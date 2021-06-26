Италия
В первом туре группового этапа «Скуадра Адзурра» разнесла Турцию (3:0), забив все голы после перерыва и позволив сопернику нанести лишь три удара — мимо ворот.
Во 2-м туре сборная Италии с тем же счетом разгромила команду Швейцарии — Локателли забил по голу в каждом тайме, а довершил разгром Иммобиле на последних минутах.
Матч с Уэльсом уже не имел турнирного значения и Роберто Манчини выпустил полуосновной состав, а на последних минутах даже дал сыграть резервному вратарю.
Но итальянцы все равно победили 1:0 благодаря голу Пессины в конце первого тайма, продлив беспроигрышную серию до 30 матчей, а «сухую» победную — до 11 (при 32 забитых годах).
Защитник Алессандро Флоренци пропустит эту встречу из-за травмы — его справа в обороне заменит Ди Лоренцо. Может не сыграть и Кьеллини — его заменит Ачерби.
Австрия
В стартовом матче Евро сборная Австрии обыграла Македонию (3:1). Обменявшись голами в первом тайме, австрийцы дожали соперника в концовке.
Во втором туре австрийцы, оставшиеся без дисквалифицированного Марко Арнаутовича по всем статьям уступила сборной Нидерландов (0:2), пропустив по голу в тайме.
В третьем туре сборная Австрии в поединке за третье место одолела команду Украины (1:0), забив лишь раз, но уверенно превзойдя команду Шевченко по игре.
У австрийцев в строй вернулись Баумгартнер и Баумгартлингер, под вопросом участие Хинтереггера, Лазаро и Гриллича.
Ставка
На победу Италии в этой встрече букмекеры дают коэффициент 1.47, на ничью в основное время — 4.30, а на победу Австрии — 7.60.
На проход в четвертьфинал сборной Италии дают коэффициент 1.21, на успех Австрии — 4.50.
Итальянцы вряд ли будут изменять себе и постараются сыграть в атакующий футбол. Прогнозируем, что Италия не проиграет
Интересен вариант для ставки ТБ 2,5 за 2.11.