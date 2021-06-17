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    Где Нидерланды, там и голы!

    Нидерланды — Украина. Дерзкая ставка за 4.00 на матч Евро-2020 13 июня 2021 года

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    Прогноз и ставки на Нидерланды — Украина
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    Мемфис Депай
    Нидерланды сыграет на своем поле с Украиной в рамках 1-го тура группового турнира Евро-2020. Матч пройдет 13 июня, начало — в 22:00 мск. Нидерланды — Украина: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика. Нидерланды — Украина: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Евро-2020. Группа C 17 Июня 2021 года
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    Сборная Нидерландов

    Голландцам всегда отводят роль одних из фаворитов. На то есть все основания, учитывая традиционно крепкий состав команды.

    Вот и сейчас сборная Нидерландов — как минимум, фаворит своей группы. И по составу, и по организации игры «оранжевые» сильнее оппонентов.

    Правда, далеко не факт, что с Украиной сыграет лидер обороны команды. У Маттейса Де Лигта травма паха.

    Все прогнозы на Евро-2020

    За всю историю противостояний с украинцами сборная Нидерландов один раз выиграла и один — свела вничью. Однако сейчас совсем иная диспозиция.

    Сборная Украины

    Для команды Андрея Шевченко перенос Евро на год — болезненный момент. Невооруженным глазом видно, что в нынешнем году украинцы не выглядят столь привлекательно.

    Сборная Украины фаворитов не боится, и это — заслуга тренерского штаба. К слову, генеральную репетицию перед Евро украинцы провели образцово, обыграв Кипр (4:0).

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  • 08/06/2021

    • Команда Шевченко — уже давно не темная лошадка. Причем неудачный старт в квалификации мирового чемпионата не должен сильно испортить настроение, ведь Евро — совсем другая история.

    К матчу с голландцами готовятся все сильнейшие. Восстановился даже Виктор Цыганков, но далеко не факт, что киевский динамовец выйдет в стартовом составе.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на Нидерланды за 1.64, на ничью за 3.80, а на Украину — за 6.50.

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    Голландцы имеют в своем составе ряд сильных атакующих исполнителей, так что есть все шансы совершить голевой фурор.

    Команда Шевченко также не собирается отсиживаться в обороне, и свой шанс наверняка найдет.

    У обоих соперников есть кому забивать, так что можно ожидать от встречи нескольких забитых голов. Для тех, кто готов рискнуть: прогноз — Тотал больше 3.5, поставить на это можно с коэффициентом 4.00. Для остальных — более умеренный

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