В пятницу, 3 сентября, сборная Эквадора на своем поле примет команду Парагвая в отборочном турнире к ЧМ-2022. Встреча, которая пройдет в Кито на стадионе «Ла Каса Бланка», начнется в 00:00 по московскому времени. Эквадор — Парагвай: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Эквадор

Сборная Эквадора занимает третье место в турнирной таблице отборочного турнира, имея на своем счету 9 очков.

Подопечные Густаво Альфаро успели обыграть Уругвай (4:2), Боливию (3:2) и Колумбию (6:1). Также они уступили Аргентине (0:1), Бразилии (0:2) и Перу (1:2).

На недавнем Кубке Америки-2021 «трехцветные» с трудом вышли в четвертьфинал, где без шансов потерпели поражение от аргентинцев (0:3).

Все прогнозы на футбол

В этот раз вызов в сборную Эквадора не получил полузащитник «Сочи» Кристиан Нобоа. Вратарь Йохан Падилья не сыграет из-за положительного теста на коронавирус.

Парагвай

Сборная Парагвая расположилась на шестой позиции в турнирной таблице отборочного турнира с 7 баллами.

Команда Эдуардо Бериццо выиграла у Венесуэлы (1:0), поделила очки с Перу (2:2), Аргентиной (1:1), Боливией (2:2) и Уругваем (0:0), а также проиграла Бразилии (0:2).

На Кубке Америки-2021 «гуарани» тоже дошли до четвертьфинала и в серии пенальти уступили перуанцам (3:3, 3:4 — по пенальти).

Из-за травм в сборную Парагвая не приехали вратарь Роберто Фернандес и защитник Блас Риверос. Игрок московского «Динамо» Фабиан Бальбуэна находится в расположении команды.

Прогноз и ставка

В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество хозяевам: победа сборной Эквадора — 1.80, победа сборной Парагвая — 4.70, ничья — 3.70.

В отличие от прошлой отборочной кампании, «трехцветные» выглядят неплохо, поскольку занимают третье место с 9 очками. Однако проблема команды Густаво Альфаро кроется в том, что в 2021 году она не одержала ни одной победы в официальных встречах.

«Гуарани» пока отстают от своего ближайшего соперника, так как смогли выиграть всего один матч из шести, хотя и проиграли лишь раз.

Безусловно, на своем поле Эквадор постарается прервать серию без побед, но игра с Парагваем вряд ли будет похожа на легкую прогулку.

Почему? Команда Густаво Альфаро далека от оптимальной формы, в июне она дважды проиграла в квалификации ЧМ-2022, а затем уже на Кубке Америки прошла весь турнир без побед, хоть и вышла в четвертьфинал благодаря трем ничьим.

У Парагвая более качественные результаты в последнее время, поэтому зацепиться за набранные очки он обязан. Наш прогноз и ставка — «ничья».

Еще один вариант для ставки — «обе команды забьют». Коэффициент на это событие составляет 2.14.