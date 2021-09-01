Сборная Украины сыграет на выезде с командой Казахстана в рамках четвертого тура отборочного турнира ЧМ-2022. Матч пройдет 1 сентября в Нур-Султане, начало — в 17:00 мск. Казахстан — Украина: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Казахстан

Сборная Казахстана на данный момент занимает последнее место в своей отборочной группе. Ничего удивительно, но есть нюансы.

Весной команда Талгата Байсуфинова провела два матча. В первом Казахстан проиграл на своем поле Франции — 0:2.

А вот дальше был довольно неожиданный результат. Казахстан сыграл вничью с Украиной. Встреча в Киеве завершилась вничью 1:1. Понятно, что украинцы играли лучше, у них были моменты, но счет на табло — казахи выстояли.

Безвыигрышная серия сборной Казахстана составляет уже 15 матчей.

Украина

В сборной Украины после Евро произошли серьезные изменения. Андрей Шевченко и его штаб решили покинуть команду, отказавшись продлевать контракт с украинской ассоциацией футбола (УАФ).

Несмотря на отличное выступление на чемпионате Европы, где Украина дошла до четвертьфинала, Шевченко решил, что больше не хочет продолжать работу со сборной. И его решение, по всей видимости, застало УАФ врасплох.

Руководство организации пыталось договорится с Сергеем Ребровым, но его не отпустил клуб. Поэтому пришлось назначать Александра Петракова, который известен тем, что привел юниорскую сборную Украины к победе на ЧМ-2019. Другой вопрос, что у него совсем нет опыта работы со взрослыми командами.

Календарь и таблица ЧМ-2022

Весной Украина не очень удачно провела отборочные матчи на ЧМ. Украинцы трижды сыграли вничью — с Францией, Финляндией и Казахстаном. Во всех случаях 1:1. Результаты матче с финнами и казахами, безусловно, стали разочарованием.

Прогноз и ставка

На Казахстан в этом матче можно поставить за 7.90, ничью букмекеры предлагают за 4.33, а победу Украины — за 1.50.

Под руководством Шевченко Украина старалась играть в красивый футбол. Иногда было неплохо, иногда совсем так себе. Петраков, может, и хотел бы сохранить этот стиль, но у него банально нет на это времени.

Но тут что важно: чем проще Украина играет, тем лучше у нее получается. Так что пока рано говорить, что без Шевченко и его мощного штаба команда станет играть хуже.

Ставка — победа Украины с форой (-1,0) за 1.87.