты матча 09.10.2021. Прогнозы на футбол. Приблизится ли Швеция к Испании?
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