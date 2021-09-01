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    Украина снова потеряет очки в матче с Казахстаном?

    Казахстан — Украина. Прогноз (к. 1.97) и ставки на отборочный турнир ЧМ-2022 1 сентября 2021 года

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    Прогноз и ставки на Казахстан — Украина
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    Сборная Украины начал отбор на ЧМ с трех ничьих
    Сборная Украины сыграет на выезде с командой Казахстана в рамках четвертого тура отборочного турнира ЧМ-2022. Матч пройдет 1 сентября в Нур-Султане, начало — в 17:00 мск. Казахстан — Украина: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. ЧМ-2022. Отбор. Европа. Группа D 01 Сентября 2021 года
    Казахстан
  • Астана
    •  Казахстан 17:00 Украина Украина
  • Киев
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    Коэффициенты на матч
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  • 8.00
  • X
  • 4.30
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  • Ставка!
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    Казахстан

    Сборная Казахстана на данный момент занимает последнее место в своей отборочной группе. Ничего удивительно, но есть нюансы.

    Весной команда Талгата Байсуфинова провела два матча. В первом Казахстан проиграл на своем поле Франции — 0:2.

    А вот дальше был довольно неожиданный результат. Казахстан сыграл вничью с Украиной. Встреча в Киеве завершилась вничью 1:1. Понятно, что украинцы играли лучше, у них были моменты, но счет на табло — казахи выстояли.

    Безвыигрышная серия сборной Казахстана составляет уже 15 матчей.

    Украина

    В сборной Украины после Евро произошли серьезные изменения. Андрей Шевченко и его штаб решили покинуть команду, отказавшись продлевать контракт с украинской ассоциацией футбола (УАФ).

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    • Несмотря на отличное выступление на чемпионате Европы, где Украина дошла до четвертьфинала, Шевченко решил, что больше не хочет продолжать работу со сборной. И его решение, по всей видимости, застало УАФ врасплох.

    Руководство организации пыталось договорится с Сергеем Ребровым, но его не отпустил клуб. Поэтому пришлось назначать Александра Петракова, который известен тем, что привел юниорскую сборную Украины к победе на ЧМ-2019. Другой вопрос, что у него совсем нет опыта работы со взрослыми командами.

    Календарь и таблица ЧМ-2022

    Весной Украина не очень удачно провела отборочные матчи на ЧМ. Украинцы трижды сыграли вничью — с Францией, Финляндией и Казахстаном. Во всех случаях 1:1. Результаты матче с финнами и казахами, безусловно, стали разочарованием.

    Прогноз и ставка

    На Казахстан в этом матче можно поставить за 7.90, ничью букмекеры предлагают за 4.33, а победу Украины — за 1.50.

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    Под руководством Шевченко Украина старалась играть в красивый футбол. Иногда было неплохо, иногда совсем так себе. Петраков, может, и хотел бы сохранить этот стиль, но у него банально нет на это времени.

    Но тут что важно: чем проще Украина играет, тем лучше у нее получается. Так что пока рано говорить, что без Шевченко и его мощного штаба команда станет играть хуже.

    Ставка — победа Украины с форой (-1,0) за 1.87.

    Также можно рассмотреть ставку на тотал Украины больше 1,5 за 1.77. Как ни крути, а у Казахстана сборная все равно существенно ниже классом. Да и как-то не верится, что Казахстан не проиграл Украине в обоих матчах.

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    Казахстан — Украина: прогноз, ставка (1.87), статистика, коэффициенты матча 01.09.2021. Прогнозы на футбол. Украина снова потеряет очки в матче с Казахстаном?
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