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    Все новости спорта

    Португальские гранды поделят очки?

    «Спортинг» — «Порту». Прогноз, ставка (к. 3.34) на футбол, Чемпионат Португалии, 11 сентября 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Спортинг» — «Порту»
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    «Спортинг» — «Порту»
    В Лиссабоне на стадионе «Жозе Альваладе» в пятом туре чемпионата Португалии по футболу «Спортинг» сыграет против «Порту». Игра состоится 11 сентября и начнется в 22:30 по мск. «Спортинг» — «Порту»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Португалия. Примера 11 Сентября 2021 года
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    •  Спортинг 22:30 Порту Порту
  • Порту, Португалия
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    Коэффициенты на матч
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  • 2.80
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    «Спортинг»

    «Спортинг» в прошлом сезоне после многолетнего перерыва стал чемпионом Португалии, опередив своего ближайшего преследователя в лице предстоящего противника на пять баллов.

    Текущий же сезон «львы» начали с завоевания Суперкубка страны, обыграв за трофей «Брагу» 2:1. После этого они добыли три подряд виктории в рамках чемпионата Португалии.

    Дома были обыграны «Визела» 3:0 и «Белененсеш» 2:0, в гостях лиссабонцы переиграли «Брагу» 2:1. В минувшем же туре первенства они не смогли одолеть на выезде «Фамаликан», сыграв 1:1.

    Все прогнозы на футбол

    Отметим, что «Спортинг» выиграл девять из десяти последних официальных матчей, а проиграл он только один раз за 27 последних поединка при 20 победах и шести ничьих.

    «Порту»

    «Порту» минувший розыгрыш чемпионата Португалии завершил на второй позиции в турнирной таблице. Эта позиция позволила коллективу сразу же квалифицироваться в группу Лиги чемпионов.

    В текущем же первенстве страны «драконы» также провели четыре поединка, набрав в них десять баллов, с которыми делит второе место с еще двумя другими коллективами.

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  • 06/09/2021

    • Начали «сине-белые» чемпионат с двух викторий подряд, поочередно одолев дома 2:0 «Белененсеш» и в гостях 2:1 «Фамаликан». В третьем туре они расписали гостевую мировую с «Мартитму» 1:1.

    В своей последней сыгранной игре Примейры «Порту» в родных стенах разгромил «Ароку» 3:0. В чемпионате коллектив не проигрывает уже 29 поединков подряд — 22 победы и семь ничьих. Последнее поражение в национальном первенстве «Порту» потерпел в октябре прошлого года.

    В минувшем чемпионате Португалии оба очных матча этих клубов завершились вничью — 0:0 и 2:2.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают небольшое предпочтение хозяевам. На победу «Спортинга» предлагают — 2.60.

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    На викторию «Порту» дают — 2.74, ничья оценена — в 3.34.

    За последние десять очных встреч этих клубов более половины из них завершились вничью. Вполне возможно, что и данном поединке команды поделят очки. В общем, ставим на ничью.

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    «Спортинг» — «Порту»: прогноз, ставка (3.34), статистика, коэффициенты матча 11.09.2021. Прогнозы на футбол. Португальские гранды поделят очки?
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