В 7-м туре чемпионата Германии «Штутгарт» на своем поле сразится с «Хоффенхаймом». Встреча пройде 2 октября на «Мерседес-Бенц Арене» и начнется в 16:30 по мск. «Штутгарт» — «Хоффенхайм»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Штутгарт»

«Штутгарт» на протяжении предыдущего сезона стабильных результатов не показывал, и в итоге занял только девятое место в турнирной таблице чемпионата Германии.

В то же время в текущем первенстве «автозаводцы» за шесть туров заработали только пять баллов и находятся вблизи зоны вылета, на 13 позиции, в пункте от опасной строки.

Начали данное первенство «швабы» с разгромной домашней победы со счетом 5:1 над «Гройтер Фюрт», после чего они победить не могут, трижды уступив при двух мировых исходах.

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В своей последней проведенной встрече чемпионата «Штутгарт» расписал выездную мировую с «Бохумом» 0:0. Отметим, что на своем поле он проиграл пять из семи последних матчей.

«Хоффенхайм»

«Хоффенхайм» закончил прошлое первенство в середине турнирной таблицы, на 11 месте. От еврокубковой зоны он отстал на семь очков, а опасную строку опередил на десять пунктов.

В текущем розыгрыше Бундеслиги «деревенские» после шести туров набрали восемь пунктов, с которыми расположились в середине турнирной таблицы.

Начали они чемпионат с крупной победы, разгромив на выезде «Аугсбург» со счетом 4:0, после чего не выигрывали на протяжении четырех встреч, дважды уступив при двух мировых исходах.

В минувшем туре «Хоффенхайм» дома переиграл «Вольфсбург» 3:1. За 13 последних матчей он потерпел только два поражения, но на выезде у команды всего одна победа в 11 играх.

В прошлом сезоне «Штутгарт» в играх с «Хоффенхаймом» заработал четыре очка, победив 2:0 дома и расписав выездную мировую 3:3.

Прогноз и ставка на «Штутгарт» — «Хоффенхайм»

В этом поединке букмекеры отдают небольшое предпочтение гостям. На победу «Хоффенхайма» предлагают — 2.48.

На викторию «Штутгарта» дают — 2.67, ничья оценена — в 4.04.

В этой паре трудно отдать предпочтение кому-либо и поэтому в данной встрече напрашивается ставка на ничью.