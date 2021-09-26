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    Бретонцы вновь на выезде не победят?

    «Бордо» — «Ренн». Прогноз, ставка (к. 1.79) на футбол, Чемпионат Франции, 26 сентября 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Бордо» — «Ренн»
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    Хван Ви Чо
    В 8-м туре французской Лиги 1 «Бордо» на своем поле примет «Ренн». Поединок состоится 26 сентября и начнется в 14:00 по мск. «Бордо» — «Ренн»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Франция. Лига 1 26 Сентября 2021 года
    Бордо
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    •  Бордо 14:00 Ренн Ренн
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    Коэффициенты на матч
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    «Бордо»

    «Бордо» в прошлом розыгрыше Лиги 1 занял 13-е место в турнирной таблице. В этом же первенстве после семи туров коллектив также во второй части чемпионской гонки.

    У жирондинцев всего лишь одна виктория, еще три встречи они свели вничью и потерпели столько же неудач. В минувшем туре команда сыграла вничью 3:3 с «Монпелье» на выезде, а перед этим обыграли гостях «Сент-Этьен» со счетом 2:1.

    Эта виктория стал первой для коллектива за семь последних поединков в чемпионате. На своем поле «Бордо» не побеждает в трех последних матчах , раз сыграв вничью и дважды проиграв.

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    Всего же 11 последних поединков в родных стенах команде из Бордо удалось выиграть всего два, а еще в семи случаях она проигрывала.

    «Ренн»

    В прошлом чемпионате Франции «Ренн» финишировал на шестом месте и получил билет в квалификацию Лиги конференций, которую удачно преодолел и попал в групповую стадию, начав ее ничьей с «Тоттенхэмом» 2:2 дома.

    Что касается внутреннего первенства, то бретонцы набрали всего восемь очков и также идут во второй части турнирной таблицы. К данному поединку они подходят после крупной домашней победы над «Клермоном» со счетом 6:0.

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    • Перед этим «красно-черные» в рамках Лиги 1 потерпели три поражения с одинаковым счетом 0:2, а виктория над «Клермоном» стала для них лишь третьей за 11 последних матчей.

    Стоит отметить, что на выезде «Ренн» не может выиграть в пяти встречах кряду, проиграв четыре из них.

    В прошлом сезоне «Бордо» дважды обыграл «Ренн» с одинаковым счетом по 1:0.

    Прогноз и ставка на «Бордо» — «Ренн»

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение гостям. На победу «Ренна» предлагают — 2.20.

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    На викторию «Бордо» дают — 3.50, ничья оценена — в 3.54.

    Так как бретонцы в последнее время уж очень неудачно играют на выезде, то вряд ли от них можно ожидать здесь победы. В общем, в данном поединке ставим с Х на хозяев.

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    «Бордо» — «Ренн»: прогноз, ставка (1.79), статистика, коэффициенты матча 26.09.2021. Прогнозы на футбол. Бретонцы вновь на выезде не победят?
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