Сборная Чили сыграет с командой Боливии в рамках второго тура группового этапа Кубка Америки. Матч пройдет 19 июня в Куябе (Бразилия), начало — в 00:00 мск. Чили — Боливия: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Чили

Старт чилийцев на Кубке Америки можно считать успешным. В первом туре они сыграли вничью с Аргентиной — 1:1.

В первом тайме аргентинцы вышли вперед после шикарного удара Лионеля Месси со штрафного, но вскоре после перерыва команда Мартина Ласарте отыгралась.

Сборная Чили в этой встрече создала не очень много моментов, но со своей главной задачей — остановить Месси — справилась. С игры лидер аргентинцев так и не смог забить.

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Интересно, что в начале июня Чили и Аргентина сыграли вничью в рамках отбора на ЧМ-2022. Тот матч тоже завершился со счетом 1:1.

Боливия

Тем временем у Боливии начало турнира получилось не таким радужным. В первом матче боливийцы уступили Парагваю — 1:3.

Хотя начало встречи было многообещающим. Уже на 10-й минуте Боливия открыла счет после точного удара Эрвина Сааведры с пенальти.

Но потом Парагвай просто смял соперника. Во втором тайме Боливия пропустила три мяча.

Лучше всего ход матча описывает статистика: парагвайцы нанесли 34 удара (после перерыва — больше 20).

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Но стоит отметить, что в начале июня Боливия провела два удачных матча в квалификации ЧМ-2022. После победы над Венесуэлой команда Сесара Фариаса сыграла вничью с Чили (1:1).

Прогноз и ставка

Победу Чили букмекеры предлагают за 1.21, на ничью можно поставить за 6.50, а на победу Боливии — за 14.50.

Недавняя ничья в матче этих сборных это все-таки сенсация, а тем более на поле чилийцев.

Вряд ли сборная Боливии сможет не проиграть такому сопернику в двух матчах кряду.

Ставка — победа Чили + тотал матча меньше 3,5 за 1.95. Скорее всего, чилийцы забьют два-три мяча и не пропустят.