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    Одержит ли Эквадор первую победу в 2021 году?

    Эквадор — Парагвай. Прогноз (к. 3.70) и ставки на матч квалификации ЧМ-2022 по футболу 3 сентября 2021 года

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    Прогноз и ставки на Эквадор — Парагвай
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    В пятницу, 3 сентября, сборная Эквадора на своем поле примет команду Парагвая в отборочном турнире к ЧМ-2022. Встреча, которая пройдет в Кито на стадионе «Ла Каса Бланка», начнется в 00:00 по московскому времени. Эквадор — Парагвай: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. ЧМ-2022. Отбор. Южная Америка 03 Сентября 2021 года
    Эквадор
  • Кито
    •  Эквадор 00:00 Парагвай Парагвай
  • Асунсьон
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    Коэффициенты на матч
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    Эквадор

    Сборная Эквадора занимает третье место в турнирной таблице отборочного турнира, имея на своем счету 9 очков.

    Подопечные Густаво Альфаро успели обыграть Уругвай (4:2), Боливию (3:2) и Колумбию (6:1). Также они уступили Аргентине (0:1), Бразилии (0:2) и Перу (1:2).

    На недавнем Кубке Америки-2021 «трехцветные» с трудом вышли в четвертьфинал, где без шансов потерпели поражение от аргентинцев (0:3).

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    В этот раз вызов в сборную Эквадора не получил полузащитник «Сочи» Кристиан Нобоа. Вратарь Йохан Падилья не сыграет из-за положительного теста на коронавирус.

    Парагвай

    Сборная Парагвая расположилась на шестой позиции в турнирной таблице отборочного турнира с 7 баллами.

    Команда Эдуардо Бериццо выиграла у Венесуэлы (1:0), поделила очки с Перу (2:2), Аргентиной (1:1), Боливией (2:2) и Уругваем (0:0), а также проиграла Бразилии (0:2).

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    • На Кубке Америки-2021 «гуарани» тоже дошли до четвертьфинала и в серии пенальти уступили перуанцам (3:3, 3:4 — по пенальти).

    Из-за травм в сборную Парагвая не приехали вратарь Роберто Фернандес и защитник Блас Риверос. Игрок московского «Динамо» Фабиан Бальбуэна находится в расположении команды.

    Прогноз и ставка

    В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество хозяевам: победа сборной Эквадора — 1.80, победа сборной Парагвая — 4.70, ничья — 3.70.

    В отличие от прошлой отборочной кампании, «трехцветные» выглядят неплохо, поскольку занимают третье место с 9 очками. Однако проблема команды Густаво Альфаро кроется в том, что в 2021 году она не одержала ни одной победы в официальных встречах.

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    «Гуарани» пока отстают от своего ближайшего соперника, так как смогли выиграть всего один матч из шести, хотя и проиграли лишь раз.

    Безусловно, на своем поле Эквадор постарается прервать серию без побед, но игра с Парагваем вряд ли будет похожа на легкую прогулку.

    Почему? Команда Густаво Альфаро далека от оптимальной формы, в июне она дважды проиграла в квалификации ЧМ-2022, а затем уже на Кубке Америки прошла весь турнир без побед, хоть и вышла в четвертьфинал благодаря трем ничьим.

    У Парагвая более качественные результаты в последнее время, поэтому зацепиться за набранные очки он обязан. Наш прогноз и ставка — «ничья».

    Еще один вариант для ставки — «обе команды забьют». Коэффициент на это событие составляет 2.14.

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    Эквадор — Парагвай: прогноз, ставка (3.70), статистика, коэффициенты матча 03.09.2021. Прогнозы на футбол. Одержит ли Эквадор первую победу в 2021 году?
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