«Манчестер Юнайтед»
«Манчестер Юнайтед» — одна из пяти команд, у которых после шести туров по 13 очков. С учетом дополнительных показателей «красные дьяволы» находятся в турнирной таблице на четвертом месте.
Сентябрь в целом получился для команды Оле-Гуннара Сульшера очень сложным. Тут было и поражение от «Янг Бойз» в первом туре ЛЧ, и вылет из Кубка английской лиги.
Кроме того, в предыдущем туре АПЛ «МЮ» проиграл на своем поле «Астон Вилле» (0:3). В пяти недавних матчах у команды три поражения.
Среди недели у «МЮ» был сложнейший матч против «Вильярреала» в ЛЧ. Испанцы первыми забили, но «красные дьяволы» все-таки дожали соперника. Победный гол на последней минуте забил Криштиану Роналду.
«Эвертон»
«Эвертон», как и «МЮ», тоже набрал 13 очков и занимает в таблице пятую строчку.
Вопреки сомнениям, которые были связаны с назначением Рафаэля Бенитеса на пост главного тренера, «Эвертон» хорошо стартовал в новом сезоне.
В шести предыдущих турах команда Бенитеса одержала четыре победы и потерпела только одно поражение. На прошлой неделе «ириски» уверенно разобрались с «Норвичем».
Интересно, что пяти матчах из шести «Эвертон» забивал не меньше двух мячей. Исключением стала лишь встреча с «Астон Виллой», завершившаяся поражением со счетом 0:3.
Прогноз и ставка
На «Манчестер Юнайтед» можно поставить за 1.54, ничью в этом матче букмекеры предлагают за 4.55, а победу «Эвертона» — за 7.50.
Коэффициент на хозяев в данном случае занижен. «МЮ» сейчас выглядит не настолько убедительно, чтобы можно было смело ставить его победу.
Ставка — гол «Эвертона» за 1.73. Сульшеру пока так и не удалось построить надежную оборону, его команда пропускала почти во всех матчах текущего сезона.
Также можно рассмотреть ставку на тотал второго тайма больше 1,5 за 2.01.