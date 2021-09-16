«Брондбю» сыграет на своем поле со «Спартой» Прага в рамках первого тура группового этапа Лиги Европы. Матч пройдет 16 сентября, начало — в 22:00 мск. «Брондбю» — «Спарта» Прага: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Брондбю»

«Брондбю» проиграл «Зальцбургу» в квалификации Лиги чемпионов. В раунде плей-офф команда уступил с одинаковым счетом 1:2.

Пожалуй, можно сказать, что чемпиону Дании еще повезло. Дело в том, что австрийский клуб практически все 90 минут не отходил от чужих ворот.

По итогам восьми туров своего национального первенства коллектив занимает восьмую строчку, уступая 12 очков лидеру «Копенгагену».

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«Брондбю» одержал только одну победу в 12 предыдущих поединках (в том числе товарищеские) во всех турнирах при четырех поражениях.

«Спарта» Прага

Как и соперник, «Спарта» также начала сезон в еврокубках с квалификации Лиги чемпионов. В 3-м отборочном раунде она проиграла «Монако» и оказалась в Лиге Европы.

Старт в родном чемпионате получился блестящим для клуба. Три побед победы в трех поединках — крейсерский ход.

В четвертом туре пражане потеряли очки, сыграв дома вничью с «Богемиансом» (1:1), после чего одержали две победы.«

Тем не менее, в последнем туре коллектив проиграл "Виктории" Пльзени (2:3), которой уступает два очка на второй строчке.

Прогноз и ставка

Букмекеры считают фаворитом гостей, коэффициент на победу которых равен 2,62.

Успех хозяев поля оценивается в 2,70, тогда как ничья — в 3,30.

Наши прогноз и ставка — обе команды забьют без ничьей за 2,70.