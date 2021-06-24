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    «Атланта Юнайтед» устоит в Нью-Йорке?

    «Нью-Йорк Сити» — «Атланта Юнайтед». Прогноз и ставка (к. 2.40) на футбол, МЛС, 24 июня 2021 года

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    «Атланта Юнайтед»
    В очередном туре регулярного чемпионата МЛС «Нью-Йорк Сити» на своей арене сразится с «Атланта Юнайтед». Игра пройдет в ночь на 24 июня, начало — в 02:30 по мск. «Нью-Йорк Сити» — «Атланта Юнайтед»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. США. MLS 24 Июня 2021 года Коэффициенты на матч
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  • 4.15
  • 2
  • 5.40
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    «Нью-Йорк Сити»

    «Нью-Йорк Сити» провел в текущей регулярке восемь матчей, в которых набрал 11 баллов, позволяющие коллективу находится на седьмом месте в Восточной конференции.

    Стартовали «горожане» в текущем сезоне неудачно, проиграв на выезде «ДС Юнайтед» со счетом 1:2. После этого они не знали горечи поражений на протяжении последующих четырех встреч.

    За этот период «светло-голубые» сперва добыли две виктории, а затем дважды сыграли вничью. Потом они уступили на своей территории чемпиону последнего сезона — «Коламбус Крю» — 1:2.

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    В минувшем туре «Нью-Йорк Сити» потерпел домашнее фиаско от «Нью-Инглэнд Революшн» со счетом 2:3, а перед этим одолел вне родных стен ФК «Лос-Анджелес» 2:1.

    «Атланта Юнайтед»

    Чемпион МЛС 2018 года в текущем первенстве после восьми матчей идет на девятом месте в турнирной таблице Восточной конференции, имея на своем счету 11 баллов.

    В этом сезоне «Атланта Юнайтед» потерпела всего лишь одно поражение, уступив в третьем туре на выезде «Нью-Инглэнд Революшн» со счетом 1:2.

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    • Также коллектив добыл две виктории и пять раз играл вничью. Сейчас у него 6-матчевая беспроигрышная серия, в которой он добился всего одной виктории и пять встреч закончил мировыми исходами.

    В последних трех турах «Атланта» неизменно делила очки с «Сиэтлом» 1:1 в гостях, а также с «Нэшвиллом» и «Филадельфией» (по 2:2) на своей территории.

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    Последний раз между собой эти клубы играли в 2019 году. И тогда они обменялись домашними викториями — 4:1 и 1:2.

    Прогноз и ставка на «Нью-Йорк Сити» — «Атланта Юнайтед»

    В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение хозяевам: победа «Нью-Йорк Сити» — 1.62, победа «Атланта Юнайтед» — 5.10, ничья — 4.30.

    Так как «Атланта Юнайтед» в текущем сезоне уступила только раз, то и сейчас ожидаем, что она не проиграет. В общем, ставим в данном поединке с Х на гостей.

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