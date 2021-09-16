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    Кто выиграет дуэль бывших участников Лиги чемпионов?

    «Брондбю» — «Спарта» Прага. Прогноз (к. 2.70) и ставки на Лигу Европы 16 сентября 2021 года

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    «Спарта» Прага вылетела в ЛЕ из ЛЧ
    «Брондбю» сыграет на своем поле со «Спартой» Прага в рамках первого тура группового этапа Лиги Европы. Матч пройдет 16 сентября, начало — в 22:00 мск. «Брондбю» — «Спарта» Прага: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Брондбю»

    «Брондбю» проиграл «Зальцбургу» в квалификации Лиги чемпионов. В раунде плей-офф команда уступил с одинаковым счетом 1:2.

    Пожалуй, можно сказать, что чемпиону Дании еще повезло. Дело в том, что австрийский клуб практически все 90 минут не отходил от чужих ворот.

    По итогам восьми туров своего национального первенства коллектив занимает восьмую строчку, уступая 12 очков лидеру «Копенгагену».

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    «Брондбю» одержал только одну победу в 12 предыдущих поединках (в том числе товарищеские) во всех турнирах при четырех поражениях.

    «Спарта» Прага

    Как и соперник, «Спарта» также начала сезон в еврокубках с квалификации Лиги чемпионов. В 3-м отборочном раунде она проиграла «Монако» и оказалась в Лиге Европы.

    Старт в родном чемпионате получился блестящим для клуба. Три побед победы в трех поединках — крейсерский ход.

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  • 27/08/2021

    • В четвертом туре пражане потеряли очки, сыграв дома вничью с «Богемиансом» (1:1), после чего одержали две победы.«

    Тем не менее, в последнем туре коллектив проиграл "Виктории" Пльзени (2:3), которой уступает два очка на второй строчке.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры считают фаворитом гостей, коэффициент на победу которых равен 2,62.

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    Успех хозяев поля оценивается в 2,70, тогда как ничья — в 3,30.

    Наши прогноз и ставка — обе команды забьют без ничьей за 2,70.

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    «Брондбю» — «Спарта» Прага: прогноз, ставка (2.70), статистика, коэффициенты матча 16.09.2021. Прогнозы на футбол. Кто выиграет дуэль бывших участников Лиги чемпионов?
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