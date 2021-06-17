Нидерланды сыграет на своем поле с Украиной в рамках 1-го тура группового турнира Евро-2020. Матч пройдет 13 июня, начало — в 22:00 мск. Нидерланды — Украина: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика. Нидерланды — Украина: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Сборная Нидерландов

Голландцам всегда отводят роль одних из фаворитов. На то есть все основания, учитывая традиционно крепкий состав команды.

Вот и сейчас сборная Нидерландов — как минимум, фаворит своей группы. И по составу, и по организации игры «оранжевые» сильнее оппонентов.

Правда, далеко не факт, что с Украиной сыграет лидер обороны команды. У Маттейса Де Лигта травма паха.

Все прогнозы на Евро-2020

За всю историю противостояний с украинцами сборная Нидерландов один раз выиграла и один — свела вничью. Однако сейчас совсем иная диспозиция.

Сборная Украины

Для команды Андрея Шевченко перенос Евро на год — болезненный момент. Невооруженным глазом видно, что в нынешнем году украинцы не выглядят столь привлекательно.

Сборная Украины фаворитов не боится, и это — заслуга тренерского штаба. К слову, генеральную репетицию перед Евро украинцы провели образцово, обыграв Кипр (4:0).

Команда Шевченко — уже давно не темная лошадка. Причем неудачный старт в квалификации мирового чемпионата не должен сильно испортить настроение, ведь Евро — совсем другая история.

К матчу с голландцами готовятся все сильнейшие. Восстановился даже Виктор Цыганков, но далеко не факт, что киевский динамовец выйдет в стартовом составе.

Прогноз и ставка

Букмекеры предлагают поставить на Нидерланды за 1.64, на ничью за 3.80, а на Украину — за 6.50.

Голландцы имеют в своем составе ряд сильных атакующих исполнителей, так что есть все шансы совершить голевой фурор .

Команда Шевченко также не собирается отсиживаться в обороне, и свой шанс наверняка найдет.

У обоих соперников есть кому забивать, так что можно ожидать от встречи нескольких забитых голов. Для тех, кто готов рискнуть: прогноз — Тотал больше 3.5, поставить на это можно с коэффициентом 4.00. Для остальных — более умеренный