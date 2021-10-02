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    В данной матче победитель не будет определен

    «Штутгарт» — «Хоффенхайм». Прогноз, ставка (к. 4.04) на футбол, Чемпионат Германии, 2 октября 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Штутгарт» — «Хоффенхайм»
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    Андрей Крамарич
    В 7-м туре чемпионата Германии «Штутгарт» на своем поле сразится с «Хоффенхаймом». Встреча пройде 2 октября на «Мерседес-Бенц Арене» и начнется в 16:30 по мск. «Штутгарт» — «Хоффенхайм»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Германия. Бундеслига 02 Октября 2021 года
    Штутгарт
  • Штутгарт
    •  Штутгарт 16:30 Хоффенхайм Хоффенхайм
  • Хоффенхайм
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    Коэффициенты на матч
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  • 2.55
  • X
  • 4.00
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  • 2.45
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    «Штутгарт»

    «Штутгарт» на протяжении предыдущего сезона стабильных результатов не показывал, и в итоге занял только девятое место в турнирной таблице чемпионата Германии.

    В то же время в текущем первенстве «автозаводцы» за шесть туров заработали только пять баллов и находятся вблизи зоны вылета, на 13 позиции, в пункте от опасной строки.

    Начали данное первенство «швабы» с разгромной домашней победы со счетом 5:1 над «Гройтер Фюрт», после чего они победить не могут, трижды уступив при двух мировых исходах.

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    В своей последней проведенной встрече чемпионата «Штутгарт» расписал выездную мировую с «Бохумом» 0:0. Отметим, что на своем поле он проиграл пять из семи последних матчей.

    «Хоффенхайм»

    «Хоффенхайм» закончил прошлое первенство в середине турнирной таблицы, на 11 месте. От еврокубковой зоны он отстал на семь очков, а опасную строку опередил на десять пунктов.

    В текущем розыгрыше Бундеслиги «деревенские» после шести туров набрали восемь пунктов, с которыми расположились в середине турнирной таблицы.

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    • Начали они чемпионат с крупной победы, разгромив на выезде «Аугсбург» со счетом 4:0, после чего не выигрывали на протяжении четырех встреч, дважды уступив при двух мировых исходах.

    В минувшем туре «Хоффенхайм» дома переиграл «Вольфсбург» 3:1. За 13 последних матчей он потерпел только два поражения, но на выезде у команды всего одна победа в 11 играх.

    В прошлом сезоне «Штутгарт» в играх с «Хоффенхаймом» заработал четыре очка, победив 2:0 дома и расписав выездную мировую 3:3.

    Прогноз и ставка на «Штутгарт» — «Хоффенхайм»

    В этом поединке букмекеры отдают небольшое предпочтение гостям. На победу «Хоффенхайма» предлагают — 2.48.

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    На викторию «Штутгарта» дают — 2.67, ничья оценена — в 4.04.

    В этой паре трудно отдать предпочтение кому-либо и поэтому в данной встрече напрашивается ставка на ничью.

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    «Штутгарт» — «Хоффенхайм»: прогноз, ставка (4.04), статистика, коэффициенты матча 02.10.2021. Прогнозы на футбол. В данной матче победитель не будет определен
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