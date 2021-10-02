«Манчестер Юнайтед» сыграет на своем поле против «Эвертона» в рамках седьмого тура чемпионата Англии. Матч пройдет 2 октября, начало — в 14:30 мск. «Манчестер Юнайтед» — «Эвертон»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Манчестер Юнайтед»

«Манчестер Юнайтед» — одна из пяти команд, у которых после шести туров по 13 очков. С учетом дополнительных показателей «красные дьяволы» находятся в турнирной таблице на четвертом месте.

Сентябрь в целом получился для команды Оле-Гуннара Сульшера очень сложным. Тут было и поражение от «Янг Бойз» в первом туре ЛЧ, и вылет из Кубка английской лиги.

Кроме того, в предыдущем туре АПЛ «МЮ» проиграл на своем поле «Астон Вилле» (0:3). В пяти недавних матчах у команды три поражения.

Среди недели у «МЮ» был сложнейший матч против «Вильярреала» в ЛЧ. Испанцы первыми забили, но «красные дьяволы» все-таки дожали соперника. Победный гол на последней минуте забил Криштиану Роналду.

«Эвертон»

«Эвертон», как и «МЮ», тоже набрал 13 очков и занимает в таблице пятую строчку.

Вопреки сомнениям, которые были связаны с назначением Рафаэля Бенитеса на пост главного тренера, «Эвертон» хорошо стартовал в новом сезоне.

В шести предыдущих турах команда Бенитеса одержала четыре победы и потерпела только одно поражение. На прошлой неделе «ириски» уверенно разобрались с «Норвичем».

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Интересно, что пяти матчах из шести «Эвертон» забивал не меньше двух мячей. Исключением стала лишь встреча с «Астон Виллой», завершившаяся поражением со счетом 0:3.

Прогноз и ставка

На «Манчестер Юнайтед» можно поставить за 1.54, ничью в этом матче букмекеры предлагают за 4.55, а победу «Эвертона» — за 7.50.

Коэффициент на хозяев в данном случае занижен. «МЮ» сейчас выглядит не настолько убедительно, чтобы можно было смело ставить его победу.

Ставка — гол «Эвертона» за 1.73. Сульшеру пока так и не удалось построить надежную оборону, его команда пропускала почти во всех матчах текущего сезона.

Также можно рассмотреть ставку на тотал второго тайма больше 1,5 за 2.01.