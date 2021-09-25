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    «Челси» продлит серию побед в противостоянии с «Ман Сити»?

    «Челси» — «Манчестер Сити». Прогноз (к. 2.78) и ставки на чемпионат Англии 25 сентября 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Челси» — «Манчестер Сити»
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    Томас Тухель выиграл три предыдущих матча против Хосепа Гвардиолы
    «Челси» сыграет на своем поле против «Манчестер Сити» в рамках шестого тура чемпионата Англии. Матч пройдет 25 сентября в Лондоне на «Стэмфорд Бридж», начало — в 14:30 мск. «Челси» — «Манчестер Сити»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Англия. Премьер-лига 25 Сентября 2021 года
    Челси
  • Лондон
    •  Челси 14:30 Манчестер Сити Манчестер Сити
  • Манчестер
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    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 2.73
  • X
  • 3.43
  • 2
  • 2.73
  • Ставка!
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    «Челси»

    «Челси» после пяти туров возглавляет турнирную таблицу АПЛ. Правда, ближайших преследователей — «Ливерпуль» и «Манчестер Юнайтед» — «синие» опережают только по дополнительным показателям.

    В прошлом туре команда Томаса Тухеля разгромила «Тоттенхэм» — 3:0. Все голы были забиты после перерыва. Во втором тайме превосходство «Челси» было тотальным.

    Пока что сдержать «Челси» удалось только «Ливерпуля». Да и то во многом благодаря удалению Риса Джеймса в конце первого тайма. Даже играя вдесятером половину матча, лондонский клуб не уступил на «Энфилде».

    «Челси» в пяти матчах АПЛ пропустил всего лишь один гол.

    «Манчестер Сити»

    Тем временем «Манчестер Сити» находится на пятой строчке. Отставание от «Челси» составляет три очка.

    «Ман Сити» уже дважды потерял очки. В первом туре «горожане» неожиданно уступили «Тоттенхэму» (0:1), а на прошлой неделе не смогли выиграть на своем поле у «Саутгемптона» — этот матч завершился вничью 0:0.

    Интересно, что перед игрой против «Саутгемптона» команда Хосепа Гвардиолы разгромила в Лиге чемпионов «Лейпциг» — 6:3. Еще шесть мячей «горожане» забили «Уикомб Уондерерс» в Кубке английской лиги.

    Все прогнозы на АПЛ

    Еще одну яркую победу «Ман Сити» одержал в домашнем матче против «Арсенала», в котором «канониры» получили пять мячей. Но проблема в том, что команде Гвардиолы далеко не всегда удается демонстрировать такую эффективность в атаке.

    Прогноз и ставка

    На «Челси» в этом матче можно поставить за 2.78, ничью букмекеры предлагают за 3.46, а победу «Манчестер Сити» — за 2.83.

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    «Челси» с некоторых пор стал самым неудобным соперником для «Ман Сити». Все началось после того, как лондонскую команду возглавил Томас Тухель.

    Весной Тухель переиграл Гвардиолу в полуфинале Кубка Англии, в матче АПЛ и в финале Лиги чемпионов. «Сити» в этих матчах забил лишь мяч. В плане тактики у Пепа, похоже, нет понимания, за счет чего он может обыграть нынешний «Челси».

    Предстоящий матч вряд ли принесет что-то новое. Если сравнивать со второй половиной прошлого сезона, «Челси» стал только лучше.

    Ставка — победа «Челси» за 2.78. Скорее всего, и в этот раз все решит один гол.

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    «Челси» — «Манчестер Сити»: прогноз, ставка (2.78), статистика, коэффициенты матча 25.09.2021. Прогнозы на футбол. «Челси» продлит серию побед в противостоянии с «Ман Сити»?
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