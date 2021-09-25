«Челси» сыграет на своем поле против «Манчестер Сити» в рамках шестого тура чемпионата Англии. Матч пройдет 25 сентября в Лондоне на «Стэмфорд Бридж», начало — в 14:30 мск. «Челси» — «Манчестер Сити»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Челси»

«Челси» после пяти туров возглавляет турнирную таблицу АПЛ. Правда, ближайших преследователей — «Ливерпуль» и «Манчестер Юнайтед» — «синие» опережают только по дополнительным показателям.

В прошлом туре команда Томаса Тухеля разгромила «Тоттенхэм» — 3:0. Все голы были забиты после перерыва. Во втором тайме превосходство «Челси» было тотальным.

Пока что сдержать «Челси» удалось только «Ливерпуля». Да и то во многом благодаря удалению Риса Джеймса в конце первого тайма. Даже играя вдесятером половину матча, лондонский клуб не уступил на «Энфилде».

«Челси» в пяти матчах АПЛ пропустил всего лишь один гол .

«Манчестер Сити»

Тем временем «Манчестер Сити» находится на пятой строчке. Отставание от «Челси» составляет три очка.

«Ман Сити» уже дважды потерял очки. В первом туре «горожане» неожиданно уступили «Тоттенхэму» (0:1), а на прошлой неделе не смогли выиграть на своем поле у «Саутгемптона» — этот матч завершился вничью 0:0.

Интересно, что перед игрой против «Саутгемптона» команда Хосепа Гвардиолы разгромила в Лиге чемпионов «Лейпциг» — 6:3. Еще шесть мячей «горожане» забили «Уикомб Уондерерс» в Кубке английской лиги.

Все прогнозы на АПЛ

Еще одну яркую победу «Ман Сити» одержал в домашнем матче против «Арсенала», в котором «канониры» получили пять мячей. Но проблема в том, что команде Гвардиолы далеко не всегда удается демонстрировать такую эффективность в атаке.

Прогноз и ставка

На «Челси» в этом матче можно поставить за 2.78, ничью букмекеры предлагают за 3.46, а победу «Манчестер Сити» — за 2.83.

«Челси» с некоторых пор стал самым неудобным соперником для «Ман Сити». Все началось после того, как лондонскую команду возглавил Томас Тухель.

Весной Тухель переиграл Гвардиолу в полуфинале Кубка Англии, в матче АПЛ и в финале Лиги чемпионов. «Сити» в этих матчах забил лишь мяч. В плане тактики у Пепа, похоже, нет понимания, за счет чего он может обыграть нынешний «Челси».

Предстоящий матч вряд ли принесет что-то новое. Если сравнивать со второй половиной прошлого сезона, «Челси» стал только лучше.

Ставка — победа «Челси» за 2.78. Скорее всего, и в этот раз все решит один гол.