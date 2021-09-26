В 8-м туре французской Лиги 1 «Бордо» на своем поле примет «Ренн». Поединок состоится 26 сентября и начнется в 14:00 по мск. «Бордо» — «Ренн»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Бордо»

«Бордо» в прошлом розыгрыше Лиги 1 занял 13-е место в турнирной таблице. В этом же первенстве после семи туров коллектив также во второй части чемпионской гонки.

У жирондинцев всего лишь одна виктория, еще три встречи они свели вничью и потерпели столько же неудач. В минувшем туре команда сыграла вничью 3:3 с «Монпелье» на выезде, а перед этим обыграли гостях «Сент-Этьен» со счетом 2:1.

Эта виктория стал первой для коллектива за семь последних поединков в чемпионате. На своем поле «Бордо» не побеждает в трех последних матчах , раз сыграв вничью и дважды проиграв.

Все прогнозы на футбол

Всего же 11 последних поединков в родных стенах команде из Бордо удалось выиграть всего два, а еще в семи случаях она проигрывала.

«Ренн»

В прошлом чемпионате Франции «Ренн» финишировал на шестом месте и получил билет в квалификацию Лиги конференций, которую удачно преодолел и попал в групповую стадию, начав ее ничьей с «Тоттенхэмом» 2:2 дома.

Что касается внутреннего первенства, то бретонцы набрали всего восемь очков и также идут во второй части турнирной таблицы. К данному поединку они подходят после крупной домашней победы над «Клермоном» со счетом 6:0.

Перед этим «красно-черные» в рамках Лиги 1 потерпели три поражения с одинаковым счетом 0:2, а виктория над «Клермоном» стала для них лишь третьей за 11 последних матчей.

Стоит отметить, что на выезде «Ренн» не может выиграть в пяти встречах кряду, проиграв четыре из них.

В прошлом сезоне «Бордо» дважды обыграл «Ренн» с одинаковым счетом по 1:0.

Прогноз и ставка на «Бордо» — «Ренн»

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение гостям. На победу «Ренна» предлагают — 2.20.

На викторию «Бордо» дают — 3.50, ничья оценена — в 3.54.

Так как бретонцы в последнее время уж очень неудачно играют на выезде, то вряд ли от них можно ожидать здесь победы. В общем, в данном поединке ставим с Х на хозяев.