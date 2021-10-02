«Челси» сыграет на своем поле против «Саутгемптона» в рамках седьмого тура чемпионата Англии. Матч пройдет 2 октября в Лондоне, начало — в 17:00 мск. «Челси» — «Саутгемптон»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Челси»

«Челси», как и еще четыре команды, набрал в первых шести турах 13 очков. В турнирной таблице «синие» находятся на третьем месте.

Недавние матчи сложились для «Челси» не очень удачно. В прошлую субботу команда Томаса Тухеля проиграла на своем поле «Манчестер Сити» (0:1).

А несколько дней назад команда Томаса Тухеля потерпела поражение от «Ювентуса» в Лиге чемпионов — тоже 0:1.

«Челси» поплатился за чрезмерную рациональность. Можно даже сказать, что чем-то нынешний «Челси» напоминает мадридский «Атлетико».

«Саутгемптон»

Тем временем «Саутгемптон», набравший до сих пор лишь четыре очка, занимает 16-ю строчку.

Команда Ральфа Хазенхюттля еще ни разу не побеждала в этом сезоне АПЛ. Но при этом у нее уже было серия из четырех ничьих. И как ни странно, «Саутгемптону» удалось отобрать очки у «Манчестер Юнайтед» (1:1) и «Манчестер Сити» (0:0).

В прошлом туре «Саутгемптон» проиграл на своем поле «Вулверхэмптону» (0:1).

Все прогнозы на АПЛ

«Саутгемптон» не забил ни одного мяча в трех предыдущих матчах, при этом пропустив лишь один гол.

Прогноз и ставка

На «Челси» в этом матче можно поставить за 1.40, ничью букмекеры предлагают за 4.95, а победу «Саутгемптона» — за 9.20.

Казалось, что все идет по плану, но «Челси» внезапно проиграл два матча. И пусть это были встречи с очень серьезными соперниками, похоже, команда Тухеля чересчур рано поверила в то, что сейчас ей нет равных.

В общем, теперь «Челси» начнет играть с совершенно другим настроем.

Ставка — победа «Челси» с форой (-1,5) за 2.20.