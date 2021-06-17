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    Команда Шевченко усилит натиск после перерыва?

    Украина — Северная Македония. Дерзкая ставка за 5.25 на матч Евро-2020 17 июня 2021 года

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    Прогноз и ставки на Украина — Северная Македония
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    Андрей Шевченко
    Украина сыграет на своем поле с Северной Македонией в рамках 2-го тура группового турнира Евро-2020. Матч пройдет 17 июня, начало — в 16:00 мск. Украина — Северная Македония: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика. Украина — Северная Македония: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Сборная Украины

    Поражение от голландцев (3:2), конечно, читалось, но сам ход той встречи сделал его обидным. Все-таки сборная Украины выглядела достойно.

    Правда, Андрей Шевченко уже недосчитался травмированного Александра Зубкова. А вот Виктор Цыганков вполне может восстановиться.

    Между тем, прекрасный матч выдали Андрей Ярмоленко и Роман Яремчук. В активе последнего гол и голевая передача.

    Все прогнозы на Евро-2020

    Украинцам нужно исключительно побеждать. В идеале, сделать это нужно с разницей в два мяча и более.

    Сборная Северной Македонии

    Македонцы достойно смотрелись во встрече с Австрией, но в итоге уступили (3:1). Единственный мяч забил неувядающий Горан Пандев.

    Разумеется, сборная Северной Македонии — потенциальный андердог группы. Но оказать сопротивление всем оппонентам команде по плечу.

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    • Пандев и компания могут сотворить сенсацию. Тем более, в обороне у украинцев отнюдь не все ладно.

    При этом, к матчу готовятся все сильнейшие. Так что шансы Северной Македонии выглядят не такими уж и низкими.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на Украину за 1.66, на ничью за 3.78, а на Северную Македонию — за 6.15.

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    Атаке украинцев предстоит изрядно намучаться с обороной соперника.

    Македонцы дали бой австрийцам, и наверняка постараются повторить этот трюк в этой встрече.

    Украинцы явно сильнее македонцев, и в этой встрече наверняка попытается сыграть результативно. Для тех, кто готов рискнуть: прогноз — Тотал 2-го тайма больше 2.5, поставить на это можно с коэффициентом 5.25. Для остальных — более умеренный прогноз.

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