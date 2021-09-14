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    Лидер первенства добудет уверенную викторию?

    «Вест Бромвич» — «Дерби Каунти». Прогноз, ставка (к. 1.93) на футбол, чемпионат Англии, 14 сентября 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Вест Бромвич» — «Дерби Каунти»
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    Каллум Робинсон
    В рамках 7-го тура первого английского дивизиона «Вест Бромвич» на своем поле сыграет против «Дерби Каунти». Поединок состоится 14 сентября и начнется в 22:00 по мск. «Вест Бромвич» — «Дерби Каунти»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Вест Бромвич»

    «Вест Бромвич» в прошлом сезоне выступал в АПЛ, но не смог сохранить там свою прописку, финишировав на предпоследнем месте в турнирной таблице.

    В этом же розыгрыше Чемпионшипа «дрозды» после шести туров набрали 14 очков, с которыми идут во главе турнирки. Они еще в этом первенстве не уступали, четырежды победив при двух ничьих.

    В прошлом туре «Альбион» расписали домашнюю мировую с «Миллуоллом», сыграв со счетом 1:1, а игровым днем ранее они обыграли на выезде «Питерборо» со счетом 1:0.

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    На своем поле в данном розыгрыше Чемпионшипе ВБА выиграл две встречи и раз сыграл вничью, забив восемь голов и пропустив три.

    «Дерби Каунти»

    «Дерби Каунти» в прошлом розыгрыше второго английского дивизиона вел борьбу за выживание. И с большим трудом сохранил свою прописку, опередив зону вылета всего лишь на одно очко.

    В текущем же розыгрыше Чемпионшипа «бараны» насобирали шесть баллов, раз победив при двух фиаско и трех ничьих, и находятся на 16 позиции в турнирной таблице.

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    • К данной игре «белые» подходят после гостевого поражения от «Бирмингема» со счетом 0:2, а перед этим они не уступали на протяжении трех игр, раз победив при двух ничьих.

    Стоит отметить, что у «Дерби» всего лишь одна гостевая виктория за последние 12 матчей в Чемпионшипе. Еще в этот период команда десять раз уступила и одну встречу свела вничью.

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    В Чемпионшипе-2019/20 «Вест Бромвич» в играх с «Дерби» набрал четыре пункта, победив 2:0 дома и сыграв 1:1 вне родных стен.

    Прогноз и ставка

    В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение хозяевам: победа «Вест Бромвича» — 1.60, победа «Дерби» — 5.90, ничья — 4.20.

    Прогнозируем, что текущий лидер первенства на своем поле уверенно справиться с коллективом, который очень уж плохо играет вне родных стен. В общем, ставим на хозяев с форой -1.

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    «Вест Бромвич» — «Дерби Каунти»: прогноз, ставка (1.93), статистика, коэффициенты матча 14.09.2021. Прогнозы на футбол. Лидер первенства добудет уверенную викторию?
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