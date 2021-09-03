Эквадор
Сборная Эквадора занимает третье место в турнирной таблице отборочного турнира, имея на своем счету 9 очков.
Подопечные Густаво Альфаро успели обыграть Уругвай (4:2), Боливию (3:2) и Колумбию (6:1). Также они уступили Аргентине (0:1), Бразилии (0:2) и Перу (1:2).
На недавнем Кубке Америки-2021 «трехцветные» с трудом вышли в четвертьфинал, где без шансов потерпели поражение от аргентинцев (0:3).
В этот раз вызов в сборную Эквадора не получил полузащитник «Сочи» Кристиан Нобоа. Вратарь Йохан Падилья не сыграет из-за положительного теста на коронавирус.
Парагвай
Сборная Парагвая расположилась на шестой позиции в турнирной таблице отборочного турнира с 7 баллами.
Команда Эдуардо Бериццо выиграла у Венесуэлы (1:0), поделила очки с Перу (2:2), Аргентиной (1:1), Боливией (2:2) и Уругваем (0:0), а также проиграла Бразилии (0:2).
На Кубке Америки-2021 «гуарани» тоже дошли до четвертьфинала и в серии пенальти уступили перуанцам (3:3, 3:4 — по пенальти).
Из-за травм в сборную Парагвая не приехали вратарь Роберто Фернандес и защитник Блас Риверос. Игрок московского «Динамо» Фабиан Бальбуэна находится в расположении команды.
Прогноз и ставка
В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество хозяевам: победа сборной Эквадора — 1.80, победа сборной Парагвая — 4.70, ничья — 3.70.
В отличие от прошлой отборочной кампании, «трехцветные» выглядят неплохо, поскольку занимают третье место с 9 очками. Однако проблема команды Густаво Альфаро кроется в том, что в 2021 году она не одержала ни одной победы в официальных встречах.
«Гуарани» пока отстают от своего ближайшего соперника, так как смогли выиграть всего один матч из шести, хотя и проиграли лишь раз.
Безусловно, на своем поле Эквадор постарается прервать серию без побед, но игра с Парагваем вряд ли будет похожа на легкую прогулку.
Почему? Команда Густаво Альфаро далека от оптимальной формы, в июне она дважды проиграла в квалификации ЧМ-2022, а затем уже на Кубке Америки прошла весь турнир без побед, хоть и вышла в четвертьфинал благодаря трем ничьим.
У Парагвая более качественные результаты в последнее время, поэтому зацепиться за набранные очки он обязан. Наш прогноз и ставка — «ничья».
Еще один вариант для ставки — «обе команды забьют». Коэффициент на это событие составляет 2.14.