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    Обыграет ли «Алашкерт» ХИК

    «Алашкерт» — ХИК. Прогноз (к. 3.10) и ставки на Лигу конференций 30 сентября 2021 года

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    «Алашкерт» выиграл два прошлых матча
    Армянский «Алашкерт» сыграет на своем поле против ХИКа во втором туре группового этапа Лиги конференций. Матч пройдет 30 сентября в Запорожье, начало — в 19:45 мск. «Алашкерт» — ХИК: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Алашкерт»

    «Алашкерт» в первом туре группового раунда Лиги конференций потерпел поражение на выезде от «Маккаби» Тель-Авив.

    Клуб до этого успел отметиться в двух евротурнирах. Сперва он стартовал в Лиге чемпионов, где сперва только по итогам овертайма прошел валлийский клуб «Коннах Куэй» (2:2 и 1:0 ОТ).

    Но уже на следующей стадии самого престижного еврокубка коллектив из Еревана прекратил там свое выступление, дважды по всем статьям проиграв молдавскому «Шерифу» — 0:1 и 1:3.

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    Перебравшись в Лигу Европу армяне сначала выбили казахский «Кайрат» (0:0 и 3:2 ОТ), но затем были остановлены шотландским «Рейнджерс», пропустив от него всего один гол — 0:0 и 0:1.

    В чемпионате Армении команда, которая не проигрывает три матча кряду при двух победах во всех турнирах, занимает девятую позицию — в зоне плей-офф за право остаться в элитном дивизионе.

    ХИК

    В первом туре групповой стадии ХИК также проиграл — от ЛАСКа на своем поле с результатом 0:2. Этим началась его серия из четырех матчей без побед, которая длится до сих пор.

    Клуб является действующим чемпионом Финляндии, и поэтому получил право играть в квалификации этой Лиги чемпионов, где выступил не особо удачно.

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  • 23/09/2021

    • Коллектив из Хельсинки смог пройти один раунд в самом престижном еврокубке, но затем проиграл шведскому «Мальме» и отравился бороздить просторы Лиги Европы.

    В этом турнире «сине-белые» сначала прошли азербайджанский «Нефтчи», но перед самой групповой стадией дважды уступили «Фенербахче» (2:5 и 0:1) и отправились еще рангом ниже.

    По итогам 22 туров финской лиги ХИК занимает второе место, но уступает лидеру КуПСу по дополнительным показателям — у конкурентов по 49 очков.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры считают фаворитом гостей, коэффициент на победу которых равен 2,10.

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    Успех хозяев поля оценивается в 3,25, тогда как ничья — в 2,90.

    Наши прогноз и ставка — обе команды забьют без ничьей за 3,10

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    «Алашкерт» — ХИК: прогноз, ставка (3.10), статистика, коэффициенты матча 30.09.2021. Прогнозы на футбол. Обыграет ли «Алашкерт» ХИК
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