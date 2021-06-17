Сборная Нидерландов
Голландцам всегда отводят роль одних из фаворитов. На то есть все основания, учитывая традиционно крепкий состав команды.
Вот и сейчас сборная Нидерландов — как минимум, фаворит своей группы. И по составу, и по организации игры «оранжевые» сильнее оппонентов.
Правда, далеко не факт, что с Украиной сыграет лидер обороны команды. У Маттейса Де Лигта травма паха.
За всю историю противостояний с украинцами сборная Нидерландов один раз выиграла и один — свела вничью. Однако сейчас совсем иная диспозиция.
Сборная Украины
Для команды Андрея Шевченко перенос Евро на год — болезненный момент. Невооруженным глазом видно, что в нынешнем году украинцы не выглядят столь привлекательно.
Сборная Украины фаворитов не боится, и это — заслуга тренерского штаба. К слову, генеральную репетицию перед Евро украинцы провели образцово, обыграв Кипр (4:0).
Команда Шевченко — уже давно не темная лошадка. Причем неудачный старт в квалификации мирового чемпионата не должен сильно испортить настроение, ведь Евро — совсем другая история.
К матчу с голландцами готовятся все сильнейшие. Восстановился даже Виктор Цыганков, но далеко не факт, что киевский динамовец выйдет в стартовом составе.
Прогноз и ставка
Букмекеры предлагают поставить на Нидерланды за 1.64, на ничью за 3.80, а на Украину — за 6.50.
Голландцы имеют в своем составе ряд сильных атакующих исполнителей, так что
Команда Шевченко также не собирается отсиживаться в обороне, и свой шанс наверняка найдет.
У обоих соперников есть кому забивать, так что можно ожидать от встречи нескольких забитых голов. Для тех, кто готов рискнуть: прогноз — Тотал больше 3.5, поставить на это можно с коэффициентом 4.00. Для остальных — более умеренный