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    Сможет ли «Эвертон» забить на поле «МЮ»?

    «Манчестер Юнайтед» — «Эвертон». Прогноз (к. 2.01) и ставки на чемпионат Англии 2 октября 2021 года

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    Криштиану Роналду
    «Манчестер Юнайтед» сыграет на своем поле против «Эвертона» в рамках седьмого тура чемпионата Англии. Матч пройдет 2 октября, начало — в 14:30 мск. «Манчестер Юнайтед» — «Эвертон»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Англия. Премьер-лига 02 Октября 2021 года
    Манчестер Юнайтед
  • Манчестер
    •  Манчестер Юнайтед 14:30 Эвертон Эвертон
  • Ливерпуль
    •
    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 1.45
  • X
  • 4.60
  • 2
  • 7.50
  • Ставка!
    •

    «Манчестер Юнайтед»

    «Манчестер Юнайтед» — одна из пяти команд, у которых после шести туров по 13 очков. С учетом дополнительных показателей «красные дьяволы» находятся в турнирной таблице на четвертом месте.

    Сентябрь в целом получился для команды Оле-Гуннара Сульшера очень сложным. Тут было и поражение от «Янг Бойз» в первом туре ЛЧ, и вылет из Кубка английской лиги.

    Кроме того, в предыдущем туре АПЛ «МЮ» проиграл на своем поле «Астон Вилле» (0:3). В пяти недавних матчах у команды три поражения.

    Среди недели у «МЮ» был сложнейший матч против «Вильярреала» в ЛЧ. Испанцы первыми забили, но «красные дьяволы» все-таки дожали соперника. Победный гол на последней минуте забил Криштиану Роналду.

    «Эвертон»

    «Эвертон», как и «МЮ», тоже набрал 13 очков и занимает в таблице пятую строчку.

    Вопреки сомнениям, которые были связаны с назначением Рафаэля Бенитеса на пост главного тренера, «Эвертон» хорошо стартовал в новом сезоне.

    В шести предыдущих турах команда Бенитеса одержала четыре победы и потерпела только одно поражение. На прошлой неделе «ириски» уверенно разобрались с «Норвичем».

    Все прогнозы на АПЛ

    Интересно, что пяти матчах из шести «Эвертон» забивал не меньше двух мячей. Исключением стала лишь встреча с «Астон Виллой», завершившаяся поражением со счетом 0:3.

    Прогноз и ставка

    На «Манчестер Юнайтед» можно поставить за 1.54, ничью в этом матче букмекеры предлагают за 4.55, а победу «Эвертона» — за 7.50.

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    Коэффициент на хозяев в данном случае занижен. «МЮ» сейчас выглядит не настолько убедительно, чтобы можно было смело ставить его победу.

    Ставка — гол «Эвертона» за 1.73. Сульшеру пока так и не удалось построить надежную оборону, его команда пропускала почти во всех матчах текущего сезона.

    Также можно рассмотреть ставку на тотал второго тайма больше 1,5 за 2.01.

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    «Манчестер Юнайтед» — «Эвертон»: прогноз, ставка (1.73), статистика, коэффициенты матча 02.10.2021. Прогнозы на футбол. Сможет ли «Эвертон» забить на поле «МЮ»?
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