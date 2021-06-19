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    Боливия снова не проиграет сборной Чили?

    Чили — Боливия. Прогноз (к. 1.95) и ставки на Кубок Америки 19 июня 2021 года

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    Прогноз и ставки на Чили — Боливия
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    Сборная Чили в первом туре сыграла вничью с Аргентиной (1:1)
    Сборная Чили сыграет с командой Боливии в рамках второго тура группового этапа Кубка Америки. Матч пройдет 19 июня в Куябе (Бразилия), начало — в 00:00 мск. Чили — Боливия: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Кубок Америки-2021. Группа A 19 Июня 2021 года
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    Чили

    Старт чилийцев на Кубке Америки можно считать успешным. В первом туре они сыграли вничью с Аргентиной — 1:1.

    В первом тайме аргентинцы вышли вперед после шикарного удара Лионеля Месси со штрафного, но вскоре после перерыва команда Мартина Ласарте отыгралась.

    Сборная Чили в этой встрече создала не очень много моментов, но со своей главной задачей — остановить Месси — справилась. С игры лидер аргентинцев так и не смог забить.

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    Интересно, что в начале июня Чили и Аргентина сыграли вничью в рамках отбора на ЧМ-2022. Тот матч тоже завершился со счетом 1:1.

    Боливия

    Тем временем у Боливии начало турнира получилось не таким радужным. В первом матче боливийцы уступили Парагваю — 1:3.
    Хотя начало встречи было многообещающим. Уже на 10-й минуте Боливия открыла счет после точного удара Эрвина Сааведры с пенальти.

    Но потом Парагвай просто смял соперника. Во втором тайме Боливия пропустила три мяча.

    Лучше всего ход матча описывает статистика: парагвайцы нанесли 34 удара (после перерыва — больше 20).

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    Но стоит отметить, что в начале июня Боливия провела два удачных матча в квалификации ЧМ-2022. После победы над Венесуэлой команда Сесара Фариаса сыграла вничью с Чили (1:1).

    Прогноз и ставка

    Победу Чили букмекеры предлагают за 1.21, на ничью можно поставить за 6.50, а на победу Боливии — за 14.50.

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    Недавняя ничья в матче этих сборных это все-таки сенсация, а тем более на поле чилийцев.

    Вряд ли сборная Боливии сможет не проиграть такому сопернику в двух матчах кряду.

    Ставка — победа Чили + тотал матча меньше 3,5 за 1.95. Скорее всего, чилийцы забьют два-три мяча и не пропустят.

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