Чили
Старт чилийцев на Кубке Америки можно считать успешным. В первом туре они сыграли вничью с Аргентиной — 1:1.
В первом тайме аргентинцы вышли вперед после шикарного удара Лионеля Месси со штрафного, но вскоре после перерыва команда Мартина Ласарте отыгралась.
Сборная Чили в этой встрече создала не очень много моментов, но со своей главной задачей — остановить Месси — справилась. С игры лидер аргентинцев так и не смог забить.
Интересно, что в начале июня Чили и Аргентина сыграли вничью в рамках отбора на ЧМ-2022. Тот матч тоже завершился со счетом 1:1.
Боливия
Тем временем у Боливии начало турнира получилось не таким радужным. В первом матче боливийцы уступили Парагваю — 1:3.
Хотя начало встречи было многообещающим. Уже на 10-й минуте Боливия открыла счет после точного удара Эрвина Сааведры с пенальти.
Но потом Парагвай просто смял соперника. Во втором тайме Боливия пропустила три мяча.
Лучше всего ход матча описывает статистика: парагвайцы нанесли 34 удара (после перерыва — больше 20).
Но стоит отметить, что в начале июня Боливия провела два удачных матча в квалификации ЧМ-2022. После победы над Венесуэлой команда Сесара Фариаса сыграла вничью с Чили (1:1).
Прогноз и ставка
Победу Чили букмекеры предлагают за 1.21, на ничью можно поставить за 6.50, а на победу Боливии — за 14.50.
Недавняя ничья в матче этих сборных это все-таки сенсация, а тем более на поле чилийцев.
Вряд ли сборная Боливии сможет не проиграть такому сопернику в двух матчах кряду.
Ставка — победа Чили + тотал матча меньше 3,5 за 1.95. Скорее всего, чилийцы забьют два-три мяча и не пропустят.