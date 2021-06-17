Сборная Украины
Поражение от голландцев (3:2), конечно, читалось, но сам ход той встречи сделал его обидным. Все-таки сборная Украины выглядела достойно.
Правда, Андрей Шевченко уже недосчитался травмированного Александра Зубкова. А вот Виктор Цыганков вполне может восстановиться.
Между тем, прекрасный матч выдали Андрей Ярмоленко и Роман Яремчук. В активе последнего гол и голевая передача.
Украинцам нужно исключительно побеждать. В идеале, сделать это нужно с разницей в два мяча и более.
Сборная Северной Македонии
Македонцы достойно смотрелись во встрече с Австрией, но в итоге уступили (3:1). Единственный мяч забил неувядающий Горан Пандев.
Разумеется, сборная Северной Македонии — потенциальный андердог группы. Но оказать сопротивление всем оппонентам команде по плечу.
Пандев и компания могут сотворить сенсацию. Тем более,
При этом, к матчу готовятся все сильнейшие. Так что шансы Северной Македонии выглядят не такими уж и низкими.
Прогноз и ставка
Букмекеры предлагают поставить на Украину за 1.66, на ничью за 3.78, а на Северную Македонию — за 6.15.
Атаке украинцев предстоит изрядно намучаться с обороной соперника.
Македонцы дали бой австрийцам, и наверняка постараются повторить этот трюк в этой встрече.
Украинцы явно сильнее македонцев, и в этой встрече наверняка попытается сыграть результативно. Для тех, кто готов рискнуть: прогноз — Тотал 2-го тайма больше 2.5, поставить на это можно с коэффициентом 5.25. Для остальных — более умеренный прогноз.