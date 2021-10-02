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    «Челси» снова не сможет выиграть?

    «Челси» — «Саутгемптон». Прогноз (к. 2.20) и ставки на чемпионат Англии 2 октября 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Челси» — «Саутгемптон»
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    Ромелу Лукаку
    «Челси» сыграет на своем поле против «Саутгемптона» в рамках седьмого тура чемпионата Англии. Матч пройдет 2 октября в Лондоне, начало — в 17:00 мск. «Челси» — «Саутгемптон»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Англия. Премьер-лига 02 Октября 2021 года
    Челси
  • Лондон
    •  Челси 17:00 Саутгемптон Саутгемптон
  • Саутгемптон
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    «Челси»

    «Челси», как и еще четыре команды, набрал в первых шести турах 13 очков. В турнирной таблице «синие» находятся на третьем месте.

    Недавние матчи сложились для «Челси» не очень удачно. В прошлую субботу команда Томаса Тухеля проиграла на своем поле «Манчестер Сити» (0:1).

    А несколько дней назад команда Томаса Тухеля потерпела поражение от «Ювентуса» в Лиге чемпионов — тоже 0:1.

    «Челси» поплатился за чрезмерную рациональность. Можно даже сказать, что чем-то нынешний «Челси» напоминает мадридский «Атлетико».

    «Саутгемптон»

    Тем временем «Саутгемптон», набравший до сих пор лишь четыре очка, занимает 16-ю строчку.

    Команда Ральфа Хазенхюттля еще ни разу не побеждала в этом сезоне АПЛ. Но при этом у нее уже было серия из четырех ничьих. И как ни странно, «Саутгемптону» удалось отобрать очки у «Манчестер Юнайтед» (1:1) и «Манчестер Сити» (0:0).

    В прошлом туре «Саутгемптон» проиграл на своем поле «Вулверхэмптону» (0:1).

    Все прогнозы на АПЛ

    «Саутгемптон» не забил ни одного мяча в трех предыдущих матчах, при этом пропустив лишь один гол.

    Прогноз и ставка

    На «Челси» в этом матче можно поставить за 1.40, ничью букмекеры предлагают за 4.95, а победу «Саутгемптона» — за 9.20.

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    Казалось, что все идет по плану, но «Челси» внезапно проиграл два матча. И пусть это были встречи с очень серьезными соперниками, похоже, команда Тухеля чересчур рано поверила в то, что сейчас ей нет равных.

    В общем, теперь «Челси» начнет играть с совершенно другим настроем.

    Ставка — победа «Челси» с форой (-1,5) за 2.20.

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    «Челси» — «Саутгемптон»: прогноз, ставка (2.20), статистика, коэффициенты матча 02.10.2021. Прогнозы на футбол. «Челси» снова не сможет выиграть?
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