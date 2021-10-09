Сборная Швеции сыграет на своем поле против команды Косова в рамках 7-го тура отборочного турнира ЧМ-2022. Матч пройдет 9 октября в Казани, начало — в 19:00 мск. Швеция — Косово: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Швеция

Летом сборная Швеции выступала на чемпионате Европы, где смогла преодолеть групповую стадию, но на этапе 1/8 финала проиграла Украине со счетом 1:2 по итогам дополнительного времени.

В текущем отборочном цикле к чемпионату мира в Катаре «три короны» выиграли во всех трех проведенных встречах и на текущий момент идут вторыми в группе, но имеют пару игр в запасе.

Еще до континентального первенства шведы поочередно одолели Грузию 1:0 дома и сборную Косова 3:0 в гостях. После него они переиграли в родных стенах Испанию со счетом 2:1.

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После такого успеха коллектив не сумел продолжить в том же духе и уступил на выезде Греции (1:2). Теперь он занимает второе место с отставанием в четыре очка от Испании.

Косово

Косовары едва ли могут претендовать на путевку на Мундиаль. Вероятнее всего, обе первых позиции достанутся более сильным сборным Испании и Швеции.

По итогам пяти сыгранных матчей сборная Косова занимает 4-е место в турнирной таблице своей отборочной группы. Правда, в активе у команды только четыре очка.

В позапрошлом туре квалификации сборная Косово не сумела добыть три пункта. Дома косовары подписали мировое соглашение с Грецией (1:1).

В прошлом она снова уступила — на этот раз Испании в домашних стенах со счетом 0:2.

Прогноз и ставки

Букмекеры считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 1,33.

Успех гостей оценивается в 10,00, ничья — в 4,80.

Наши прогноз и ставка — обе команды забьют без ничьей за 2,90.