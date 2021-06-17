Украина сыграет на своем поле с Северной Македонией в рамках 2-го тура группового турнира Евро-2020. Матч пройдет 17 июня, начало — в 16:00 мск. Украина — Северная Македония: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика. Украина — Северная Македония: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Сборная Украины

Поражение от голландцев (3:2), конечно, читалось, но сам ход той встречи сделал его обидным. Все-таки сборная Украины выглядела достойно.

Правда, Андрей Шевченко уже недосчитался травмированного Александра Зубкова. А вот Виктор Цыганков вполне может восстановиться.

Между тем, прекрасный матч выдали Андрей Ярмоленко и Роман Яремчук. В активе последнего гол и голевая передача.

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Украинцам нужно исключительно побеждать. В идеале, сделать это нужно с разницей в два мяча и более.

Сборная Северной Македонии

Македонцы достойно смотрелись во встрече с Австрией, но в итоге уступили (3:1). Единственный мяч забил неувядающий Горан Пандев.

Разумеется, сборная Северной Македонии — потенциальный андердог группы. Но оказать сопротивление всем оппонентам команде по плечу.

Пандев и компания могут сотворить сенсацию. Тем более, в обороне у украинцев отнюдь не все ладно .

При этом, к матчу готовятся все сильнейшие. Так что шансы Северной Македонии выглядят не такими уж и низкими.

Прогноз и ставка

Букмекеры предлагают поставить на Украину за 1.66, на ничью за 3.78, а на Северную Македонию — за 6.15.

Атаке украинцев предстоит изрядно намучаться с обороной соперника.

Македонцы дали бой австрийцам, и наверняка постараются повторить этот трюк в этой встрече.

Украинцы явно сильнее македонцев, и в этой встрече наверняка попытается сыграть результативно. Для тех, кто готов рискнуть: прогноз — Тотал 2-го тайма больше 2.5, поставить на это можно с коэффициентом 5.25. Для остальных — более умеренный прогноз.