«Челси»
«Челси», как и еще четыре команды, набрал в первых шести турах 13 очков. В турнирной таблице «синие» находятся на третьем месте.
Недавние матчи сложились для «Челси» не очень удачно. В прошлую субботу команда Томаса Тухеля проиграла на своем поле «Манчестер Сити» (0:1).
А несколько дней назад команда Томаса Тухеля потерпела поражение от «Ювентуса» в Лиге чемпионов — тоже 0:1.
«Челси» поплатился за чрезмерную рациональность. Можно даже сказать, что чем-то нынешний «Челси» напоминает мадридский «Атлетико».
«Саутгемптон»
Тем временем «Саутгемптон», набравший до сих пор лишь четыре очка, занимает 16-ю строчку.
Команда Ральфа Хазенхюттля еще ни разу не побеждала в этом сезоне АПЛ. Но при этом у нее уже было серия из четырех ничьих. И как ни странно, «Саутгемптону» удалось отобрать очки у «Манчестер Юнайтед» (1:1) и «Манчестер Сити» (0:0).
В прошлом туре «Саутгемптон» проиграл на своем поле «Вулверхэмптону» (0:1).
«Саутгемптон»
Прогноз и ставка
На «Челси» в этом матче можно поставить за 1.40, ничью букмекеры предлагают за 4.95, а победу «Саутгемптона» — за 9.20.
Казалось, что все идет по плану, но «Челси» внезапно проиграл два матча. И пусть это были встречи с очень серьезными соперниками, похоже, команда Тухеля чересчур рано поверила в то, что сейчас ей нет равных.
В общем, теперь «Челси» начнет играть с совершенно другим настроем.
Ставка — победа «Челси» с форой (-1,5) за 2.20.