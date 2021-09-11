«КАМАЗ» сыграет на своем поле с «Оренбургом» в рамках 10-го тура чемпионата России. Матч пройдет 11 сентября, начало — в 16:30 мск. «КАМАЗ» — «Оренбург»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«КАМАЗ»

«КАМАЗ» начал чемпионат так, будто команда не является новобранцем ФНЛ. Челнинцы демонстрируют отличные результаты.

На текущий момент в активе у команды 17 набранных очков. Челнинцы находятся на 3 месте в турнирной таблице ФНЛ, отставая от зоны прямого повышения в классе на 2 очка.

В минувшем туре «КАМАЗ» добыл третью победу к ряду. Дома интересная команда оставила ни с чем «Томь» (2:1).

Прогнозы на ФНЛ

«КАМАЗ» проводит продуктивный турнирный отрезок. Есть шанс, что команда реально сможет побороться за самые высокие места. Хватило бы силенок…

«Оренбург»

Безусловно, команда Марцела Лички — один из сильнейших клубов лиги. Вот только несколько неудачных матчей отбросили фаворита с первой позиции.

На текущий момент «Оренбург» занимает 2 место с 19 очками в активе. Причем «газовики» отстают от лидера «Торпедо» на 4 очка.

В минувшем туре «Оренбург» неожиданно удручил игрой и результатом. Дома команда Лички была разгромлена «Ротором» (0:3).

Нет сомнений, что «Оренбург» еще не сказал своего последнего слова в борьбе за малые золотые медали ФНЛ. Да и вообще, поражение от «Ротора» случилось после пяти побед подряд.

Прогноз и ставка

Букмекеры предлагают поставить на «Оренбург» за 1.80, на ничью за 3.60, а на «КАМАЗ» — за 4.50.

Хозяева находятся на подъеме, и, вероятно, будут пытаться использовать прорехи соперника в обороне .

«Оренбург» едет в гости за очками, и наверняка будет настроен реабилитироваться за неудачу в прошедшем туре.

Обе команды наверняка постараются сыграть на результат, а значит стоит ожидать от них активности в атаке. Наши прогноз и ставка — Обе забьют с коэффициентом 2.04.