Армянский «Алашкерт» сыграет на своем поле против ХИКа во втором туре группового этапа Лиги конференций. Матч пройдет 30 сентября в Запорожье, начало — в 19:45 мск. «Алашкерт» — ХИК: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Алашкерт»

«Алашкерт» в первом туре группового раунда Лиги конференций потерпел поражение на выезде от «Маккаби» Тель-Авив.

Клуб до этого успел отметиться в двух евротурнирах. Сперва он стартовал в Лиге чемпионов, где сперва только по итогам овертайма прошел валлийский клуб «Коннах Куэй» (2:2 и 1:0 ОТ).

Но уже на следующей стадии самого престижного еврокубка коллектив из Еревана прекратил там свое выступление, дважды по всем статьям проиграв молдавскому «Шерифу» — 0:1 и 1:3.

Все прогнозы на Лигу конференций

Перебравшись в Лигу Европу армяне сначала выбили казахский «Кайрат» (0:0 и 3:2 ОТ), но затем были остановлены шотландским «Рейнджерс», пропустив от него всего один гол — 0:0 и 0:1.

В чемпионате Армении команда, которая не проигрывает три матча кряду при двух победах во всех турнирах, занимает девятую позицию — в зоне плей-офф за право остаться в элитном дивизионе.

ХИК

В первом туре групповой стадии ХИК также проиграл — от ЛАСКа на своем поле с результатом 0:2. Этим началась его серия из четырех матчей без побед, которая длится до сих пор.

Клуб является действующим чемпионом Финляндии, и поэтому получил право играть в квалификации этой Лиги чемпионов, где выступил не особо удачно.

Коллектив из Хельсинки смог пройти один раунд в самом престижном еврокубке, но затем проиграл шведскому «Мальме» и отравился бороздить просторы Лиги Европы.

В этом турнире «сине-белые» сначала прошли азербайджанский «Нефтчи», но перед самой групповой стадией дважды уступили «Фенербахче» (2:5 и 0:1) и отправились еще рангом ниже.

По итогам 22 туров финской лиги ХИК занимает второе место, но уступает лидеру КуПСу по дополнительным показателям — у конкурентов по 49 очков.

Прогноз и ставка

Букмекеры считают фаворитом гостей, коэффициент на победу которых равен 2,10.

Успех хозяев поля оценивается в 3,25, тогда как ничья — в 2,90.

Наши прогноз и ставка — обе команды забьют без ничьей за 3,10