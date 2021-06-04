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    Сможет ли Колумбия выиграть на поле Перу?

    Перу — Колумбия. Прогноз (к. 2.20) и ставки на отборочный турнир ЧМ-2022 4 июня 2021 года

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    Прогноз и ставки на Перу — Колумбия
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    Сборная Перу ни разу не выиграла в пяти предыдущих матчах против Колумбии
    Сборная Перу сыграет на своем поле с командой Колумбии в рамках отборочного турнира на чемпионат мира 2022 года. Матч пройдет 4 июня в Лиме, начало — в 05:00 мск. Перу — Колумбия: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Перу

    Перуанцы неудачно стартовали в текущем отборе на чемпионат мира, который пройдет в следующем году в Катаре.

    Прошлой осенью сборная Перу не одержала ни одной победы и после четырех сыгранных матчей занимает в турнирной таблице южноамериканской группы девятое, предпоследнее место.

    В самом начале команда Рикардо Гареки сыграла вничью с Парагваем — 2:2.

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    А после этого были три поражения кряду — от сборных Бразилии, Чили и Аргентины. В общей сложности команда Перу пропустила в четырех матчах десять мячей.

    Колумбия

    Вряд ли остались довольны своими результатами и колумбийцы, которые пока что находятся на седьмом месте. С учетом возможностей их состава это, безусловно, разочарование.

    В первом туре сборная Колумбии разгромила на своем поле Венесуэлу (3:0), после чего сыграла вничью с Чили (2:2). Вполне неплохо, но дальше были два очень неприятных матча.

    В середине ноября команда колумбийцы проиграли Уругваю и Эквадору, пропустив в общей сложности девять мячей. Настоящая катастрофа, которая не прошла бесследно для главного тренера команды Карлуша Кейруша — португальца вскоре уволили, а вместо него назначили Рейнальдо Руэду.

    Интересно, что на матчи отбора и предстоящего Кубка Америки в состав сборной Колумбии не попал Хамес Родригес. Игрок «Эвертона» был выведен из состава национальной сборной из-за неудовлетворительных физических кондиций по итогам медицинского обследования. При этом Хамес позже заявил, что разочарован таким решением, поскольку находится на завершающем этапе своего восстановления.

    Прогноз и ставка

    На Перу в этом матче можно поставить за 3.40, ничью букмекеры предлагают за 3.32, а победу Колумбии — за 2.20.

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    На самом деле, болельщикам сборной Колумбии не стоит расстраиваться из-за отсутствия Хамеса, там и без него хватает классных исполнителей. Йерри Мина, Хуан Куадрадо, Луис Муриэль, Дуван Сапата, Луис Диас — с такими игроками можно решать самые серьезные задачи.

    У Перу и близко сейчас нет таких звезд. Разве что 37-летний Паоло Герреро.

    Ставка — победа сборной Колумбии за 2.20.

    Также можно рассмотреть ставку на тотал сборной Колумбии больше 1,5 за 2.43. Колумбийское нападение должно решить все вопросы.

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