Сборная Швейцарии сыграет на своем поле с командой Греции в рамках товарищеского матча. Встреча состоится 1 сентября в Базеле, начало — в 21:45 мск. Швейцария — Греция: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Швейцария

Предстоящий матч станет для швейцарцев первым после Евро, на котором они добрались до четвертьфинала.

В 1/8 финала сборная Швейцарии сенсационно прошла Францию. Сначала был эпичный камбэк в основное время, а потом промах Килиана Мбаппе в серии пенальти. В четвертьфинальном противостоянии с Испанией швейцарцы снова «дожили» до серии пенальти, но на этот раз точнее был соперник. Но результат все равно более чем достойный.

Летом сборную Швейцарии покинул Владимир Петкович, вместо которого главным тренером был назначен Мурат Якин, когда-то возглавлявший московский «Спартак».

Греция

Греки на Евро не ездили, но надо сказать, что они очень успешно проводят текущий год.

Весной сборная Греции сыграла на выезде вничью с Испанией (1:1) в первом матче отборочного турнира ЧМ-2022. Испанцы, конечно же, доминировали, но «эллины» безупречно действовали в обороне.

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Кроме того, в начале июня греки не проиграли Бельгии. Товарищеский матч тоже завершился вничью 1:1. А у норвежцев команда Джон ван ’т Схипа выиграла 2:1. Эрлинг Холанд провел на поле 90 минут, но так и не смог забить.

Прогноз и ставка

На Швейцарию в этом матче можно поставить за 1.68, ничью букмекеры предлагают за 3.70, а победу Греции — за 5.30.

Можно не сомневаться, что на результат будут играть и швейцарцы, и греки, несмотря на статус матча.

Швейцарским футболистам нужно зарекомендовать себя перед новым тренером, а Греция в этом году уже неоднократно позволяла убедиться, что ей все равно, официальная это игра или товарищеская.

Ставка — обе команды забьют за 2.16.

Также можно рассмотреть ставку на то, что Греция не проиграет за 2.20. Греков не смогли обыграть даже Испания и Бельгия.