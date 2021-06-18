Сборная Хорватии сыграет с командой Чехии во втором туре группового этапа чемпионата Европы. Матч пройдет 18 июня в Глазго (Шотландия), начало — в 19:00 мск. Хорватия — Чехия: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Хорватия

Отбор к ЧМ «Шашечные» в марте начали неудачно, проиграв на выезде Словении (0:1), но затем дома победив Кипр (1:0) и Мальту (3:0).

В июне сборная Хорватии провела два контрольных матча, дома упустив победу над Арменией (1:1), и на выезде проиграв Бельгии (0:1).

В стартовом матче Евро-2020 подопечные Златко Далича уступили на «Уэмбли» сборной Англии со счетом 0:1.

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Команды сыграли в осторожный футбол: нанесли по 8 ударов по воротам, произвели лишь два угловых за матч и примерно поровну владели мячом.

Чехия

Чехи в отборе к ЧМ-2022 в марте на выезде разгромили Эстонию (6:2) и уступили Уэльсу (0:1), а на своем поле сумели отобрать очки у Бельгии (1:1).

В июне подопечные Ярослава Шилгавы провели два контрольных матча, разгромно проиграв сборной Италии (0:4), и одержав победу над Албанией (3:1).

В стартовом матче чемпионата Европы сборная Чехии обыграла Шотландию (2:0) благодаря дублю нападающего Патрика Шика. При это у шотландцев 18 ударов по воротам против 9 у чехов.

Календарь и таблица Евро-2020

Стоит отметить, что нападающий «Байера» поучаствовал в 9 голах сборной в 9 последних матчах во всех турнирах (7 мячей и 2 передачи).

Ставка

На победу Хорватии в этой встрече букмекеры дают коэффициент 2.15, на ничью в основное время — 3.35, а на победу Чехии — 3.60.

Команды 2 раза встречались в 21 веке, хорваты победили в товарищеском матче в 2011 году со счетом 4:2, а в финальной части ЧЕ-2016 команды сыграли вничью 2:2.

Чехи постараются оформить выход в плей-офф в этом матче, но хорватам проигрывать нельзя, а значит без голов не обойдется. Прогнозируем, что Хорватия не проиграет в верховом матче .