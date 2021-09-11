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    Челнинский голевой обмен?

    «КАМАЗ» — «Оренбург». Прогноз, ставка (к. 2.04) на футбол, ФНЛ, 11 сентября 2021 года

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    Прогноз и ставки на «КАМАЗ» — «Оренбург»
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    «Оренбург»
    «КАМАЗ» сыграет на своем поле с «Оренбургом» в рамках 10-го тура чемпионата России. Матч пройдет 11 сентября, начало — в 16:30 мск. «КАМАЗ» — «Оренбург»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «КАМАЗ»

    «КАМАЗ» начал чемпионат так, будто команда не является новобранцем ФНЛ. Челнинцы демонстрируют отличные результаты.

    На текущий момент в активе у команды 17 набранных очков. Челнинцы находятся на 3 месте в турнирной таблице ФНЛ, отставая от зоны прямого повышения в классе на 2 очка.

    В минувшем туре «КАМАЗ» добыл третью победу к ряду. Дома интересная команда оставила ни с чем «Томь» (2:1).

    Прогнозы на ФНЛ

    «КАМАЗ» проводит продуктивный турнирный отрезок. Есть шанс, что команда реально сможет побороться за самые высокие места. Хватило бы силенок…

    «Оренбург»

    Безусловно, команда Марцела Лички — один из сильнейших клубов лиги. Вот только несколько неудачных матчей отбросили фаворита с первой позиции.

    На текущий момент «Оренбург» занимает 2 место с 19 очками в активе. Причем «газовики» отстают от лидера «Торпедо» на 4 очка.

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    • В минувшем туре «Оренбург» неожиданно удручил игрой и результатом. Дома команда Лички была разгромлена «Ротором» (0:3).

    Нет сомнений, что «Оренбург» еще не сказал своего последнего слова в борьбе за малые золотые медали ФНЛ. Да и вообще, поражение от «Ротора» случилось после пяти побед подряд.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на «Оренбург» за 1.80, на ничью за 3.60, а на «КАМАЗ» — за 4.50.

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    Хозяева находятся на подъеме, и, вероятно, будут пытаться использовать прорехи соперника в обороне.

    «Оренбург» едет в гости за очками, и наверняка будет настроен реабилитироваться за неудачу в прошедшем туре.

    Обе команды наверняка постараются сыграть на результат, а значит стоит ожидать от них активности в атаке. Наши прогноз и ставка — Обе забьют с коэффициентом 2.04.

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    «КАМАЗ» — «Оренбург»: прогноз, ставка (2.04), статистика, коэффициенты матча 11.09.2021. Прогнозы на футбол. Челнинский голевой обмен?
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